La fiscalía estatal de Rusia abrió una investigación para determinar las circunstancias de la muerte de Elizaveta Guschina, una deportista extrema de 45 años que cayó desde una torre de 90 metros en Pavlovsk, cerca de San Petersburgo. Las autoridades buscan establecer si la empresa 23block, organizadora de los saltos de cuerda en el lugar, cumplió con los protocolos de seguridad exigidos para este tipo de actividades.

La compañía expresó en un comunicado su pesar por el deceso y aseguró que Gushchina, a quien describieron como una "experimentada saltadora y madre de dos hijos", formaba parte de su propio equipo deportivo. "Ahora todo el equipo está de luto. Esta es una gran tragedia para nosotros", señalaron.

¿Cuándo ocurrió el accidente de Elizaveta Guschina?

El accidente ocurrió el pasado domingo 31 de agosto, durante la celebración del cumpleaños de la víctima. Según medios locales, Gushchina había completado exitosamente un salto de cuerda desde la torre, una antigua caldera adaptada para deportes extremos. Sin embargo, al regresar a la plataforma sin arnés con el fin de tomarse una selfie, resbaló y cayó al vacío frente a su hijo de 23 años, Nikita.

Elizaveta Guschina cayó al vacío frente a su hijo cuando intentó tomarse un selfie. Foto: 23block

La mujer, que compartió imágenes sonriente minutos antes del fatal desenlace, era conocida por su afición a los deportes de riesgo. Su muerte ha impactado tanto en la comunidad de entusiastas de estas actividades como en el público ruso, dado que la torre en Pavlovsk es un punto de referencia para quienes buscan experiencias de caída libre y adrenalina.