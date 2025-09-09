HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Bolsonaro a un paso de la prisión: 2 de los 5 jueces votan a favor de condenarlo por complot golpista en Brasil

El Supremo Tribunal Federal de Brasil está a un voto de condenar a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Alexandre de Moraes y Flávio Dino respaldan la acusación, mientras la presión internacional de Trump aumenta.

Los jueces Alexandre de Moraes y Flávio Dino votaron a favor de declarar culpable a Bolsonaro. Foto: composición LR/AFP

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil se encuentra a un solo voto de alcanzar la mayoría necesaria para condenar al expresidente Jair Bolsonaro. Los jueces Alexandre de Moraes y Flávio Dino votaron este martes a favor de declararlo culpable de liderar una organización criminal que planeó un intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión final, que podría resultar en una pena de prisión, depende del voto del magistrado Luiz Fux, previsto para este miércoles 10 de septiembre.

Bolsonaro y otros siete acusados enfrentan cargos por cinco delitos: abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe, asociación delictiva, daño calificado al patrimonio de la Unión y deterioro de patrimonio protegido. La fiscalía sostiene que el expresidente encabezó una conspiración que culminó con los ataques a las sedes de poder en Brasilia el 8 de enero de 2023.

A un voto de la condena: El STF define el futuro político y penal de Bolsonaro

Como relator del caso, Alexandre de Moraes dedicó más de cinco horas a fundamentar su voto. Afirmó que las pruebas demuestran de manera "concluyente y técnica" que Bolsonaro lideró una organización criminal que operó desde 2021 con el propósito explícito de permanecer en el poder. "El líder del grupo criminal deja claro, alto y claro, públicamente, que jamás aceptaría una derrota en las urnas", declaró Moraes durante la sesión. Su voto incluye una circunstancia agravante para el expresidente por su papel de liderazgo, lo que conllevaría una pena más larga.

Flávio Dino coincidió con la condena para los ocho imputados, pero sugirió penas menores para tres de ellos: los exministros Augusto Heleno (Oficina de Seguridad Institucional) y Paulo Sérgio Nogueira (Defensa), y el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), Alexandre Ramagem. Dino argumentó que su participación fue de "menor importancia". No obstante, fue contundente al afirmar que "no cabe duda" de que Bolsonaro y su exjefe de Gabinete, Walter Braga Netto, ocuparon los cargos más destacados en la trama golpista.

Trump presiona a Brasil con sanciones mientras avanza la causa contra el expresidente

El desarrollo del juicio ocurre en un contexto de alta tensión internacional. El presidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles del 50% a algunas exportaciones brasileñas y sancionó a funcionarios, incluido el juez Moraes. Darren Beattie, alto funcionario del Departamento de Estado, advirtió en la red social X que seguirán tomando "medidas apropiadas" contra aquellos cuyos "abusos de autoridad han minado libertades fundamentales".

El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, reconoció la imprevisibilidad de la situación. "Nos ocuparemos de ello, aunque no es posible prever lo que puede salir de la cabeza de Trump", declaró. Esta presión externa se interpreta como un intento de influir en el veredicto final del tribunal brasileño sobre el juicio a Bolsonaro, un aliado político de Trump.

Congreso brasileño busca aprobar una amnistía en medio de la presión social y política

Ante la alta probabilidad de una condena, el bolsonarismo moviliza sus recursos en el Congreso. La derecha, que tiene mayoría en el legislativo, maniobra para aprobar una ley de amnistía que beneficiaría a Bolsonaro y los demás condenados por los actos del 8 de enero. El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmó que "hay votos de sobra" para su aprobación.

Sin embargo, los ministros del STF se oponen con firmeza a esta posibilidad. Tanto Moraes como Dino y Gilmar Mendes han declarado que los delitos contra el Estado democrático de derecho, como el intento de golpe de Estado, son "imprescriptibles" y no susceptibles de indulto o amnistía. Dino fue enfático al recordar que el propio pleno del STF ya revocó un indulto similar en el pasado, sentando un precedente claro.

