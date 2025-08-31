HOYSuscripcion LR Focus

USA

El trágico caso de Ada Cuadros, la peruana que viajó a EE.UU. para trabajar como niñera y terminó sentenciada a cadena perpetua: "Es difícil"

Ada Cuadros fue declarada culpable de homicidio por el fallecimiento de Kyle Lazarchik, bebé de 14 meses que sufrió golpe en la cabeza cuando se encontraba bajo su cuidado. A 20 años del caso, la joven peruana ha solicitado la reducción de su condena.

Ada Cuadros ha solicitado la reducción de su condena en los Estados Unidos.
Ada Cuadros ha solicitado la reducción de su condena en los Estados Unidos. | Foto: composición LR/Difusión

En 2025, el caso de Ada Cuadros causó polémica en el Perú tras ser condenada a sentencia perpetua en los Estados Unidos. La joven niñera fue acusada de causar la muerte de Kyle Lazarchik, uno de los mellizos de la familia Lazarchik. La información policial de Dalas reveló que la chimbotana se encontraba al cuidado del bebé de 14 meses cuando este sufrió un golpe en la cabeza. Dicha contusión le habría ocasionado una hemorragia masiva, según se detalló en el informe de la necropsia.

A inicios de 2006, y tras un proceso judicial, el estado de Texas sentenció a la joven niñera a prisión de por vida. Pese a la apelación que presentó la familia de la peruana, el fiscal del tribunal supremo halló culpable a Ada Cuadros, ratificando su condena. La denuncia no fue impuesta por los padres del menor, sino por el gobierno estadounidense, que buscaba defender la integridad del pequeño.

PUEDES VER: Marco Arenas, el joven que asesinó a su madre adoptiva, habló desde la cárcel y afirmó que heredó sus bienes: "Tengo un depa en San Borja"

El hecho generó debate entre los medios nacionales e internacionales por la severidad de la condena, la falta de pruebas concluyentes y la brevedad que duró el juicio. "Esto no es justo, todos los que han estado han sido testigos de que no hay una sola evidencia para volver a condenar a mi hija. Es puro racismo", comentó la madre de Ada Cuadros en una entrevista para Panorama.

El accidente que condenó a Ada Cuadros a cadena perpetua

La vida de Ada Cuadros dio un giro inesperado cuando, a tan solo unas semanas de retornar a Chimbote, se vio involucrada en un hecho trágico. Una llamada al 911 alertó a los paramédicos de Dalas el crítico estado en la que se encontraba Kyle Lazarchik. El bebé de 14 meses presentaba vómitos constantes. Tras intentos de los médicos por socorrerlo, el menor falleció.

PUEDES VER: Liliana Castro confesó por qué Eva Bracamonte le transfirió parte de las acciones de la empresa de su madre: "Nunca cobré nada"

lr.pe

Según la versión brindada por el padre de Ada Cuadros, días antes, el pequeño se habría caído del filo de la mesa donde lo sentó, golpeándose la cabeza contra el piso. Tras atenderlo, intentó informar lo ocurrido a la madre del pequeño, pero ella le habría pedido descansar y no ser interrumpida.

El reporte de la necropsia evidenció que el bebé presentaba tres áreas de impacto en el cráneo, las cuales le provocaron una hemorragia masiva. Además de ello, se identificaron dos marcas en la sien derecha que evidenciarían fuertes golpes. Para la fiscalía de Texas, Kyle Lazarchik habría chocado contra un gabinete de cocina.

Ada Cuadros trabajó un año como niñera para la familia Kyle Lazarchik. Foto: composición LR/Panorama

Ada Cuadros trabajó un año como niñera para la familia Kyle Lazarchik. Foto: composición LR/Panorama

Por ello, Ada Cuadros fue acusada de homicidio y sentenciada a cadena perpetua. Aunque la joven buscó apelar a la decisión del juez, tras una segunda investigación, el estado de Texas ratificó la condena contra la peruana de 22 años.

"Soy una persona que está aquí acusada de algo que no he hecho. Habría aceptado fácilmente que me digan que he sido negligente, porque hasta cierto punto sí lo he sido, pero de ahí a que te digan que eres asesina hay una gran diferencia (...) Es difícil", comentó la joven peruana para Panorama.

Actualmente, Ada Cuadros lleva cerca de 20 años en una prisión en los EE. UU. Sin embargo, ha solicitado la reducción de la pena impuesta, según declaró Liliana Trelles, Cónsul general del Perú en Dallas.

