HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Hipopótamo vuelca embarcación en Costa de Marfil: hay 11 personas desaparecidas, entre ellas 1 bebé

Hasta el momento, de las 14 personas que viajaban en la embarcación, solo tres han sobrevivido al ataque. No obstante, las labores de búsqueda en Costa de Marfil continúan.

En Costa de Marfil, hay unos 500 hipopótamos que están repartidos en varios ríos al sur del país.
En Costa de Marfil, hay unos 500 hipopótamos que están repartidos en varios ríos al sur del país. | Foto: AFP

Once personas se encuentran desaparecidas en el suroeste de Costa de Marfil tras el ataque de un hipopótamo que hizo volcar una piragua (embarcación impulsada por remos) que navegaba por el río Sassandra. La información fue confirmada por Myss Belmonde Dogo, ministra de Solidaridad del país africano.

"Con profunda tristeza hemos conocido la desaparición de 11 personas, entre ellas mujeres, niñas y un bebé, después del naufragio de una embarcación provocado por un hipopótamo. De los 14 ocupantes de la piragua, hasta el momento se han registrado 3 sobrevivientes", reveló la ministra en su cuenta de Facebook.

PUEDES VER: Hace 150.000 años había en Costa de Marfil un inmenso bosque tropical con Homo sapiens

lr.pe

¿Qué sabemos sobre este incidente?

De acuerdo con la publicación, el trágico incidente ocurrió en la mañana del 5 de septiembre de 2025 en la localidad de Buyo, situada al suroeste de Costa de Marfil. "Las labores de búsqueda continúan con la esperanza de encontrar a las víctimas desaparecidas", señaló la ministra africana.

"Afligido por este drama que nos conmueve a todos, el Gobierno de Costa de Marfil se une al dolor de los familiares y allegados de las personas desaparecidas y expresa su solidaridad a los sobrevivientes", sentenció Dogo.

Un estudio realizado en 2022 por académicos marfileños reveló que los hipopótamos son la especie que aparece con mayor frecuencia en reportes de incidentes con humanos que resultan en muertes o lesiones en ese país.

En la actualidad, la población de hipopótamos se calcula en unos 500 ejemplares que se encuentran repartidos en varios ríos del sur de Costa de Maril, entre ellos el Bandama y el Sassandra, donde ocurrió este último incidente.

Notas relacionadas
La mística alimenta el comercio de clítoris mutilados en Costa de Marfil

La mística alimenta el comercio de clítoris mutilados en Costa de Marfil

LEER MÁS
Hace 150.000 años había en Costa de Marfil un inmenso bosque tropical con Homo sapiens

Hace 150.000 años había en Costa de Marfil un inmenso bosque tropical con Homo sapiens

LEER MÁS
Costa de Marfil detecta su primer caso de ébola desde 1994

Costa de Marfil detecta su primer caso de ébola desde 1994

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hungría prohíbe Marcha del Orgullo en medio de represión contra colectivo LGTBIQ+

Hungría prohíbe Marcha del Orgullo en medio de represión contra colectivo LGTBIQ+

LEER MÁS
Nicolás Maduro amenaza a Donald Trump con una "lucha armada" si es que Estados Unidos ataca Venezuela

Nicolás Maduro amenaza a Donald Trump con una "lucha armada" si es que Estados Unidos ataca Venezuela

LEER MÁS
Donald Trump creará lista negra de países que practiquen "detenciones injustas" de estadounidenses

Donald Trump creará lista negra de países que practiquen "detenciones injustas" de estadounidenses

LEER MÁS
Rescatan a una niña brasileña cuyos padres la mantuvieron 6 años en cautiverio: no sabía hablar y nunca recibió vacunas

Rescatan a una niña brasileña cuyos padres la mantuvieron 6 años en cautiverio: no sabía hablar y nunca recibió vacunas

LEER MÁS
Dólar paralelo en Venezuela hoy, 6 de septiembre de 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

Dólar paralelo en Venezuela hoy, 6 de septiembre de 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

LEER MÁS
Popular tiktoker venezolana es acusada de microtráfico y venta de drogas a menores de edad en colegios

Popular tiktoker venezolana es acusada de microtráfico y venta de drogas a menores de edad en colegios

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Mundo

Represión en Nicaragua: régimen de Ortega-Murillo silencia a sus opositores encarcelando familias enteras sin orden judicial

Diosdado Cabello advierte represalias contra María Corina Machado por apoyo a presión de EE. UU. contra Maduro

Rusia califica como "totalmente inaceptable" la presión de Estados Unidos a Venezuela y advierte una amenaza regional

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota