HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado
Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     
Notas de Prensa

"León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI"

El libro estará disponible desde del jueves 18 de septiembre en todas las librerías a nivel nacional.

"León XIV". Imagen: Difusión.
"León XIV". Imagen: Difusión.

Penguin Random House Grupo Editorial se complace en presentar "León XIV" de la periodista Elise Ann Allen. Es así, que un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia católica está a punto de comenzar. Con la elección de Robert Prevost como León XIV, el mundo se prepara para conocerlo y descubrir las huellas de su pasado que iluminarán el rumbo de su pontificado. La publicación, escrita cuidadosa y minuciosamente por la periodista Elise Ann Allen, estará disponible en todas las librerías a nivel nacional a partir del jueves 18 de septiembre.

En sus páginas, Elise traza un perfil completo e inédito del papa León XIV, desde su infancia en Chicago hasta sus años como misionero en Perú y su papel clave en el Vaticano. Testimonios de allegados en Estados Unidos, Perú y Roma completan este retrato humano y cercano de una figura que hoy guía a la Iglesia en tiempos de incertidumbre y polarización.

Lo que hace único a este libro son las entrevistas que la periodista Elise Ann Allen le realizó al papa León XIV, un primer encuentro en la residencia estival del Papa, Villa Borghese en Castel Gandolfo y la otra dentro del Palazzo del Sant’Uffizio del Vaticano. En estas conversaciones profundas y reveladoras, el papa León XIV ofrece un adelanto de lo que se puede esperar en su pontificado sobre diversos temas, tanto eclesiásticos como de importancia contemporánea.

Mirando hacia el futuro, el papa León XIV aborda temas como su perspectiva sobre ser el primer papa estadounidense y peruano, el rol de su papado, la importancia del diálogo para construir puentes a todo nivel y su enfoque sobre asuntos geopolíticos como los conflictos en Gaza y Ucrania, el compromiso con China y los Estados Unidos, y la situación financiera de la Santa Sede. También discute asuntos de la Iglesia católica, como la sinodalidad, la protección del menor, el rol de las mujeres, el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Además, reflexiona sobre la polarización y división en la sociedad actual y el ascenso de la inteligencia artificial.

"Elise Ann Allen nos ha regalado un retrato magistral y sorprendentemente íntimo de nuestro nuevo papa", afirma Austen Ivereigh, biógrafo del papa y experto en temas vaticanos.

No te pierdas la oportunidad de conocer al hombre detrás del título y descubrir el futuro de la Iglesia católica. "León XIV" es un libro imperdible para aquellos interesados en la fe, la historia y la política vaticana.

Para más información sobre ¨León XIV¨ los lectores pueden ingresar a www.penguinlibros.com/pe/ y las redes de PENGUIN PERÚ.

(NdP).

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Una máquina de narrar: “Minimosca” de Gustavo Faverón

Una máquina de narrar: “Minimosca” de Gustavo Faverón

LEER MÁS
Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

LEER MÁS
Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"El último secreto", la nueva novela de Dan Brown llega a Lima

"El último secreto", la nueva novela de Dan Brown llega a Lima

LEER MÁS
SUMMIC Cuenca 2025, la cumbre de las microfinanzas congregó a las mejores instituciones peruanas del sector

SUMMIC Cuenca 2025, la cumbre de las microfinanzas congregó a las mejores instituciones peruanas del sector

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Javier Milei veta ley de emergencia en la salud pediátrica y profundiza el ajuste fiscal en Argentina

Capturan a dos sujetos con moto robada tras persecución policial en Puno

Muere a los 37 años Yu Menglong, famoso actor chino del drama 'Eternal love', tras caer de un edificio

Notas de Prensa

Lima concentra el mayor número de MYPEs en el país

UCV lanza campaña para fortalecer la salud mental de sus estudiantes

El Centro Cultural Peruano Japonés inaugura IX Salón de Arte Joven Nikkei: identidad y diversidad en la posmodernidad

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"

Phillip Butters con Curwen en La República: "El seguro del congresista y el del conserje debe ser de EsSalud"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota