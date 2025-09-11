EL BULO:

Un hombre identificado como Michael Mallinson fue el asesino del político conservador Charlie Kirk, en Utah.

Michael Mallinson estaba vinculado al partido demócrata, por lo que tuvo razones para cometer el atentado.

LO IMPORTANTE:

Michael Mallinson se encontraba en Toronto, Canadá, cuando el atentado ocurrió.

No tiene nexos con el partido demócrata. En la actualidad impulsa un proyecto filantrópico que busca brindar servicios a las personas con artritis.

Se confunde su imagen con un sospechoso que fue apresado y luego liberado por falta de pruebas.

Posverdad ante la muerte. En un pequeño escenario construido en el campus de la Universidad del Valle de Utah, el activista político de extrema derecha y aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, fue asesinado de un disparo en el cuello por un francotirador que se estima disparó a más de 500 pies de distancia. A pesar de los intentos de reanimarlo en un hospital cercano, Kirk no resistió a la herida y dejó este mundo a los 31 años de edad el 10 de septiembre de 2025. Con su partida, sus dos hijos de 3 y 1 años, quedan huérfanos.

En este contexto lamentable, la política estadounidense se vio polarizada y, con ella, la susceptibilidad de la población. Debido a este escenario sin control, varios usuarios y medios de comunicación han afirmado que Michael Mallinson, un supuesto activista del Partido Demócrata, fue quien asesinó a Kirk. No obstante, él no fue el capturado y también la policía liberó al supuesto francotirador tras no hallar pruebas.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Facebook y X. Foto: composición LR/captura de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado el bulo con más alcance en español se encuentra en la red social de X, que ha logrado recopilar 3.500 millones de visualizaciones, 14.000 'me gusta', 3.000 republicaciones por diversos usuarios en sus muros personales y 1.000 comentarios.

Se trata de una confusión con un hombre de Toronto

Michael Mallinson fue confundido con sospechoso. Tras realizar una búsqueda con palabras clave con su nombre, encontramos que el New York Times y el Newsweek de Estados Unidos, informaron que las autoridades de Utah liberaron a los 2 supuestos sujetos del atentado. Además, encontramos la denuncia pública que Mallinson realizó ante la vorágine de desinformación, y todo porque uno de los arrestados se parecía a él.

Los medios de comunicación y usuarios por las redes sociales, afirmaron que Mallinson es un afiliado al partido demócrata y que tendría sesgos “extremos” para realizar el atentado. Cuando, en realidad, es un jubilado de 77 años del Estado de Toronto que vive su vejez impulsando un proyecto filantrópico que busca personas afectadas con artritis para brindar servicios gratuitos.

Cobertura en tiempo real del medio New York Times. Foto: captura de pantalla

Producto de estos ataques mediáticos a su persona, Mallinson se vio obligado a suspender sus labores sociales y desaparecer de las redes sociales hasta que el bulo propagado desaparezca o se difumine en el tiempo, pues le han llegado amenazas e insultos a sus cuentas personales. En la actualidad, ya ha denunciado su caso a las autoridades.

Lamentablemente, aún no se encuentra la ubicación del tirador que acabó con la vida de Kirk, pero sí el rifle con el que ha hecho el disparo. La policía de Utah comunicó que se encontró un fusil de cerrojo con huellas de un antebrazo, una palma y un zapato en la azotea de uno de los edificios del recinto universitario. Se especula que ingresó al campus por su parecido físico a un menor.

Conclusión

El video del viral corresponde al arresto de un adulto mayor sospechoso que luego fue liberado por falta de pruebas, no a Michael Mallinson, anciano de 77 años que se encontraba en Toronto. En la actualidad, ha denunciado ser víctima de constantes amenazas e insultos por redes sociales, por lo que ha tenido que cerrar su proyecto filantrópico. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

