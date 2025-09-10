Charlie Kirk, aliado de Donald Trump exponía para un evento en una universidad de Estados Unidos, cuando recibió el disparo. Foto EFE

El activista conservador Charlie Kirk falleció este miércoles tras recibir un disparo durante un evento en la Universidad del Valle de Utah (UVU), en Estados Unidos. Kirk participada de su gira "Arican Comeback Tour" cuando un atacante, ubicado en un edificio cercano, le disparó al cuello. A pesar de la rápida atención médica, el activista no sobrevivió.

Este trágico deceso fue confirmado por el propio presidente Donald Trump. Además su muerte ha generado una ola de reacciones de líderes políticos y figuras públicas, quienes han condenado el ataque y expresado sus condolencias a su familia.

Mensaje de Donald Trump sobre la muerte de Charlie Kirk. Foto: Casa Blanca

Trump y sus sentidas condolencias a la familia de Charlie Kirk

El presidente, Donald Trump, se pronunció en su plataforma Truth Social , describiendo a Kirk como "el gran, e incluso legendario, Charlie Kirk". Trump destacó la conexión de Kirk con la juventud estadounidense y su papel como líder influyente en la movilización de jóvenes conservadores. Según el presidente, Kirk tenía un corazón excepcional y su pérdida representa un golpe importante para la comunidad que lideraba.

Trump también expresó su apoyo a la familia de Kirk: "Todos lo amaban y admiraban, especialmente yo, y ahora ya no está con nosotros. Melania y mi más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos mucho!". Sus palabras reflejan tanto admiración personal como un reconocimiento público del impacto de Kirk en la política juvenil.

Elon Musk: "La izquierda es el partido del asesinato"

Elon Musk se pronunció en su cuenta de X tras la muerte del activista conservador Charlie Kirk, publicando que "La izquierda es el partido del asesinato". Su mensaje fue compartido junto a un hilo del inversor Shaun Maguire, que enumeraba recientes ataques y agresiones contra figuras conservadoras, incluyendo el intento de asesinato contra Donald Trump en 2024, y concluía que "el peligro, en realidad, estaba en la izquierda".

Además el CEO de Tesla y SpaceX, mostró su solidaridad con la familia y el entorno del activista. Musk ha destacado en el pasado la importancia de la libertad de expresión y la participación política, por lo que su mensaje fue interpretado como un llamado a la unidad frente a la violencia. Musk enfatizó la necesidad de proteger a los líderes jóvenes que participan en la vida política, subrayando que la violencia política no tiene cabida en la sociedad.