USA

USCIS confirma actualización del examen de ciudadanía americana: inmigrantes podrán obtener la naturalización si responden estas preguntas

USCIS actualiza el examen de ciudadanía americana con nuevas respuestas clave para obtener la naturalización en 2025.

USCIS anuncia nuevas respuestas en el examen de ciudadanía americana.
USCIS anuncia nuevas respuestas en el examen de ciudadanía americana. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció cambios en el examen de ciudadanía americana. Esta actualización incluye nuevas respuestas que los solicitantes deben conocer para aprobar la prueba y conseguir la naturalización en 2025.

Es importante señalar que el examen de naturalización es una de las etapas clave para obtener la ciudadanía americana. Por eso, la reciente modificación busca mantener la evaluación acorde al contexto político de Estados Unidos.

PUEDES VER: Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

lr.pe

USCIS confirma nuevas respuestas en el examen de ciudadanía americana

Según el portal oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), algunas preguntas del examen de ciudadanía americana se actualizaron de acuerdo con las elecciones o nombramientos recientes. Estas son las respuestas que deben conocer para aprobar la evaluación y obtener la naturalización en 2025:

  • Presidente actual de Estados Unidos: Donald J. Trump
  • Vicepresidente actual: JD Vance
  • Presidente de la Cámara de Representantes: James Michael Johnson
  • Número de jueces en la Corte Suprema: Nueve
  • Días feriados nacionales: Año Nuevo, Día de Martin Luther King Jr., Día de los Presidentes, Día de la Recordación, Juneteenth, Día de la Independencia, Día del Trabajo, Día de Colón, Día de los Veteranos, Día de Acción de Gracias y Navidad
  • Presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos: John Roberts

Este examen de USCIS mide el conocimiento de los solicitantes sobre historia, gobierno y civismo de Estados Unidos, con el fin de evaluar si tienen un entendimiento básico de los principios democráticos del país.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció cambios en el examen de ciudadanía americana. Foto: composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció cambios en el examen de ciudadanía americana. Foto: composición LR

PUEDES VER: Es peruana, viajó a EEUU por miedo al terrorismo y ahora triunfa con un food truck en Nueva York

lr.pe

Requisitos de USCIS para obtener la ciudadanía americana en 2025

USCIS recordó que no basta con aprobar el examen de ciudadanía americana. También es necesario cumplir una serie de requisitos para acceder a la naturalización:

  • Tener al menos 18 años al presentar la solicitud
  • Haber sido residente permanente legal durante un mínimo de 5 años
  • Demostrar buen carácter moral
  • Saber leer, escribir y hablar inglés básico
  • Haber vivido en Estados Unidos al menos 30 meses en los últimos 5 años
  • Residir por lo menos 3 meses en el estado donde se presenta la solicitud
  • Conocer los principios y la forma de gobierno del país
  • Comprometerse a apoyar la Constitución de Estados Unidos
  • Tomar el juramento de lealtad

Obtener la naturalización permite a los inmigrantes residir de manera permanente en Estados Unidos. También otorga derechos como votar en elecciones y acceder a empleos en el sector público.

