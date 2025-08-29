HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra
Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra     Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra     Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra     
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     
Sociedad

Ferrocarril Lima-Callao: la historia del primer tren de Sudamérica que unió la capital con el puerto hace más de 170 años

Aunque del primer ferrocarril de la Sudamérica latina son pocos los registros que se conservan, hoy queda claro que el primero de ellos empezó a operar en Perú con la ruta Lima-Callao.

El primer ferrocarril de Sudamérica: el tren Lima-Callao
El primer ferrocarril de Sudamérica: el tren Lima-Callao | Foto: EFE

Antes del Metro y del Metropolitano, existió en la capital peruana un medio de transporte que llevó al Perú a la vanguardia de la región. Son pocos los registros que quedan del ferrocarril Lima-Callao. Pero hoy sabemos que aquel tren que se inauguró hace más de 170 años fue el primero de Sudamérica y, aunque hace mucho que ya no opera, su recuerdo sigue generando expectativas entre los vecinos chalacos.

De la Plaza San Martín al Mar de Grau

El Ferrocarril Lima-Callao inició sus operaciones en 1851, durante el gobierno de José Rufino Echenique, quien tuvo su mandato desde aquel año hasta 1855. Así lo revela el historiador Elio Galessio, mediante sus investigaciones para el libro 'Ferrocarriles del Perú. Un viaje a través de su historia' y diversas entrevistas.

Con una extensión de 14 kilómetros, el ferrocarril Lima-Callao iniciaba su recorrido en la estación San Juan de Dios, donde hoy se encuentra la Plaza San Martín, y finalizaba su tramo en una estación del puerto del Callao. Lamentablemente, de estos rieles y estaciones solo quedan algunas fotografías, ocasionando que fuera difícil esclarecer los detalles de su fundación.

Uno de los pocos registros del ferrocarril Lima-Callao, que conectaba la capital peruana con el puerto chalaco.

Uno de los pocos registros del ferrocarril Lima-Callao, que conectaba la capital peruana con el puerto chalaco.

El primer ferrocarril de Sudamérica

En 1837, Guyana Británica ya gozaba de una tren que unía la región de Plaisace con Georgetown, su capital. Sin embargo, en un consenso diversos expertos decidieron no considerarlo como el primer ferrocarril de la región por ser una colonia británica. Asimismo, también en Perú, alrededor de 1840 existió en las Islas de Chincha una línea férrea utilizada para el transporte de guano. Pero al hacer uso de tracción animal para mover sus coches, tampoco fue objeto de consideración.

Así pues, el ferrocarril Lima-Callao se perfila como el innegable primer tren de la Sudamérica latina, iniciando sus recorridos un 17 de mayo de 1851. Gracias a diversas investigaciones, hoy en día este hecho se puede constatar por publicaciones de diarios nacionales en dicha fecha.

La estación San Juan de Dios se construyó donde hoy se encuentra la Plaza San Martín.

La estación San Juan de Dios se construyó donde hoy se encuentra la Plaza San Martín.

Un nuevo servicio ferroviario para el Callao

Los registros fotográficos de las antiguas locomotoras y estaciones del ferrocarril Lima-Callao siguen evocando expectativa entre los vecinos chalacos de volver a contar con un servicio ferroviario que los ayude a movilizarse con mayor facilidad hacia el centro de la capital. En pleno 2025 este deseo se mantiene más vivo que nunca gracias a los avances en las obras de la Línea 2 del Metro de Lima, un nuevo tren subterráneo que atravesará la provincia constitucional después de 170 años.

Por si fuera poco, también se ven avances significativos en el Ramal de la Línea 4, que conectará a la Línea 2 con 8 nuevas estaciones en el Callao y el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Así avanza la Línea 2 del Metro de Lima: la nueva estación estará a pocos metros de Gamarra

Así avanza la Línea 2 del Metro de Lima: la nueva estación estará a pocos metros de Gamarra

LEER MÁS
Tras más de un año, reabren avenida Paseo Colón por obras de la Línea 2 del Metro: ¿en qué tramos?

Tras más de un año, reabren avenida Paseo Colón por obras de la Línea 2 del Metro: ¿en qué tramos?

LEER MÁS
Línea 2 del Metro: tramo Ate-Bolognesi recién estaría listo en el 2028

Línea 2 del Metro: tramo Ate-Bolognesi recién estaría listo en el 2028

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

LEER MÁS
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca Gato Negro en San Juan de Lurigancho

Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca Gato Negro en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Malos policías filtraban información de operativos y facilitaban armas a El Mostruo

Malos policías filtraban información de operativos y facilitaban armas a El Mostruo

LEER MÁS
Se inician obras de bypass en autopista Ramiro Prialé, pese a posibles conflictos legales entre MML y Rutas de Lima

Se inician obras de bypass en autopista Ramiro Prialé, pese a posibles conflictos legales entre MML y Rutas de Lima

LEER MÁS
Aprueban masificación del DNI electrónico en todo el Perú: cuáles son los costos y hasta cuándo aplica la campaña, según Reniec

Aprueban masificación del DNI electrónico en todo el Perú: cuáles son los costos y hasta cuándo aplica la campaña, según Reniec

LEER MÁS
Caso Sheylla Gutiérrez: dictan 9 meses de prisión preventiva a Jossimar Cabrera tras pedido de extradición a Estados Unidos

Caso Sheylla Gutiérrez: dictan 9 meses de prisión preventiva a Jossimar Cabrera tras pedido de extradición a Estados Unidos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Sociedad

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota