Nepal atraviesa una de las crisis políticas y sociales más graves de su historia reciente. Esta semana, una serie de protestas lideradas por jóvenes ha estallado en varias ciudades del país, especialmente en la capital, Katmandú, en respuesta a la prohibición de las redes sociales por parte del gobierno. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes de la 'Generación Z', acusaron al gobierno de corrupción y de intentar silenciar sus voces, una medida que ha encendido una furia acumulada por años de frustración social y política.

El lunes, la situación se tornó más violenta cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes, dejando un saldo inicial de 19 muertos, con tres nuevas víctimas fatales reportadas el martes. Este violento desenlace llevó al primer ministro K.P. Sharma Oli a presentar su renuncia, en un intento por apaciguar la situación y llamar a la cooperación para resolver pacíficamente la crisis.

El primer ministro, en su discurso de dimisión, hizo un llamado a la unidad y a la calma, pero fue evidente que la situación había escapado a su control. A su renuncia le siguieron las dimisiones de varios miembros de su gabinete, lo que dejó a Nepal en una situación de inestabilidad política. Según The Kathmandu Post, el gobierno de Oli fue incapaz de manejar la creciente insatisfacción popular y la crisis de legitimidad.

El origen de la crisis: La censura digital

El 3 de septiembre de 2025, el Ministerio de Comunicación y Tecnologías de la Información implementó una nueva política que obligaba a las plataformas como Facebook, Twitter (ahora X), YouTube y Signal a registrarse ante las autoridades y cumplir con estrictas normativas que incluían la censura de contenido.

De acuerdo con la Nepal Internet Foundation, el 77% de los jóvenes nepaleses de entre 18 y 30 años acceden a internet a diario, y más del 60% usa redes sociales como su principal fuente de información. Esto explica por qué la prohibición de plataformas sociales fue percibida como un ataque directo contra el derecho a la libre expresión.

La Generación Z y su descontento con el sistema político

La 'Generación Z' de Nepal, que representa a los jóvenes nacidos entre 1995 y 2010, ha sido uno de los grupos más activos en las protestas. Esta generación se ha caracterizado por su alto nivel de conciencia política y social, exacerbado por el auge de las redes sociales. Los jóvenes consideran que el sistema político de Nepal no está respondiendo a sus necesidades ni a sus expectativas de cambio.

La censura digital no hizo más que agravar el descontento, ya que les privó de una de las pocas herramientas con las que podían cuestionar a las autoridades y expresarse de forma libre y abierta.

De acuerdo con la encuesta nacional realizada por el Institute for Research on Nepalese Economy (IRNE) en 2023, el 63% de los jóvenes entre 18 y 30 años de edad expresaron que sentían que el sistema político no los representaba ni les brindaba oportunidades. Además, el 58% afirmó que la corrupción era uno de los principales problemas del país.

La violencia y la represión estatal

A medida que las protestas se intensificaron, los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad se volvieron más violentos. Según informes oficiales de la Nepal Police, al menos 22 personas perdieron la vida y más de 300 resultaron heridas durante las manifestaciones, que se extendieron principalmente por Katmandú y otras ciudades importantes como Pokhara y Biratnagar.

Los manifestantes, en su mayoría estudiantes y jóvenes activistas, se enfrentaron a la policía, que utilizó gases lacrimógenos, balas de goma e, incluso, disparos en algunos casos.

El gobierno de Nepal, liderado por el primer ministro K.P. Sharma Oli, respondió a las demandas de los manifestantes imponiendo un toque de queda en las principales ciudades y bloqueando las calles con la presencia militar. Sin embargo, la represión no hizo más que alimentar las protestas, que continuaron a pesar de las restricciones.