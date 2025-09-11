HOYSuscripcion LR Focus

Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado
Peruano genera desconcierto tras pegar afiche y despegarlo segundos después: “¿Solo era para la foto?”

Joven realizó esta acción repetidamente, lo que llevó a usuario de TikTok a preguntar sobre peculiar trabajo.

Clip viral en TikTok generó varias reacciones en redes.
Clip viral en TikTok generó varias reacciones en redes.

Un joven peruano fue captado en una singular situación cuando cargaba una mochila con publicidad. El hecho fue captado por un usuario de TikTok, quien compartió el video para conocer la verdadera razón del peculiar comportamiento. El clip acumula cientos de vistas en la plataforma china.

Peruano pega afiche en la calle, se toma una foto y luego lo quita

De acuerdo al clip viral en la cuenta leonecondor6 de TikTok, un muchacho, que trabajaría en la colocación de afiches publicitarios en tiendas, fue captado realizando una peculiar acción repetitiva. Pega la publicidad, toma la foto y lo arranca.

Al respecto, el autor del clip viral enfatizó que este comportamiento se realizó hasta en más de seis oportunidades y pidió apoyo a usuarios. “¿Alguien sabe que trabajo es este?”, cuestionó en redes sociales.

Tras la viralización del contenido, algunos respondieron que se trataría de un mercaderista y una de las exigencias en su trabajo sería pegar publicidad en las tiendas. Sin embargo, hay situaciones donde los dueños no aceptan y el trabajador, al parecer, tomaría otras alternativas.

¿Qué es un mercaderista y cuál es su sueldo?

Un mercaderista es la persona encargada de organizar, reponer y exhibir productos en los puntos de venta, como tiendas, asegurando que estén bien ubicados, visibles y ordenados según las estrategias de marketing de la marca. También instala material publicitario (afiches, banners, precios) y reporta quiebres de stock o productos mal exhibidos.

Según portales laborales, como Computrabajo Perú, el sueldo promedio de un mercaderista en el Perú varía entre S/1.200 y S/1.800 mensuales, dependiendo de la empresa, la carga horaria y la zona de trabajo.

