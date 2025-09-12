HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Nepal nombra a Sushila Karki como nueva primera ministra tras violentas protestas que derrocaron al gobierno

Tras la renuncia del primer ministro, Sushila Karki se convirtió en la primera mujer en dirigir Nepal, luego de las violentas manifestaciones que dejaron al menos 51 muertos.

La nueva primera ministra de Nepal, Sushila Karki, se desempeñaba como presidenta del Tribunal Supremo.
La nueva primera ministra de Nepal, Sushila Karki, se desempeñaba como presidenta del Tribunal Supremo. | Foto: AFP

La expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal, Sushila Karki, acaba de ser elegida como nueva primera ministra interina tras las violentas protestas que obligaron a Khadga Prasad Oli, antiguo mandatario, a renunciar al cargo.

Sushila Karki, de 73 años, asumirá el cargo y se convertirá en la primera mujer en dirigir Nepal, país que recientemente vivió álgidas protestas en contra de corrupción del gobierno y el bloqueo de las redes sociales.

PUEDES VER: Nepal: protestas contra el bloqueo de redes sociales y la corrupción dejan al menos 16 muertos

lr.pe

¿Por qué hubo protestas en Nepal?

Las violentas protesta se realizaron luego de que el el gobierno nepalí anunciara el bloqueo de 26 plataformas, entre ellas Facebook, Youtube, X y Linkedin, por no registrarse ante su administración conforme a la ley.

El gobierno había dado a las empresas responsables de estas redes sociales un plazo de 7 días para registrarse ante sus servicios, designar un representante local y una persona encargada de gestionar los posibles litigios derivados de su uso.

Miles de ciudadanos en Nepal, una nación de 30 millones de habitantes, salieron a protestar contra la decisión de bloquear las redes sociales y también contra la corrupción de la que es acusado el gobierno.

Al menos 51 personas murieron durante las violentas protestas que comenzaron el pasado 08 de octubre de 2025, señalaron las autoridades policiacas en su último balance.

PUEDES VER: Muere esposa de ex primer ministro de Nepal tras incendio en su casa provocado por manifestantes

lr.pe

Antiguo primer ministro anunció su dimisión

Tras una jornada de disturbios, en la que los manifestantes incluso incendiaron la sede del Parlamento, el primer ministro KP Sharma Oli anunció su dimisión. Se desconoce el paradero del político de 73 años, líder del Partido Comunista.

"El presidente Ram Chandra Paudel nombrará primera ministra a la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki", declaró el asesor de prensa presidencial Kiran Pokharel.

El vocero aseguró que, posteriormente, se formará un consejo de ministros y se llevarán a cabo otros procesos.

PUEDES VER: ¿Por qué estalló la 'generación Z' en Nepal? Estas son los razones para entender las protestas en el país del Himalaya

lr.pe

Las protestas también se intensificaron debido a los problemas económicos que enfrenta Nepal desde hace tiempo, donde una quinta parte de la población (de entre 15 y 24 años) está desempleada, según el Banco Mundial, y el PIB per cápita es de apenas 1.447 dólares.

Las autoridades de Nepal dijeron que habían recapturado a más de 200 de los 13.500 reos que se fugaron de las cárceles, aprovechando el caos de las violentas protestas y la renuncia del primer ministro. Más de 12.500 prisioneros siguen prófugos, señalaron.

