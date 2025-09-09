Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, comentó sobre las recientes declaraciones del presidente Donald Trump acerca de Venezuela, especialmente en lo que respecta a la posibilidad de una intervención militar en el país sudamericano para enfrentar los cárteles de la droga. Aunque evitó especificar los detalles de los comentarios del presidente.

“No sería sabio de mi parte adelantar a qué se refería el presidente; pero esta administración cree que el régimen en Venezuela es ilegítimo y que trafique drogas mortales a este país es inaceptable”, dijo Leavitt. Con esta postura se refuerza la postura agresiva del gobierno estadounidense en cuanto a la lucha contra el narcotráfico proveniente de Venezuela.

Las insinuaciones de una intervención militar en Venezuela

Durante una breve interacción con la prensa, Donald Trump dejó entrever la posibilidad de una acción militar contra los cárteles de drogas en Venezuela. La declaración surgió en respuesta a un informe de CNN que sugería que la administración estadounidense estaba evaluando opciones militares para enfrentar el narcotráfico proveniente de Venezuela.

Cuando los periodistas le preguntaron al respecto, Trump respondió de manera enigmática, diciendo: "Ya lo descubrirás", antes de dirigirse al helicóptero Marine One. Esta respuesta generó especulaciones de una posible escalada contra el régimen de Maduro.

EE. UU. calificó a Maduro como líder del 'Cartel de los Soles'

La administración Trump ha acusado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar el llamado "Cártel de los Soles", una organización vinculada al narcotráfico que, según Estados Unidos, opera en el país sudamericano.

En este contexto, el gobierno estadounidense ha ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro, lo que refuerza la presión internacional sobre el régimen venezolano. La posible intervención militar se considera una medida extrema dentro de una serie de sanciones y presiones diplomáticas que buscan debilitar al gobierno de Maduro.