HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido
Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido     Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido     Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Nepal en crisis por censura a redes: incendian el Congreso y el primer ministro renuncia tras el asesinato de su esposa

La 'Generación Z', un movimiento que protesta contra la corrupción y el veto a las redes sociales en Katmandú, Nepal, provocó la renuncia del primer ministro y el incendio del Congreso.

Nepal vive horas críticas debido a los escándalos relacionados con el veto a las redes sociales, presuntamente en un intento de encubrir actos de corrupción.
Nepal vive horas críticas debido a los escándalos relacionados con el veto a las redes sociales, presuntamente en un intento de encubrir actos de corrupción. | AFP

Nepal afronta una crisis política debido a la corrupción y al veto a las redes sociales. El movimiento autodenominado 'Generación Z' protagonizó diversos disturbios durante dos días en el país del sur de Asia, lo que dejó un saldo de 22 personas muertas y más de 300 heridas. Estos hechos, sumados al asesinato de la esposa del primer ministro a manos de los manifestantes, derivaron en la renuncia de K. P. Sharma Oli.

Este martes, la dimensión de las protestas aumentó tras la muerte de una veintena de jóvenes durante las manifestaciones. El Parlamento de Nepal fue incendiado y las y los manifestantes quemaron las viviendas de varios líderes políticos nepalíes, entre ellos el ex primer ministro Pushpa Kamal Dahal y el ministro de Información y Comunicación, Prithvi Subba Gurung, además de la casa de K. P. Sharma Oli.

PUEDES VER: Israel lanza ataque contra los líderes de Hamás en Qatar tras propuesta de alto al fuego de Donald Trump

lr.pe

Cinco ministros del Gobierno de Oli renuncian por la mala gestión de las protestas

El veto a las redes sociales, que fue levantado el jueves pasado en un intento por calmar las manifestaciones, no solo dejó muertos y heridos como consecuencia, sino también provocó la renuncia de cinco ministros del Gobierno de Oli.

Entre los funcionarios que presentaron su renuncia se encuentran el titular de Suministro de Agua, Pradeep Yadav; el ministro del Interior, Ramesh Lekhak; y el titular de Agricultura, Ramnath Adhikari, quien además acusó al Gobierno de mantener un "comportamiento dictatorial".

"En lugar de aceptar que cuestionar y protestar pacíficamente en una democracia es un derecho natural de la ciudadanía, la represión generalizada, los asesinatos y el uso de la fuerza están conduciendo al país hacia un sistema dictatorial y no hacia una democracia", señaló Adhikari en un comunicado.

El ministro también añadió que renunció "porque no soportaba permanecer en el poder sin exigir respuestas sobre cómo una generación que debió colaborar en la construcción del país fue tratada como en una guerra".

PUEDES VER: Dólar en Argentina se dispara tras derrota electoral de Javier Milei en Buenos Aires y marca un nuevo récord histórico

lr.pe

Las protestas en Nepal se intensifican tras el bloqueo de redes sociales

Los jóvenes del movimiento 'Generación Z' intensificaron las movilizaciones en Katmandú y otras ciudades de Nepal luego de que el Gobierno bloqueara reconocidas redes sociales —entre ellas, Facebook, Instagram, WhatsApp y X— sin cumplir con el procedimiento establecido, que exigía un registro previo ante la directiva. La medida fue finalmente levantada en la madrugada, tras una reunión urgente con el Ejecutivo.

Durante varios días, los jóvenes protestaron en redes sociales con etiquetas como #NepoKid y #NepoBabies, con las que denunciaban el nepotismo —práctica de favorecer a familiares o personas cercanas en el acceso a cargos y empleos— y una cultura política en la que, según afirmaban, las oportunidades se heredan en lugar de ganarse por mérito.

La Policía del país asiático respondió con cañones de agua, gases lacrimógenos y fuego real para dispersar a la multitud. Posteriormente, las autoridades impusieron un toque de queda en la capital.

PUEDES VER: Atentado terrorista en Jerusalén deja seis muertos incluido un turista español y siete personas heridas de gravedad

lr.pe

¿Por qué el Gobierno de Nepal bloqueó las redes sociales?

Según un reporte de la BBC, el Gobierno de Nepal bloqueó 26 plataformas de redes sociales —entre ellas, WhatsApp, Instagram y Facebook— con el objetivo de sofocar una campaña anticorrupción impulsada por jóvenes. Las autoridades calificaron las denuncias como "prácticas corruptas".

Los llamados "niños nepo", grupo señalado como detonante del escándalo, son hijos de políticos adinerados y figuras influyentes beneficiados por esta práctica, y han sido duramente cuestionados por los manifestantes. Estas muestras de desigualdad entre ricos y pobres en Nepal evidencian una corrupción sistémica que, según los propios manifestantes, está financiada por el Gobierno.

Notas relacionadas
El insólito caso del menor que tenía 526 dientes en la mandíbula y se los extrajeron en una sola cirugía en la India

El insólito caso del menor que tenía 526 dientes en la mandíbula y se los extrajeron en una sola cirugía en la India

LEER MÁS
Montañista muere al intentar llevar comida a su amiga que se rompió la pierna a 7.000 metros de altura

Montañista muere al intentar llevar comida a su amiga que se rompió la pierna a 7.000 metros de altura

LEER MÁS
El asombroso caso de Peter Skyllberg, el hombre que sobrevivió 60 días atrapado bajo la nieve en su auto y sin comida

El asombroso caso de Peter Skyllberg, el hombre que sobrevivió 60 días atrapado bajo la nieve en su auto y sin comida

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dólar en Argentina se dispara tras derrota electoral de Javier Milei en Buenos Aires y marca un nuevo récord histórico

Dólar en Argentina se dispara tras derrota electoral de Javier Milei en Buenos Aires y marca un nuevo récord histórico

LEER MÁS
Tim Chen, el estudiante de ingeniería que gasta US$1.200 en pasajes de avión para asistir 2 veces por semana a la universidad

Tim Chen, el estudiante de ingeniería que gasta US$1.200 en pasajes de avión para asistir 2 veces por semana a la universidad

LEER MÁS
Israel lanza ataque contra los líderes de Hamás en Qatar tras propuesta de alto al fuego de Donald Trump

Israel lanza ataque contra los líderes de Hamás en Qatar tras propuesta de alto al fuego de Donald Trump

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
Yerno de Edmundo González fue secuestrado por la dictadura de Maduro y su paradero es desconocido: "No hay una fe de vida"

Yerno de Edmundo González fue secuestrado por la dictadura de Maduro y su paradero es desconocido: "No hay una fe de vida"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Efemérides de Venezuela: esta es la lista completa de festividades y celebraciones en septiembre 2025

Mundo

Inicia juicio contra Ryan Routh, acusado de planear asesinato de Donald Trump en un campo de golf

Monitor Dólar hoy, lunes 8 de septiembre: así se cotiza el dólar paralelo en Venezuela

Diosdado Cabello, del régimen de Maduro, ordena a Venezuela prepararse en “todos los frentes” ante despliegue de EE. UU.

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota