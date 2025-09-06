Hipopótamo vuelca embarcación en Costa de Marfil: hay 11 personas desaparecidas, entre ellas 1 bebé

En Costa de Marfil, hay unos 500 hipopótamos que están repartidos en varios ríos al sur del país. | Foto: AFP

En Costa de Marfil, hay unos 500 hipopótamos que están repartidos en varios ríos al sur del país. | Foto: AFP

Once personas se encuentran desaparecidas en el suroeste de Costa de Marfil tras el ataque de un hipopótamo que hizo volcar una piragua (embarcación impulsada por remos) que navegaba por el río Sassandra. La información fue confirmada por Myss Belmonde Dogo, ministra de Solidaridad del país africano.

"Con profunda tristeza hemos conocido la desaparición de 11 personas, entre ellas mujeres, niñas y un bebé, después del naufragio de una embarcación provocado por un hipopótamo. De los 14 ocupantes de la piragua, hasta el momento se han registrado 3 sobrevivientes", reveló la ministra en su cuenta de Facebook.

¿Qué sabemos sobre este incidente?

De acuerdo con la publicación, el trágico incidente ocurrió en la mañana del 5 de septiembre de 2025 en la localidad de Buyo, situada al suroeste de Costa de Marfil. "Las labores de búsqueda continúan con la esperanza de encontrar a las víctimas desaparecidas", señaló la ministra africana.

"Afligido por este drama que nos conmueve a todos, el Gobierno de Costa de Marfil se une al dolor de los familiares y allegados de las personas desaparecidas y expresa su solidaridad a los sobrevivientes", sentenció Dogo.

Un estudio realizado en 2022 por académicos marfileños reveló que los hipopótamos son la especie que aparece con mayor frecuencia en reportes de incidentes con humanos que resultan en muertes o lesiones en ese país.

En la actualidad, la población de hipopótamos se calcula en unos 500 ejemplares que se encuentran repartidos en varios ríos del sur de Costa de Maril, entre ellos el Bandama y el Sassandra, donde ocurrió este último incidente.