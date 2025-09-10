Una familia peruana vive momentos de angustia luego de que Stefanny Bedoya Alejos quedara atrapada en Nepal en medio de las violentas protestas que sacuden al país asiático desde inicios de septiembre. Su madre y hermana han solicitado apoyo urgente de la Cancillería peruana, pues aseguran que la joven ha perdido todas sus pertenencias y se encuentra en condiciones de gran vulnerabilidad.

Según relató la madre de Stefanny, la joven viajó a Nepal el pasado 7 de septiembre por motivos laborales, sin imaginar que pocos días después estallaría una crisis política y social que ha dejado incendios, saqueos y un clima de inseguridad generalizada.

“Me estoy comunicando con ella a ratos, porque hay apagones y la señal se corta constantemente. Ella me dice que lo perdió todo y que ya no tiene cómo salir del país”, señaló la madre al medio RPP, quien pidió no revelar su nombre por motivos de seguridad.

La situación se tornó más grave cuando el hotel en el que Bedoya se alojaba fue incendiado. Allí perdió su equipaje, incluido su pasaporte, su Documento Nacional de Identidad (DNI) y toda su ropa. “Se ha quedado literalmente con lo que llevaba puesto”, agregó su hermana, visiblemente preocupada.

Una situación insostenible tras quedar atrapada en Nepal

La hermana de la afectada explicó que, gracias a gestiones del operador de trabajo con el que Stefanny viajó, ella y un grupo de compañeros fueron trasladados a otro hotel para resguardarse. Sin embargo, la sensación de inseguridad persiste.

“Esperamos que la Cancillería peruana la ayude, ya sea llevándola a su país de residencia, que es Barcelona, o aquí a Lima. Lo importante es que salga de Nepal porque ya no tiene dinero, no tiene ropa ni medicinas. Todo lo ha perdido”, enfatizó.

A la preocupación por la falta de recursos se suma el delicado estado de salud de Bedoya, pues las familiares aseguran que tiene anemia y ahora no tiene medicamentos. “Nos preocupa que la presión baja que está sintiendo se deba más a la tensión y el miedo que está viviendo. Ella nos dice que ve disturbios afuera, cosas quemadas y hasta cuerpos en las calles. Está muy nerviosa y solo quiere salir de allí”, relató.

Protestas en Nepal: el trasfondo de la situación

La crisis en Nepal estalló tras la aprobación de una controvertida ley que obliga a las plataformas de redes sociales como Facebook, X (antes Twitter) y YouTube a registrarse ante el gobierno. La negativa de estas compañías a acatar la medida provocó el bloqueo de al menos 26 servicios digitales, lo que generó una ola de indignación.

El malestar se tradujo en manifestaciones masivas protagonizadas en su mayoría por jóvenes estudiantes y activistas. El movimiento, bautizado como “Gen Z protest” o “Gen Z Revolution”, tomó fuerza en Katmandú, donde miles de personas marcharon hacia el Parlamento. Las protestas, que comenzaron de manera pacífica, pronto se tornaron violentas con saqueos, incendios y enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Llamado de auxilio

La familia de Bedoya insiste en que la Cancillería debe actuar con rapidez para facilitar un salvoconducto o gestionar un vuelo de emergencia. “Tenemos miedo de que en cualquier momento se corte la comunicación por completo y no sepamos nada más de ella. Pedimos que el Gobierno del Perú no la deje sola en esta situación tan peligrosa”, subrayó la madre.

Mientras tanto, la joven permanece junto a un grupo de ocho personas, esperando una salida que le permita dejar Nepal cuanto antes. La familia teme que su condición médica y la falta de documentos compliquen aún más la repatriación, pero no pierden la esperanza de que la ayuda internacional llegue a tiempo.

Por su parte, la Cancillería del Perú declaró a La República que se encuentran brindando asistencia a la connacional afectada en Katmandú, trabajando con el cónsul honorario en Nepal para asegurar su pronto retorno. A través de la Embajada del Perú en la India se está emitiendo, en calidad de urgencia, un nuevo pasaporte que permita a la connacional regresar a Barcelona, programado para el 16 de septiembre, de acuerdo con el pasaje aéreo en su poder.

