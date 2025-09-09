HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

¿Por qué estalló la 'generación Z' en Nepal? Estas son los razones para entender las protestas en el país del Himalaya

Nepal vive una grave crisis política y social, con protestas lideradas por jóvenes que estallan en Katmandú tras la prohibición de redes sociales impuesta por el gobierno.

Este violento desenlace llevó al primer ministro K.P. Sharma Oli a presentar su renuncia. Foto: Composición LR/AFP.
Este violento desenlace llevó al primer ministro K.P. Sharma Oli a presentar su renuncia. Foto: Composición LR/AFP.

Nepal atraviesa una de las crisis políticas y sociales más graves de su historia reciente. Esta semana, una serie de protestas lideradas por jóvenes ha estallado en varias ciudades del país, especialmente en la capital, Katmandú, en respuesta a la prohibición de las redes sociales por parte del gobierno. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes de la 'Generación Z', acusaron al gobierno de corrupción y de intentar silenciar sus voces, una medida que ha encendido una furia acumulada por años de frustración social y política.

El lunes, la situación se tornó más violenta cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes, dejando un saldo inicial de 19 muertos, con tres nuevas víctimas fatales reportadas el martes. Este violento desenlace llevó al primer ministro K.P. Sharma Oli a presentar su renuncia, en un intento por apaciguar la situación y llamar a la cooperación para resolver pacíficamente la crisis.

El primer ministro, en su discurso de dimisión, hizo un llamado a la unidad y a la calma, pero fue evidente que la situación había escapado a su control. A su renuncia le siguieron las dimisiones de varios miembros de su gabinete, lo que dejó a Nepal en una situación de inestabilidad política. Según The Kathmandu Post, el gobierno de Oli fue incapaz de manejar la creciente insatisfacción popular y la crisis de legitimidad.

PUEDES VER: Nepal en crisis por censura a redes: incendian el Congreso y obligan renuncia de primer ministro

lr.pe

El origen de la crisis: La censura digital

El 3 de septiembre de 2025, el Ministerio de Comunicación y Tecnologías de la Información implementó una nueva política que obligaba a las plataformas como Facebook, Twitter (ahora X), YouTube y Signal a registrarse ante las autoridades y cumplir con estrictas normativas que incluían la censura de contenido.

De acuerdo con la Nepal Internet Foundation, el 77% de los jóvenes nepaleses de entre 18 y 30 años acceden a internet a diario, y más del 60% usa redes sociales como su principal fuente de información. Esto explica por qué la prohibición de plataformas sociales fue percibida como un ataque directo contra el derecho a la libre expresión.

La Generación Z y su descontento con el sistema político

La 'Generación Z' de Nepal, que representa a los jóvenes nacidos entre 1995 y 2010, ha sido uno de los grupos más activos en las protestas. Esta generación se ha caracterizado por su alto nivel de conciencia política y social, exacerbado por el auge de las redes sociales. Los jóvenes consideran que el sistema político de Nepal no está respondiendo a sus necesidades ni a sus expectativas de cambio.

La censura digital no hizo más que agravar el descontento, ya que les privó de una de las pocas herramientas con las que podían cuestionar a las autoridades y expresarse de forma libre y abierta.

De acuerdo con la encuesta nacional realizada por el Institute for Research on Nepalese Economy (IRNE) en 2023, el 63% de los jóvenes entre 18 y 30 años de edad expresaron que sentían que el sistema político no los representaba ni les brindaba oportunidades. Además, el 58% afirmó que la corrupción era uno de los principales problemas del país.

La violencia y la represión estatal

A medida que las protestas se intensificaron, los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad se volvieron más violentos. Según informes oficiales de la Nepal Police, al menos 22 personas perdieron la vida y más de 300 resultaron heridas durante las manifestaciones, que se extendieron principalmente por Katmandú y otras ciudades importantes como Pokhara y Biratnagar.

Los manifestantes, en su mayoría estudiantes y jóvenes activistas, se enfrentaron a la policía, que utilizó gases lacrimógenos, balas de goma e, incluso, disparos en algunos casos.

El gobierno de Nepal, liderado por el primer ministro K.P. Sharma Oli, respondió a las demandas de los manifestantes imponiendo un toque de queda en las principales ciudades y bloqueando las calles con la presencia militar. Sin embargo, la represión no hizo más que alimentar las protestas, que continuaron a pesar de las restricciones.

Notas relacionadas
Las impactantes imágenes que dejan las protestas en Nepal: incendio en el Parlamento, armas en las calles y caos

Las impactantes imágenes que dejan las protestas en Nepal: incendio en el Parlamento, armas en las calles y caos

LEER MÁS
Muere esposa de ex primer ministro de Nepal tras incendio en su casa provocado por manifestantes

Muere esposa de ex primer ministro de Nepal tras incendio en su casa provocado por manifestantes

LEER MÁS
Nepal: protestas contra el bloqueo de redes sociales y la corrupción dejan al menos 16 muertos

Nepal: protestas contra el bloqueo de redes sociales y la corrupción dejan al menos 16 muertos

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nepal en crisis por censura a redes: incendian el Congreso y obligan renuncia de primer ministro

Nepal en crisis por censura a redes: incendian el Congreso y obligan renuncia de primer ministro

LEER MÁS
Leopoldo Maduro, el venezolano que ahora es de la realeza tras casarse con la princesa ‘más rica’ de Europa

Leopoldo Maduro, el venezolano que ahora es de la realeza tras casarse con la princesa ‘más rica’ de Europa

LEER MÁS
Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

LEER MÁS
¿Qué pasa en Nepal? Periodista explica rebelión de la 'Generación Z' por corrupción y veto a redes sociales

¿Qué pasa en Nepal? Periodista explica rebelión de la 'Generación Z' por corrupción y veto a redes sociales

LEER MÁS
¿Qué pasó con Michelo, el influencer argentino que se hizo viral tras su presunta muerte y por apoyar a Nicolás Maduro?

¿Qué pasó con Michelo, el influencer argentino que se hizo viral tras su presunta muerte y por apoyar a Nicolás Maduro?

LEER MÁS
Suecia está cerca de convertirse en un país “libre de humo”: este es el modelo que aplicó para reducir el tabaquismo

Suecia está cerca de convertirse en un país “libre de humo”: este es el modelo que aplicó para reducir el tabaquismo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elisabet Lann, ministra de Salud de Suecia, se desmayó en conferencia de prensa cuando era presentada al cargo

¿A qué hora juega Venezuela vs Colombia EN VIVO HOY por el cierre de las Eliminatorias?

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Mundo

Elisabet Lann, ministra de Salud de Suecia, se desmayó en conferencia de prensa cuando era presentada al cargo

Monitor Dólar hoy, martes 9 de septiempre 2025: así se cotiza el dólar paralelo en Venezuela

Israel lanza ataque contra los líderes de Hamás en Qatar tras propuesta de alto al fuego de Donald Trump

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota