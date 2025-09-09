Nepal vive horas críticas debido a los escándalos relacionados con el veto a las redes sociales, presuntamente en un intento de encubrir actos de corrupción. | AFP

Nepal afronta una crisis política debido a la corrupción y al veto a las redes sociales. El movimiento autodenominado 'Generación Z' protagonizó diversos disturbios durante dos días en el país del sur de Asia, lo que dejó un saldo de 22 personas muertas y más de 300 heridas. Estos hechos, sumados al asesinato de la esposa del primer ministro a manos de los manifestantes, derivaron en la renuncia de K. P. Sharma Oli.

Este martes, la dimensión de las protestas aumentó tras la muerte de una veintena de jóvenes durante las manifestaciones. El Parlamento de Nepal fue incendiado y las y los manifestantes quemaron las viviendas de varios líderes políticos nepalíes, entre ellos el ex primer ministro Pushpa Kamal Dahal y el ministro de Información y Comunicación, Prithvi Subba Gurung, además de la casa de K. P. Sharma Oli.

Cinco ministros del Gobierno de Oli renuncian por la mala gestión de las protestas

El veto a las redes sociales, que fue levantado el jueves pasado en un intento por calmar las manifestaciones, no solo dejó muertos y heridos como consecuencia, sino también provocó la renuncia de cinco ministros del Gobierno de Oli.

Entre los funcionarios que presentaron su renuncia se encuentran el titular de Suministro de Agua, Pradeep Yadav; el ministro del Interior, Ramesh Lekhak; y el titular de Agricultura, Ramnath Adhikari, quien además acusó al Gobierno de mantener un "comportamiento dictatorial".

"En lugar de aceptar que cuestionar y protestar pacíficamente en una democracia es un derecho natural de la ciudadanía, la represión generalizada, los asesinatos y el uso de la fuerza están conduciendo al país hacia un sistema dictatorial y no hacia una democracia", señaló Adhikari en un comunicado.

El ministro también añadió que renunció "porque no soportaba permanecer en el poder sin exigir respuestas sobre cómo una generación que debió colaborar en la construcción del país fue tratada como en una guerra".

Las protestas en Nepal se intensifican tras el bloqueo de redes sociales

Los jóvenes del movimiento 'Generación Z' intensificaron las movilizaciones en Katmandú y otras ciudades de Nepal luego de que el Gobierno bloqueara reconocidas redes sociales —entre ellas, Facebook, Instagram, WhatsApp y X— sin cumplir con el procedimiento establecido, que exigía un registro previo ante la directiva. La medida fue finalmente levantada en la madrugada, tras una reunión urgente con el Ejecutivo.

Durante varios días, los jóvenes protestaron en redes sociales con etiquetas como #NepoKid y #NepoBabies, con las que denunciaban el nepotismo —práctica de favorecer a familiares o personas cercanas en el acceso a cargos y empleos— y una cultura política en la que, según afirmaban, las oportunidades se heredan en lugar de ganarse por mérito.

La Policía del país asiático respondió con cañones de agua, gases lacrimógenos y fuego real para dispersar a la multitud. Posteriormente, las autoridades impusieron un toque de queda en la capital.

¿Por qué el Gobierno de Nepal bloqueó las redes sociales?

Según un reporte de la BBC, el Gobierno de Nepal bloqueó 26 plataformas de redes sociales —entre ellas, WhatsApp, Instagram y Facebook— con el objetivo de sofocar una campaña anticorrupción impulsada por jóvenes. Las autoridades calificaron las denuncias como "prácticas corruptas".

Los llamados "niños nepo", grupo señalado como detonante del escándalo, son hijos de políticos adinerados y figuras influyentes beneficiados por esta práctica, y han sido duramente cuestionados por los manifestantes. Estas muestras de desigualdad entre ricos y pobres en Nepal evidencian una corrupción sistémica que, según los propios manifestantes, está financiada por el Gobierno.