El curioso caso de Chandra Bahadur Dangi, el hombre más bajo del mundo según los Premios Guinness: solo medía 54,6 cm
La vida de Chandra Bahadur Dangi cambió en 2012 cuando fue reconocido por Guinness World Records, lo que lo llevó a viajar y conocer a otros récords mundiales.
Chandra Bahadur Dangi, reconocido por los Premios Guinness como el hombre adulto más bajo del planeta, falleció el 3 de septiembre de 2015 en Samoa a los 84 años, víctima de neumonía. Medía 54,6 centímetros y pesaba 12 kilos, una condición física excepcional que lo convirtió en figura internacional durante sus últimos años de vida.
Dangi nació en 1930 en Rimkholi, un pequeño pueblo del distrito de Salyan Nepal. Fue el menor de siete hermanos en una familia de agricultores y pasó gran parte de su vida en el anonimato, dedicado a tejer cinturones de yute y rafia para vender en los mercados cercanos. Al nacer pesó apenas 600 gramos y tuvo que ser alimentado con gotas de leche. Nunca fue atendido por un médico ni se le dio un diagnóstico preciso, aunque expertos posteriores estimaron que padecía una variante rara de enanismo primordial.
Un comerciante presentó a Chandra Bahadur Dangi a los Guinness World Records
Su vida cambió en 2012, cuando un comerciante local lo presentó ante las autoridades de Guinness World Records. Tras una medición oficial en Katmandú, fue reconocido como la persona adulta más baja del mundo, lo que despertó el interés de la prensa internacional. Desde entonces, viajó en avión por primera vez, asistió a eventos en distintos países y conoció a Jyoti Amge, la mujer más baja del mundo.
Sin embargo, en un momento de su vida expresó que la fama le resultaba agotadora. Aun así, mantuvo un carácter reservado y un sentido del humor sencillo, asegurando que su mayor deseo era que su familia estuviera bien y que se lo recordara como un hombre feliz. Chandra Bahadur no se casó ni tuvo descendencia.
Chandra Bahadur Dangi nunca tuvo hijos ni esposa y falleció de una neumonía en 2015. Foto: NBC News
Su muerte en Samoa ocurrió mientras participaba en la Global Records Expo, un evento internacional que reunía a personas con récords insólitos. Su historia, que pasó de la invisibilidad en una aldea de montaña al reconocimiento mundial, sigue siendo un testimonio único de resiliencia y de la capacidad humana para inspirar asombro.