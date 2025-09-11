Hombre esconde a su perrita en una cobija como si fuera una bebé: “No era un lugar pet friendly”

Un tierno momento se viralizó en redes sociales luego de que un hombre fuera captado ocultando a su perrita dentro de una cobija. El protagonista del clip simuló que trasladaba a una bebé. La escena fue registrada por la hija y alcanzó millones de visualizaciones en TikTok.

Hombre oculta a su perrita como si fuera una bebé en lugar no 'pet friendly'

De acuerdo al clip en la cuenta amesalas13 en TikTok, el hombre cubrió a su perrita con una cobija e ingresó a un lugar no era “pet friendly”, es decir, no permitía el ingreso de mascotas. El animalito logró acceder a un edificio y un ascensor sin problemas.

"Perdonen, pero la reina viaja a todos lados con ellos. Tuvimos que fingir que traíamos un recién nacido y hasta parece que sabía porque se comportó superbién", describió la hija del protagonista en TikTok.

Clip viral generó un intenso debate sobre el acceso de animales a lugares no 'pet friendly'

En redes sociales, muchos se mostraron enternecidos con el ingenio y cariño del dueño, aunque otros cuestionaron si este tipo de acciones son apropiadas. Como se sabe, los lugares pet friendly son establecimientos que permiten el ingreso y la permanencia de mascotas, usualmente perros o gatos. Pero infringirlo podría llevarte a ser retirado del lugar y recibir reclamos de clientes o dueños.

Mira lo último de MOOODCAST De lunes a viernes a las 12:20 p.m. Ver ahora

"Perfecta actuación de abuelito", "Muchos hacemos eso", "Yo también lo escondo a mi perrito cuando viajamos en bus, muchas veces nos han bajado", "Yo lo hice en un hotel, querían que mi bebé durmiera en su jaula en el estacionamiento, jamás", "Al menos se queda quieta, el mío es un terremoto", reaccionaron usuarios en TikTok.