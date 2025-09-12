HOYSuscripcion LR Focus

Mundo
Mundo

Colombia: siete mineros quedan atrapados en socavón mientras extraían oro de manera ilegal

En la zona donde ocurrió el derrumbe se practica la minería ilegal, a menudo bajo las órdenes de grupos guerrilleros que financian sus actividades con este valioso metal.

Al lugar ha llegado una excavadora para ayudar en las labores de rescate.
Al lugar ha llegado una excavadora para ayudar en las labores de rescate.

Un desafortunado accidente ocurrió en Colombia. Siete mineros quedaron atrapados en un socavón mientras extraían oro de manera ilegal. El suceso se produjo en el suroeste del país, según informó la Agencia Nacional de Minería (ANM).

Según la entidad estatal, el derrumbe se produjo la noche del 11 de septiembre de 2025, cuando siete mineros extraían oro de un yacimiento ubicado en el conflictivo municipio de Santander de Quilichao, en el departamento de Cauca.

Inician las labores de rescate

Quizás no lo sepas, pero el departamento de Cauca es el centro de operaciones de grupos rebeldes que no aceptaron el histórico acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC.

En la actualidad, esta región está llena de mineros que extraen oro de manera ilegal, a menudo bajo las órdenes de estos grupos guerrilleros, que financian sus actividades con este valioso metal y con el tráfico de cocaína.

A través de un comunicado, la Agencia Nacional de Minería ha confirmado que varios organismos de socorro ya se encuentran en el lugar del derrumbe con el objetivo de encontrar a los siete trabajadores atrapados.

Las imágenes compartidas por la ANM muestran una pequeña entrada en el suelo, tapada con tierra y agua, la cual habría sido causada por un desplazamiento.

Cabe recordar que los accidentes mineros son bastante recurrentes en Colombia, sobre todo en los yacimientos de carbón que se encuentran ubicados en el centro del país.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

