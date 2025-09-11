HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado
Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     
Tendencias

Hombre esconde a su perrita en una cobija como si fuera una bebé: “No era un lugar pet friendly”

Varios usuarios elogian el ingenio y ternura del dueño; sin embargo, generó un intenso debate en TikTok.

"Muchos hacemos eso", reaccionaron usuarios en TikTok.
"Muchos hacemos eso", reaccionaron usuarios en TikTok. | Foto: composición LR/amesalas13/TikTok

Un tierno momento se viralizó en redes sociales luego de que un hombre fuera captado ocultando a su perrita dentro de una cobija. El protagonista del clip simuló que trasladaba a una bebé. La escena fue registrada por la hija y alcanzó millones de visualizaciones en TikTok.

Hombre oculta a su perrita como si fuera una bebé en lugar no 'pet friendly'

De acuerdo al clip en la cuenta amesalas13 en TikTok, el hombre cubrió a su perrita con una cobija e ingresó a un lugar no era “pet friendly”, es decir, no permitía el ingreso de mascotas. El animalito logró acceder a un edificio y un ascensor sin problemas.

PUEDES VER:Joven pidió un pantalón jean con diseño de Stitch en Temu, pero quedó en shock al recibirlo: "Me confié"

lr.pe

"Perdonen, pero la reina viaja a todos lados con ellos. Tuvimos que fingir que traíamos un recién nacido y hasta parece que sabía porque se comportó superbién", describió la hija del protagonista en TikTok.

Clip viral generó un intenso debate sobre el acceso de animales a lugares no 'pet friendly'

En redes sociales, muchos se mostraron enternecidos con el ingenio y cariño del dueño, aunque otros cuestionaron si este tipo de acciones son apropiadas. Como se sabe, los lugares pet friendly son establecimientos que permiten el ingreso y la permanencia de mascotas, usualmente perros o gatos. Pero infringirlo podría llevarte a ser retirado del lugar y recibir reclamos de clientes o dueños.

PUEDES VER: Joven deja caer S/20 a propósito y reacción de mujer causa revuelo en redes: “Encima reclama”

lr.pe
Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

"Perfecta actuación de abuelito", "Muchos hacemos eso", "Yo también lo escondo a mi perrito cuando viajamos en bus, muchas veces nos han bajado", "Yo lo hice en un hotel, querían que mi bebé durmiera en su jaula en el estacionamiento, jamás", "Al menos se queda quieta, el mío es un terremoto", reaccionaron usuarios en TikTok.

Notas relacionadas
Streamer Sacha sufre accidente tras escapar de sus seguidores en Huancayo: "Me caí de espaldas"

Streamer Sacha sufre accidente tras escapar de sus seguidores en Huancayo: "Me caí de espaldas"

LEER MÁS
Vizcarra revela peculiar gesto de Ollanta Humala en el penal Barbadillo: "Me dijo: 'Llama a quien quieras'"

Vizcarra revela peculiar gesto de Ollanta Humala en el penal Barbadillo: "Me dijo: 'Llama a quien quieras'"

LEER MÁS
Joven deja caer S/20 a propósito y reacción de mujer causa revuelo en redes: “Encima reclama”

Joven deja caer S/20 a propósito y reacción de mujer causa revuelo en redes: “Encima reclama”

LEER MÁS
Revelan cómo se graban las escenas de ‘AFHS’ en el 'Petito' y fans reaccionan: "Viví engañado"

Revelan cómo se graban las escenas de ‘AFHS’ en el 'Petito' y fans reaccionan: "Viví engañado"

LEER MÁS
Hinchas se visten de chanchitos en el Estadio Nacional para apoyar al pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos'

Hinchas se visten de chanchitos en el Estadio Nacional para apoyar al pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos'

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruano genera desconcierto tras pegar afiche y despegarlo segundos después: “¿Solo era para la foto?”

Peruano genera desconcierto tras pegar afiche y despegarlo segundos después: “¿Solo era para la foto?”

LEER MÁS
¿Cuánto cuesta alquilar un cuarto frente a la UNI? Alumno lo revela y sorprende: "¿Es de lujo?"

¿Cuánto cuesta alquilar un cuarto frente a la UNI? Alumno lo revela y sorprende: "¿Es de lujo?"

LEER MÁS
Joven cubano que llegó al Perú en busca de un mejor futuro se emociona al comprarse su primer carro: "No será 0 km, pero es satisfactorio"

Joven cubano que llegó al Perú en busca de un mejor futuro se emociona al comprarse su primer carro: "No será 0 km, pero es satisfactorio"

LEER MÁS
Joven chilena prueba pan con chicharrón y lo compara con la marraqueta de Chile: "¿Cómo un pan con palta le va a ganar?"

Joven chilena prueba pan con chicharrón y lo compara con la marraqueta de Chile: "¿Cómo un pan con palta le va a ganar?"

LEER MÁS
Boliviano se sincera y admite que el Perú los 'destruye' con la gastronomía y Machu Picchu: "Han tenido visión de marca país"

Boliviano se sincera y admite que el Perú los 'destruye' con la gastronomía y Machu Picchu: "Han tenido visión de marca país"

LEER MÁS
Historiador de Chile responde a Giacomo Bocchio: “La marraqueta existe en Tacna porque los chilenos la llevaron"

Historiador de Chile responde a Giacomo Bocchio: “La marraqueta existe en Tacna porque los chilenos la llevaron"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Javier Milei veta ley de emergencia en la salud pediátrica y profundiza el ajuste fiscal en Argentina

Capturan a dos sujetos con moto robada tras persecución policial en Puno

Muere a los 37 años Yu Menglong, famoso actor chino del drama 'Eternal love', tras caer de un edificio

Tendencias

Joven deja caer S/20 a propósito y reacción de mujer causa revuelo en redes: “Encima reclama”

Joven pidió un pantalón jean con diseño de Stitch en Temu, pero quedó en shock al recibirlo: "Me confié"

Boliviano se sincera y admite que el Perú los 'destruye' con la gastronomía y Machu Picchu: "Han tenido visión de marca país"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"

Phillip Butters con Curwen en La República: "El seguro del congresista y el del conserje debe ser de EsSalud"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota