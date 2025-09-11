HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
La revancha de Phillip Butters vs. Curwen
La revancha de Phillip Butters vs. Curwen     La revancha de Phillip Butters vs. Curwen     La revancha de Phillip Butters vs. Curwen     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Supremo Tribunal Federal de Brasil obtiene mayoría de votos para condenar a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

El Supremo Tribunal Federal de Brasil obtuvo la mayoría para condenar a Jair Bolsonaro por crimen organizado, luego del voto de la ministra del STF, Cármen Lúcia

El TSF de Brasil obtuvo la mayoría para condenar a Jair Bolsonaro.
El TSF de Brasil obtuvo la mayoría para condenar a Jair Bolsonaro. | AFP

El Supremo Tribunal Federal de Brasil, con el voto de la ministra Cármen Lúcia, obtuvo la mayoría para declarar culpable a Jair Bolsonaro por crimen organizado. De esta forma, el expresidente brasileño, junto a otros siete funcionarios involucrados, permanece a la espera de la condena, que se resolverá en las próximas horas.

A modo de argumentar su decisión, la ministra del

Notas relacionadas
Bolsonaro espera dos votos clave del Supremo Tribunal que definirán su futuro por el intento de golpe de Estado

Bolsonaro espera dos votos clave del Supremo Tribunal que definirán su futuro por el intento de golpe de Estado

LEER MÁS
Juicio contra Bolsonaro en suspenso: tercer juez solicitó anulación del proceso ante "incompetencia absoluta" del Supremo

Juicio contra Bolsonaro en suspenso: tercer juez solicitó anulación del proceso ante "incompetencia absoluta" del Supremo

LEER MÁS
Bolsonaro a un paso de la prisión: 2 de los 5 jueces votan a favor de condenarlo por complot golpista en Brasil

Bolsonaro a un paso de la prisión: 2 de los 5 jueces votan a favor de condenarlo por complot golpista en Brasil

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abuelita conmueve al proteger con su cuerpo a su nieta de 2 años durante explosión en México

Abuelita conmueve al proteger con su cuerpo a su nieta de 2 años durante explosión en México

LEER MÁS
Donald Trump denuncia a Rusia por invadir el espacio aéreo de Polonia y advierte medidas: “Allá vamos”

Donald Trump denuncia a Rusia por invadir el espacio aéreo de Polonia y advierte medidas: “Allá vamos”

LEER MÁS
¿Qué pasó en Nepal? Así se vivió la rebelión de la 'Generación Z' que incendió el Congreso y derrocó al gobierno

¿Qué pasó en Nepal? Así se vivió la rebelión de la 'Generación Z' que incendió el Congreso y derrocó al gobierno

LEER MÁS
Pasajera de bus graba el preciso momento de la explosión de camión de cisterna de gas en México

Pasajera de bus graba el preciso momento de la explosión de camión de cisterna de gas en México

LEER MÁS
Jaime Bayly asegura que Estados Unidos tiene mapeada a Venezuela y podría atacar con precisión a Maduro y su cúpula

Jaime Bayly asegura que Estados Unidos tiene mapeada a Venezuela y podría atacar con precisión a Maduro y su cúpula

LEER MÁS
¿Por qué estalló la 'generación Z' en Nepal? Estas son los razones para entender las protestas en el país del Himalaya

¿Por qué estalló la 'generación Z' en Nepal? Estas son los razones para entender las protestas en el país del Himalaya

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Javier Milei veta ley de emergencia en la salud pediátrica y profundiza el ajuste fiscal en Argentina

Capturan a dos sujetos con moto robada tras persecución policial en Puno

Muere a los 37 años Yu Menglong, famoso actor chino del drama 'Eternal love', tras caer de un edificio

Mundo

Javier Milei veta ley de emergencia en la salud pediátrica y profundiza el ajuste fiscal en Argentina

Abuelita conmueve al proteger con su cuerpo a su nieta de 2 años durante explosión en México

Bolsonaro espera dos votos clave del Supremo Tribunal que definirán su futuro por el intento de golpe de Estado

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"

Phillip Butters con Curwen en La República: "El seguro del congresista y el del conserje debe ser de EsSalud"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota