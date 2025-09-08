Bono de Guerra de más de 115 dólares en septiembre 2025: beneficiarios oficiales, fecha de pago y cómo cobrar en pocos pasos vía Sistema Patria
El primer monto del Bono de Guerra de septiembre 2025 llegará pronto a través del Sistema Patria. Entérate AQUÍ de todos los detalles sobre este beneficio tan esperado, incluido quienes cobran un monto superior a 115 dólares.
El Gobierno de Nicolás Maduro comenzará a entregar el Bono de Guerra Económica de septiembre 2025, destinando primero un pago de 120 dólares indexados para un grupo vulnerable. Este beneficio representa un ingreso adicional clave en medio de la compleja situación económica que atraviesa Venezuela.
En esta nota podrás encontrar toda la información sobre el primer pago de los tres que contempla el Sistema Patria: quienes cobran, la fecha exacta del depósito y los pasos necesarios para cobrarlo de forma rápida y segura.
Bono de Guerra, septiembre 2025: ¿quiénes reciben 120 dólares vía Sistema Patria?
El Bono de Guerra de septiembre 2025 con un monto de 120 dólares indexados puede ser cobrado únicamente por los trabajadores de la administración pública de Venezuela, tal como lo establece el cronograma de pagos del esperado subsidio.
Dichos beneficiarios son los primeros en recibir mes tras mes el bono, para que luego puedan hacer lo propio los jubilados y pensionados del IVSS y Amor Mayor.
¿Cuándo pagan el Bono de Guerra para trabajadores públicos en septiembre 2025?
Los trabajadores públicos recibirán el Bono de Guerra de septiembre 2025 el lunes 15 de dicho mes, tomando como referencia las fechas anteriores en las que también les llegó el subsidio.
Vale destacar que los anuncios oficiales sobre la entrega de los bonos del Gobierno se difunden a través de plataformas como Canal Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social Al Pueblo en X, anteriormente conocida como Twitter.
¿Cómo cobrar los bonos de agosto 2025 por el Sistema Patria?
Así puedes cobrar todos los bonos del Sistema Patria en septiembre de 2025, incluido el Bono de Guerra para trabajadores públicos:
- Inicia sesión en el Sistema Patria.
- Ve a "Monedero" y luego a "Retiro de fondos".
- Selecciona el monedero de origen, el monto y el destino de los fondos.
- Haz clic en el botón de "Continuar" y después en "Aceptar".