Latino es obligado por ICE a autodeportarse de Estados Unidos y dejar a su hija con delicado estado de salud: "No llores"
La situación de Deivy Alemán Oropesa ha conmocionado a muchos, ya que su hija menor, ciudadana estadounidense, padece una grave condición cardíaca que requiere intervención quirúrgica.
Deivy Alemán Oropesa, un ciudadano cubano que enfrenta una orden de deportación, recibió de parte de ICE una orden de salida voluntaria, que le exige abandonar Estados Unidos antes del domingo 14 de septiembre. La noticia ha generado gran conmoción, ya que su hija menor —ciudadana estadounidense— enfrenta una condición cardíaca severa que requiere una nueva intervención quirúrgica.
En un impactante video difundido por Telemundo 51, se observa a la niña consolando a su madre con palabras desgarradoras: “No llores”, mientras reciben la noticia de la deportación inminente.
Cubano recibió orden de deportación de ICE para irse de Estados Unidos
Tras siete años bajo supervisión migratoria mediante el formulario I-220B, que le permitía trabajar y vivir en EE.UU. mientras cumplía con controles periódicos, ICE activó recientemente la remoción y le colocó un grillete electrónico. La entrada irregular al país es el precedente migratorio que complicó sus posibilidades de salvaguardar su estancia.
Aunque trabaja y paga impuestos, no tiene antecedentes penales y está casado con una ciudadana estadounidense, estos factores no han bastado para que consiga un alivio migratorio o un parole humanitario. Su defensa ha presentado un paro administrativo de deportación (Formulario I-246), pero no ha ocurrido ninguna resolución favorable; de hecho, le dieron hasta el 14 de septiembre para irse voluntariamente de Estados Unidos.
Su trágica historia ha dejado a miles conmocionados porque no solo debe irse de EE. UU. sino que también debe dejar a su esposa e hija que sufre de una enfermedad al corazón. La niña necesita una tercera cirugía cardíaca; ya fue sometida a dos operaciones a corazón abierto, y la familia ha solicitado un aplazamiento humanitario de la deportación para poder garantizar su cuidado continuo.