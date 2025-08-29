Antes del Metro y del Metropolitano, existió en la capital peruana un medio de transporte que llevó al Perú a la vanguardia de la región. Son pocos los registros que quedan del ferrocarril Lima-Callao. Pero hoy sabemos que aquel tren que se inauguró hace más de 170 años fue el primero de Sudamérica y, aunque hace mucho que ya no opera, su recuerdo sigue generando expectativas entre los vecinos chalacos.

De la Plaza San Martín al Mar de Grau

El Ferrocarril Lima-Callao inició sus operaciones en 1851, durante el gobierno de José Rufino Echenique, quien tuvo su mandato desde aquel año hasta 1855. Así lo revela el historiador Elio Galessio, mediante sus investigaciones para el libro 'Ferrocarriles del Perú. Un viaje a través de su historia' y diversas entrevistas.

Con una extensión de 14 kilómetros, el ferrocarril Lima-Callao iniciaba su recorrido en la estación San Juan de Dios, donde hoy se encuentra la Plaza San Martín, y finalizaba su tramo en una estación del puerto del Callao. Lamentablemente, de estos rieles y estaciones solo quedan algunas fotografías, ocasionando que fuera difícil esclarecer los detalles de su fundación.

Uno de los pocos registros del ferrocarril Lima-Callao, que conectaba la capital peruana con el puerto chalaco.

El primer ferrocarril de Sudamérica

En 1837, Guyana Británica ya gozaba de una tren que unía la región de Plaisace con Georgetown, su capital. Sin embargo, en un consenso diversos expertos decidieron no considerarlo como el primer ferrocarril de la región por ser una colonia británica. Asimismo, también en Perú, alrededor de 1840 existió en las Islas de Chincha una línea férrea utilizada para el transporte de guano. Pero al hacer uso de tracción animal para mover sus coches, tampoco fue objeto de consideración.

Así pues, el ferrocarril Lima-Callao se perfila como el innegable primer tren de la Sudamérica latina, iniciando sus recorridos un 17 de mayo de 1851. Gracias a diversas investigaciones, hoy en día este hecho se puede constatar por publicaciones de diarios nacionales en dicha fecha.

La estación San Juan de Dios se construyó donde hoy se encuentra la Plaza San Martín.

Un nuevo servicio ferroviario para el Callao

Los registros fotográficos de las antiguas locomotoras y estaciones del ferrocarril Lima-Callao siguen evocando expectativa entre los vecinos chalacos de volver a contar con un servicio ferroviario que los ayude a movilizarse con mayor facilidad hacia el centro de la capital. En pleno 2025 este deseo se mantiene más vivo que nunca gracias a los avances en las obras de la Línea 2 del Metro de Lima, un nuevo tren subterráneo que atravesará la provincia constitucional después de 170 años.

Por si fuera poco, también se ven avances significativos en el Ramal de la Línea 4, que conectará a la Línea 2 con 8 nuevas estaciones en el Callao y el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

