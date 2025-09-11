Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, fue condenado por intento de golpe de Estado contra su sucesor,Luiz Inácio Lula da Silva, en un averedicto histórico emitido este jueves 11 de septiembre por el Tribunal Supremo. La Corte alcanzó una mayoría de tres votos a favor de la condena, con uno de los jueces pidiendo la absolución de Bolsonaro, pero realizando duras críticas al proceso judicial. Este fallo es sin precedentes, ya que nunca antes un expresidente habían enfrentado justicia por intentar subvertir el resultado electoral.

La acusación contra Bolsonaro incluye cinco delitos graves, que suman más de 40 años de prisión. El tribunal debe determinar la culpabilidad o inocencia de cada uno de los ocho acusados involucrados en la trama golpista. Tras esa deliberación, se debatirán las penas correspondientes. Hasta el momento el Tribunal Supremo sí alcanzó la mayoría a favor de la condena contra el exmandatario.

Este veredicto marca un hito en la historia judicial del país. Bolsonaro, quien lideró un gobierno de corte ultraderechista, ha sido una figura controvertida desde su derrota electoral en 2022. Los eventos que llevaron a su condena reflejan la tensión en el país, donde algunos sectores siguen cuestionando los resultados electorales y la legitimidad del gobierno de Lula.

PUEDES VER: Jair Bolsonaro es condenado por intento de golpe de Estado contra Lula en Brasil

Los cinco votos de los jueces en el caso Jair Bolsonaro

El panel de cinco jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) emitió los siguientes votos. Alexandre de Moraes, quien fue el instructor del caso, votó a favor de la condena, considerando que Bolsonaro lideró una organización criminal con el objetivo de subvertir el orden democrático tras su derrota electoral en 2022. Flávio Dino, también a favor de la condena, respaldó el análisis de Moraes, argumentando que Bolsonaro había participado activamente en los intentos de desestabilizar el gobierno electo.

Cármen Lúcia, la jueza que emitió el voto decisivo, también votó por la condena, señalando que las pruebas presentadas demostraban claramente la implicación de Bolsonaro en los delitos imputados. Por otro lado, Luiz Fux votó en contra de la condena, sosteniendo que no había pruebas suficientes para declarar culpable a Bolsonaro de los cargos presentados. Finalmente, el voto de Cristiano Zanin aún está pendiente, pero no cambiaría el curso de la condena.

¿De qué fue condenado Jair Bolsonaro en Brasil?

Bolsonaro fue acusado de varios delitos relacionados con un intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022. La acusación principal es que encabezó una trama para subvertir los resultados electorales y mantenerse en el poder de manera ilegal. Este intento de golpe de Estado se centró en la organización de acciones para impedir la transición de poder hacia Lula da Silva, presidente electo.

Las pruebas presentadas en el caso incluyen grabaciones, documentos oficiales y testimonios de testigos que sugieren que Bolsonaro tuvo un papel activo en la planificación de un asalto a las instituciones gubernamentales en Brasilia durante los eventos del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores del expresidente invadieron el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial. Además, se revelaron detalles de reuniones entre Bolsonaro y militares en busca de desestabilizar el proceso electoral y bloquear la asunción de Lula al poder.

Los cargos imputados a Bolsonaro incluyen: tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolir violentamente el Estado democrático de derecho, organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio protegido. Estas imputaciones están relacionadas con la organización de los disturbios del 8 de enero y con los esfuerzos previos para manipular el sistema electoral y mantener a Bolsonaro en el poder.

La implicancia de Estados Unidos en el caso Bolsonaro

La implicancia de Estados Unidos en el caso Bolsonaro se dio a través de declaraciones y acciones del presidente Donald Trump, quien ha expresado su apoyo al exmandatario brasileño y ha criticado el proceso judicial en su contra. Trump calificó el juicio de Bolsonaro como una "caza de brujas" y ha insinuado la posibilidad de utilizar medidas militares para defender la libertad de expresión a nivel mundial. Además, su administración impuso aranceles del 50% a los productos brasileños, lo que generó tensiones diplomáticas entre ambos países.

Ante esto, el gobierno de Brasil ha respondido denunciando las sanciones ante la Organización Mundial del Comercio y considerando que las medidas de Estados Unidos buscan influir en el proceso judicial interno del país. Es importante destacar que, a pesar de las declaraciones de Trump, no hay evidencia oficial que indique una implicación directa o apoyo institucional de Estados Unidos en los eventos relacionados con el intento de golpe de Estado en Brasil.