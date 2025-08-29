Luis Fernando Camacho, líder opositor de Bolivia y gobernador suspendido de Santa Cruz, salió en libertad este viernes después de estar casi tres años bajo prisión preventiva. Esta medida se debía a su supuesta implicación en las manifestaciones de 2019, las cuales llevaron a la renuncia del presidente de aquel entonces, Evo Morales.

La decisión de liberarlo fue tomada por el Tribunal Supremo de Justicia, que esta semana revocó su arresto preventivo y ordenó su liberación bajo arresto domiciliario, con la posibilidad de trabajar. Como resultado, Camacho podrá regresar a Santa Cruz, la región que es clave para la economía de Bolivia, y retomar sus responsabilidades como gobernador, según informó su defensa.

Cuando el opositor Luis Fernando Camacho salió del penal de Chonchocoro abrazó a los policías que lo custodiaban. Caminó acompañado por sus familiares y abogados, con la banda de gobernador cruzada sobre su pecho y una bandera verde y blanca de su región ondeando.

Luego, subió a un coche que lo llevó al aeropuerto, donde lo esperaba un vuelo privado que lo llevaría de regreso a Santa Cruz. Al llegar a su tierra, afirmó que retomará sus funciones como gobernador, mientras que sus seguidores han preparado una cálida y festiva bienvenida en las calles de la ciudad.

"Como decía (Nelson) Mandela, en la cárcel se descubre uno mismo, analiza los errores que cometió y valora mejor a la gente", señaló Camacho a su salida. "Jamás me arrodillé y dije siempre que voy a salir por la puerta grande, nunca negociando mi libertad". No pude ver crecer a mi hijo, pero fue mi compromiso con Dios y con mi familia".

¿Cuál es el proceso judicial que viene enfrentando Luis Camacho?

Luis Fernando Camacho, de 46 años, viene enfrentando un juicio por presunta sedición debido a su papel como líder de las protestas en 2019, que llevaron a la renuncia de Evo Morales tras las acusaciones de fraude en las elecciones de ese año, donde Morales buscaba un nuevo mandato.

Además, Camacho enfrenta otro proceso judicial por haber liderado, ya como gobernador de Santa Cruz, una serie de protestas que duraron 36 días en contra del gobierno de Luis Arce, exigiendo la realización de un nuevo censo de población. Estos casos seguirán su curso mientras él cumple con su arresto domiciliario, aunque podrá salir para trabajar, como lo dictó el juez en La Paz.

Mientras estuvo en prisión, Camacho enfrentó varios problemas de salud y la apertura de nuevos casos legales en su contra. Su equipo legal intentó en varias ocasiones solicitar su liberación a través de recursos judiciales. pero estos fueron rechazados sistemáticamente, hasta que recientemente se emitió una orden judicial después de las elecciones generales de este año.

Además, el 22 de agosto, Rómer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ordenó a los tribunales departamentales revisar que se cumplieran los plazos de la detención preventiva en los casos de Jeanine Áñez, Marco Antonio Pumari y Camacho.

Por su parte, el gobierno de Luis Arce apeló las decisiones que favorecieron a estos tres opositores, y desde algunos sectores oficialistas se pidió un juicio de responsabilidades contra el presidente del TSJ. El Ejecutivo presentó recursos, argumentando que estas resoluciones representaban un retroceso en la búsqueda de justicia por los actos de violencia ocurridos en el año 2019.