HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Curwen En La República
Mira EN VIVO Curwen En La República     Mira EN VIVO Curwen En La República     Mira EN VIVO Curwen En La República     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
USA

Tribunal de EEUU confirma multa de US$83.3 millones contra Trump por difamar a E. Jean Carroll en 2019

Donald Trump pagará US$83.3 millones por difamar a E. Jean Carroll, quien acusó al presidente de agresión sexual.

Donald Trump deberá pagar US$83.3 millones por difamar a la escritora E. Jean Carroll.
Donald Trump deberá pagar US$83.3 millones por difamar a la escritora E. Jean Carroll. | Composición LR | Jazmin Cera

Un tribunal de Estados Unidos confirmó una multa de US$83.3 millones contra Donald Trump por difamar a la escritora E. Jean Carroll en 2019. El presidente ya había intentado anular el fallo alegando inmunidad presidencial, pero este argumento fue rechazado por los jueces.

La decisión ratifica una indemnización millonaria impuesta por un jurado en enero de 2024. El monto incluye daños compensatorios, punitivos y fondos destinados a reparar la reputación de Carroll, quien acusó a Trump de agresión sexual en la década de 1990.

PUEDES VER: Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

lr.pe

Donald Trump deberá pagar US$83.3 millones por difamar a E. Jean Carroll

El presidente Donald Trump pagará US$83.3 millones por difamar a la escritora E. Jean Carroll en 2019. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito concluyó que "los daños otorgados por el jurado fueron razonables a la luz de los hechos extraordinarios y atroces de este caso". La compensación quedó distribuida de la siguiente forma:

  • US$65 millones en daños punitivos
  • US$7.3 millones en daños compensatorios
  • US$11 millones para financiar una campaña de reparación de la reputación de Carroll

Carroll alegó que fue difamada por Trump en 2019, cuando el republicano negó públicamente su acusación de violación y declaró que ella no era su "tipo".

PUEDES VER: Exsenador advierte que Trump usa la lucha antidrogas en Venezuela como excusa para derrocar al dictador Maduro

lr.pe

Caso de E. Jean Carroll y Donald Trump

En un juicio de 2023, un jurado concluyó que Donald Trump abusó sexualmente de E. Jean Carroll en un probador de Bergdorf Goodman en 1996 y que volvió a difamarla al llamarla "un completo fraude".

Durante el proceso, los jurados escucharon cómo Trump confundió una fotografía de Carroll con su exesposa Marla Maples. Ese error debilitó su afirmación de que la escritora no era de su "tipo".

En la apelación sostuvo que la sentencia debía anularse porque habló sobre Carroll en su calidad de presidente y, por tanto, merecía inmunidad. También acusó al juez Lewis Kaplan de cometer errores al excluir parte de su testimonio. Sin embargo, el panel de jueces rechazó los argumentos de Trump.

Notas relacionadas
Nicolás Maduro niega acusaciones de narcotráfico de EE. UU. y le pide a Donald Trump que "no se deje meter una mentira"

Nicolás Maduro niega acusaciones de narcotráfico de EE. UU. y le pide a Donald Trump que "no se deje meter una mentira"

LEER MÁS
¿Trump es dictador? Esto dijo el gobernador de Illinois tras amenazas de desplegar a la Guardia Nacional en Chicago

¿Trump es dictador? Esto dijo el gobernador de Illinois tras amenazas de desplegar a la Guardia Nacional en Chicago

LEER MÁS
Aviso importante para inmigrantes en EEUU: USCIS confirma que Trump deportará a venezolanos por esta razón en 2025

Aviso importante para inmigrantes en EEUU: USCIS confirma que Trump deportará a venezolanos por esta razón en 2025

LEER MÁS
Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

LEER MÁS
¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Trump es dictador? Esto dijo el gobernador de Illinois tras amenazas de desplegar a la Guardia Nacional en Chicago

¿Trump es dictador? Esto dijo el gobernador de Illinois tras amenazas de desplegar a la Guardia Nacional en Chicago

LEER MÁS
Kathy Hochul firma 5 leyes en Nueva York para ampliar protecciones laborales y crear empleos sindicalizados

Kathy Hochul firma 5 leyes en Nueva York para ampliar protecciones laborales y crear empleos sindicalizados

LEER MÁS
USCIS advierte que inmigrantes con Green Card deben cumplir con estas obligaciones para no perder la residencia permanente

USCIS advierte que inmigrantes con Green Card deben cumplir con estas obligaciones para no perder la residencia permanente

LEER MÁS
USCIS confirma actualización del examen de ciudadanía americana: inmigrantes podrán obtener la naturalización si responden estas preguntas

USCIS confirma actualización del examen de ciudadanía americana: inmigrantes podrán obtener la naturalización si responden estas preguntas

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arepa venezolana: ¿cuántos votos obtuvo y a qué países venció el rival de Perú en la final del 'Mundial de los desayunos' de Ibai?

¿Secretos de Estado?: Carlincatura satiriza los cuestionamientos a los contratos de mantenimiento a helicópteros de combate

Alianza Lima vs U. de Chile se jugará en insólito estadio: confirman nueva sede para definir serie de cuartos de final de Copa Sudamericana

USA

¿Trump es dictador? Esto dijo el gobernador de Illinois tras amenazas de desplegar a la Guardia Nacional en Chicago

Kathy Hochul firma 5 leyes en Nueva York para ampliar protecciones laborales y crear empleos sindicalizados

USCIS advierte que inmigrantes con Green Card deben cumplir con estas obligaciones para no perder la residencia permanente

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

¿Secretos de Estado?: Carlincatura satiriza los cuestionamientos a los contratos de mantenimiento a helicópteros de combate

Hackeo en la Dirin revela paradero del prófugo Vladimir Cerrón: PNP buscó en embajadas, Asia y Huancayo

Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota