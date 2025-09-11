"León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI"

Penguin Random House Grupo Editorial se complace en presentar "León XIV" de la periodista Elise Ann Allen. Es así, que un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia católica está a punto de comenzar. Con la elección de Robert Prevost como León XIV, el mundo se prepara para conocerlo y descubrir las huellas de su pasado que iluminarán el rumbo de su pontificado. La publicación, escrita cuidadosa y minuciosamente por la periodista Elise Ann Allen, estará disponible en todas las librerías a nivel nacional a partir del jueves 18 de septiembre.

En sus páginas, Elise traza un perfil completo e inédito del papa León XIV, desde su infancia en Chicago hasta sus años como misionero en Perú y su papel clave en el Vaticano. Testimonios de allegados en Estados Unidos, Perú y Roma completan este retrato humano y cercano de una figura que hoy guía a la Iglesia en tiempos de incertidumbre y polarización.

Lo que hace único a este libro son las entrevistas que la periodista Elise Ann Allen le realizó al papa León XIV, un primer encuentro en la residencia estival del Papa, Villa Borghese en Castel Gandolfo y la otra dentro del Palazzo del Sant’Uffizio del Vaticano. En estas conversaciones profundas y reveladoras, el papa León XIV ofrece un adelanto de lo que se puede esperar en su pontificado sobre diversos temas, tanto eclesiásticos como de importancia contemporánea.

Mirando hacia el futuro, el papa León XIV aborda temas como su perspectiva sobre ser el primer papa estadounidense y peruano, el rol de su papado, la importancia del diálogo para construir puentes a todo nivel y su enfoque sobre asuntos geopolíticos como los conflictos en Gaza y Ucrania, el compromiso con China y los Estados Unidos, y la situación financiera de la Santa Sede. También discute asuntos de la Iglesia católica, como la sinodalidad, la protección del menor, el rol de las mujeres, el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Además, reflexiona sobre la polarización y división en la sociedad actual y el ascenso de la inteligencia artificial.

"Elise Ann Allen nos ha regalado un retrato magistral y sorprendentemente íntimo de nuestro nuevo papa", afirma Austen Ivereigh, biógrafo del papa y experto en temas vaticanos.

No te pierdas la oportunidad de conocer al hombre detrás del título y descubrir el futuro de la Iglesia católica. "León XIV" es un libro imperdible para aquellos interesados en la fe, la historia y la política vaticana.

