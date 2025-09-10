HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Estados Unidos: mujer acusada de registrar a su perro para votar podría ir 6 años a la cárcel

Laura Yourex aseguró que su intención era evidenciar fallas en el sistema electoral de Estados Unidos; sin embargo, terminó siendo acusada de múltiples delitos y podría ir a prisión.

En dos ocasiones, la mujer publicó fotos de la boleta de votación de su perrita 'Maya Jean'.
En dos ocasiones, la mujer publicó fotos de la boleta de votación de su perrita 'Maya Jean'. | Foto: Laura Yourex/X

Laura Yourex, una mujer acusada de inscribir a su perro para votar, compareció ante una corte de California (Estados Unidos) para responder a los cargos en su contra, que podrían derivar en una condena de hasta seis años de prisión.

La mujer estadounidense, de 62 años, había publicado una fotografía en sus redes sociales mostrando a su perra, llamada Maya Jean, con un sticker de "Yo voté" después de las elecciones regionales de California en 2021.

PUEDES VER: Latino es obligado por ICE a autodeportarse de Estados Unidos y dejar a su hija con delicado estado de salud: "No llores"

lr.pe

¿De qué acusan a Laura Yourex?

En octubre de 2024, Laura Yourex volvió a compartir una controversial fotografía que mostraba el collar de su mascota fallecida, junto a una boleta de votación, acompañada del mensaje: “Maya aún recibe su boleta”.

Yourex, quien reside en Costa Mesa, una ciudad cercana a Los Ángeles, se habría denunciado a sí misma sobre el supuesto fraude electoral el año pasado.

La fiscalía distrital investigó el caso y acusó a la mujer de perjurio, presentación de documentos falsos o adulterados, dos cargos de sufragio sin autorización y un cargo por registrar a una persona inexistente como votante.

Jaime Coulter, abogado de Yourex, fue entrevistado por medios locales y aseguró que su clienta trataba de demostrar lo que ella consideraba una falla del sistema electoral estadounidense.

"Ella lamenta su torpe intento de exponer irregularidades en nuestro sistema de votación, al intentar probar con una demostración que incluso un perro puede registrarse para votar", dijo el abogado.

"La señora Yourex no evitó asumir su responsabilidad personal, siendo que ella misma informó el asunto al registro electoral del condado de Orange, con la intención de que fuese investigado y, en última instancia, que mejorase nuestro sistema electoral", añadió.

PUEDES VER: Tribunal de EEUU confirma multa de US$83.3 millones contra Trump por difamar a E. Jean Carroll en 2019

lr.pe

¿Cómo se registran los ciudadanos para votar en California?

Según AFP, la ley electoral de California establece que los ciudadanos pueden registrarse para votar si consignan una declaración jurada, firmada bajo pena de perjurio, en la que deben incluirse sus datos personales y preferencia partidista.

"No se requiere prueba de residencia o identificación a los ciudadanos que se registran para votar en las elecciones regionales ni para consignar una boleta en elecciones regionales", señaló la fiscalía del condado de Orange.

No obstante, precisaron que la prueba de residencia sí es requerida para los votantes que, por primera vez, van a votar en una elección federal. "La boleta presentada por Maya Jean en las primarias de 2022 fue cuestionada y rechazada", indicaron.

Recientemente, miembros del Partido Republicano, entre ellos Donald Trump, han criticado duramente la seguridad del sistema electoral de Estados Unidos, asegurando que el registro está lleno de personas fallecidas y de extranjeros.

