Estudiantes toman San Marcos en contra de la privatización de la universidad
El escándalo de corrupción en la era Milei
Mundo

Tiroteo en escuela de Denver deja a 3 adolescentes en estado critico, incluido el atacante

La policía recibió numerosas llamadas sobre el tiroteo al mediodía y cientos de agentes evacuaron la escuela tras el ataque.

El tiroteo en una escuela de Denver dejó al menos tres personas heridas. Foto: NBC
El tiroteo en una escuela de Denver dejó al menos tres personas heridas. Foto: NBC

Tres estudiantes resultaron gravemente heridos este miércoles tras un tiroteo en la escuela secundaria Evergreen, en Denver, Colorado. Las fuentes policiales afirman que uno de ellos es el sospechoso del ataque. Los menores fueron trasladados a un centro de salud y se encuentran en estado crítico.

Según la policía, comenzaron a recibir numerosas llamadas sobre un tiroteo en la escuela al mediodía. Cientos de agentes de toda el área metropolitana de Denver acudieron para ayudar con la situación y desalojaron la escuela aula por aula.

Conmoción por el tiroteo en Denver

El FBI en Denver declaró estar al tanto del tiroteo y contar con personal listo para responder y ayudar. La División de Campo de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y la Región de las Montañas Rocosas de Denver también indicó que está respondiendo. El gobernador Jared Polis agregó en X que está “monitoreando la situación”.

“La policía estatal está apoyando a las fuerzas del orden locales en la respuesta a esta situación”, escribió. “Los estudiantes deberían poder asistir a la escuela de forma segura y sin miedo en todo el estado y el país. Todos oramos por las víctimas y por toda la comunidad”.

La representante estadounidense Brittany Pettersen, del séptimo distrito del Congreso de Colorado, dijo que estaba "conmocionada" y "desconsolada" por el incidente.

Otro tiroteo ocurrido en Estados Unidos

La balacera llamó la atención por ocurrir casi al mismo tiempo que el asesinato en una Universidad de Utah del comentarista y activista conservador Charlie Kirk, un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras recibir un disparo en el cuello.

Kirk, reconocido influencer conservador y aliado cercano del presidente Trump, perdió la vida tras recibir un disparo en el cuello durante un acto público en la Utah Valley University, en el oeste de Estados Unidos. El joven republicano respondía preguntas de los asistentes bajo una carpa frente a miles de personas.

