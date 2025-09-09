HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026
EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Gobierno de Trump califica como "ilegítimo" el régimen de Venezuela: "Que trafique drogas a EE. UU. es inaceptable"

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, comentó sobre las declaraciones del presidente Trump respecto a una posible intervención militar contra el régimen de Maduro.

Donald Trump dejó entrever la posibilidad de una acción militar contra los cárteles de drogas. Foto: Composición LR/AFP.
Donald Trump dejó entrever la posibilidad de una acción militar contra los cárteles de drogas. Foto: Composición LR/AFP.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, comentó sobre las recientes declaraciones del presidente Donald Trump acerca de Venezuela, especialmente en lo que respecta a la posibilidad de una intervención militar en el país sudamericano para enfrentar los cárteles de la droga. Aunque evitó especificar los detalles de los comentarios del presidente.

“No sería sabio de mi parte adelantar a qué se refería el presidente; pero esta administración cree que el régimen en Venezuela es ilegítimo y que trafique drogas mortales a este país es inaceptable”, dijo Leavitt. Con esta postura se refuerza la postura agresiva del gobierno estadounidense en cuanto a la lucha contra el narcotráfico proveniente de Venezuela.

PUEDES VER: Nepal en crisis por censura a redes: incendian el Congreso y obligan renuncia de primer ministro

lr.pe

Las insinuaciones de una intervención militar en Venezuela

Durante una breve interacción con la prensa, Donald Trump dejó entrever la posibilidad de una acción militar contra los cárteles de drogas en Venezuela. La declaración surgió en respuesta a un informe de CNN que sugería que la administración estadounidense estaba evaluando opciones militares para enfrentar el narcotráfico proveniente de Venezuela.

Cuando los periodistas le preguntaron al respecto, Trump respondió de manera enigmática, diciendo: "Ya lo descubrirás", antes de dirigirse al helicóptero Marine One. Esta respuesta generó especulaciones de una posible escalada contra el régimen de Maduro.

EE. UU. calificó a Maduro como líder del 'Cartel de los Soles'

La administración Trump ha acusado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar el llamado "Cártel de los Soles", una organización vinculada al narcotráfico que, según Estados Unidos, opera en el país sudamericano.

En este contexto, el gobierno estadounidense ha ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro, lo que refuerza la presión internacional sobre el régimen venezolano. La posible intervención militar se considera una medida extrema dentro de una serie de sanciones y presiones diplomáticas que buscan debilitar al gobierno de Maduro.

Notas relacionadas
“Un fuerte aliado y amigo de Estados Unidos”: Gobierno de Trump no estuvo de acuerdo con el ataque de Israel en Qatar

“Un fuerte aliado y amigo de Estados Unidos”: Gobierno de Trump no estuvo de acuerdo con el ataque de Israel en Qatar

LEER MÁS
Venezolana se esconde 12 horas en ducto de su trabajo para escapar del megaoperativo del ICE y evitar la deportación de Trump

Venezolana se esconde 12 horas en ducto de su trabajo para escapar del megaoperativo del ICE y evitar la deportación de Trump

LEER MÁS
Aviso importante para inmigrantes en EEUU: USCIS confirma que Trump deportará a venezolanos por esta razón en 2025

Aviso importante para inmigrantes en EEUU: USCIS confirma que Trump deportará a venezolanos por esta razón en 2025

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué pasa en Nepal? Periodista explica rebelión de la 'Generación Z' por corrupción y veto a redes sociales

¿Qué pasa en Nepal? Periodista explica rebelión de la 'Generación Z' por corrupción y veto a redes sociales

LEER MÁS
Nepal en crisis por censura a redes: incendian el Congreso y obligan renuncia de primer ministro

Nepal en crisis por censura a redes: incendian el Congreso y obligan renuncia de primer ministro

LEER MÁS
Leopoldo Maduro, el venezolano que ahora es de la realeza tras casarse con la princesa ‘más rica’ de Europa

Leopoldo Maduro, el venezolano que ahora es de la realeza tras casarse con la princesa ‘más rica’ de Europa

LEER MÁS
“Un fuerte aliado y amigo de Estados Unidos”: Gobierno de Trump no estuvo de acuerdo con el ataque de Israel en Qatar

“Un fuerte aliado y amigo de Estados Unidos”: Gobierno de Trump no estuvo de acuerdo con el ataque de Israel en Qatar

LEER MÁS
¿Por qué las banderas de Colombia, Ecuador y Venezuela son casi idénticas?

¿Por qué las banderas de Colombia, Ecuador y Venezuela son casi idénticas?

LEER MÁS
Multimillonario estadounidense compró en Sudamérica 400.000 hectáreas y tras su muerte las terminó donando a Chile

Multimillonario estadounidense compró en Sudamérica 400.000 hectáreas y tras su muerte las terminó donando a Chile

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elisabet Lann, ministra de Salud de Suecia, se desmayó en conferencia de prensa cuando era presentada al cargo

¿A qué hora juega Venezuela vs Colombia EN VIVO HOY por el cierre de las Eliminatorias?

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Mundo

Elisabet Lann, ministra de Salud de Suecia, se desmayó en conferencia de prensa cuando era presentada al cargo

Monitor Dólar hoy, martes 9 de septiempre 2025: así se cotiza el dólar paralelo en Venezuela

Israel lanza ataque contra los líderes de Hamás en Qatar tras propuesta de alto al fuego de Donald Trump

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota