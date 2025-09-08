Donald Trump deberá pagar US$83.3 millones por difamar a la escritora E. Jean Carroll. | Composición LR | Jazmin Cera

Donald Trump deberá pagar US$83.3 millones por difamar a la escritora E. Jean Carroll. | Composición LR | Jazmin Cera

Un tribunal de Estados Unidos confirmó una multa de US$83.3 millones contra Donald Trump por difamar a la escritora E. Jean Carroll en 2019. El presidente ya había intentado anular el fallo alegando inmunidad presidencial, pero este argumento fue rechazado por los jueces.

La decisión ratifica una indemnización millonaria impuesta por un jurado en enero de 2024. El monto incluye daños compensatorios, punitivos y fondos destinados a reparar la reputación de Carroll, quien acusó a Trump de agresión sexual en la década de 1990.

Donald Trump deberá pagar US$83.3 millones por difamar a E. Jean Carroll

El presidente Donald Trump pagará US$83.3 millones por difamar a la escritora E. Jean Carroll en 2019. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito concluyó que "los daños otorgados por el jurado fueron razonables a la luz de los hechos extraordinarios y atroces de este caso". La compensación quedó distribuida de la siguiente forma:

US$65 millones en daños punitivos

US$7.3 millones en daños compensatorios

US$11 millones para financiar una campaña de reparación de la reputación de Carroll

Carroll alegó que fue difamada por Trump en 2019, cuando el republicano negó públicamente su acusación de violación y declaró que ella no era su "tipo".

PUEDES VER: Exsenador advierte que Trump usa la lucha antidrogas en Venezuela como excusa para derrocar al dictador Maduro

Caso de E. Jean Carroll y Donald Trump

En un juicio de 2023, un jurado concluyó que Donald Trump abusó sexualmente de E. Jean Carroll en un probador de Bergdorf Goodman en 1996 y que volvió a difamarla al llamarla "un completo fraude".

Durante el proceso, los jurados escucharon cómo Trump confundió una fotografía de Carroll con su exesposa Marla Maples. Ese error debilitó su afirmación de que la escritora no era de su "tipo".

En la apelación sostuvo que la sentencia debía anularse porque habló sobre Carroll en su calidad de presidente y, por tanto, merecía inmunidad. También acusó al juez Lewis Kaplan de cometer errores al excluir parte de su testimonio. Sin embargo, el panel de jueces rechazó los argumentos de Trump.