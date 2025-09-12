La NASA ha impedido que los ciudadanos chinos participen en los proyectos científicos. Esto incluye a quienes residen legalmente en Estados Unidos y llevan muchos años dedicándose a la investigación espacial. Los mismos investigadores informaron esta prohibición desde el 5 de septiembre, según Bloomberg.

Bethany Stephens, portavoz de la NASA, confirmó la prohibición. Según ella, no se trata de un error, sino un cambio en la política de la organización. A los ciudadanos chinos se les niega el acceso no solo en formato electrónico, sino también en físico. No tendrán forma de obtener informes no públicos, incluso si han participado en las investigaciones.

Según el administrador interino de la NASA, Sean Duffy, Estados Unidos y China están ahora en el centro de una nueva carrera lunar, y la agencia está haciendo todo lo posible para evitar que China gane.“China NO va a la Luna con buenas intenciones”, se lee en la publicación de Duffy. “Estados Unidos llegará allí PRIMERO, preservando la paz tanto para nosotros como para nuestros socios internacionales”.

La carrera espacial entre EE. UU. y China

Estados Unidos planea llevar humanos a la Luna en 2027, y China planea hacerlo para 2030. Sin embargo, los planes de la NASA podrían revisarse para fechas posteriores por razones completamente objetivas. Y, de hecho, podrían fracasar, algo que Trump no desea. Por otro lado, su actitud hacia el programa espacial difícilmente puede considerarse amistosa.

Los planes para explorar Marte, incluyendo el retorno de muestras de su superficie, también están en el centro del debate. China también planea ser la primera en este aspecto y llevar a cabo la misión antes de 2031. La NASA y la Casa Blanca no quieren perder su liderazgo en este aspecto. Pero lo paradójico es que la administración Trump parece querer cancelar por completo su propia misión de retorno de muestras.

La misión de China

Sin embargo, los funcionarios chinos han desestimado las preocupaciones estadounidenses, considerándolas innecesarias. El director de la oficina de tecnología de la Agencia Espacial Tripulada de China argumentó el año pasado que la exploración espacial debería considerarse una "misión colectiva para la humanidad". A pesar de ello, Pekín no ha intentado ocultar sus ambiciosos objetivos, que incluyen la construcción de una base lunar permanente y el avance de las misiones tripuladas al espacio profundo.

Ambos países planean enviar misiones tripuladas a la Luna en los próximos cinco años; la NASA apunta a un aterrizaje en 2027 y China aspira a enviar astronautas allí en 2030.