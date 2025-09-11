Supremo Tribunal Federal de Brasil obtiene mayoría de votos para condenar a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado
El Supremo Tribunal Federal de Brasil obtuvo la mayoría para condenar a Jair Bolsonaro por crimen organizado, luego del voto de la ministra del STF, Cármen Lúcia
El Supremo Tribunal Federal de Brasil, con el voto de la ministra Cármen Lúcia, obtuvo la mayoría para declarar culpable a Jair Bolsonaro por crimen organizado. De esta forma, el expresidente brasileño, junto a otros siete funcionarios involucrados, permanece a la espera de la condena, que se resolverá en las próximas horas.
A modo de argumentar su decisión, la ministra del