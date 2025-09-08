HOYSuscripcion LR Focus

El escándalo de corrupción en la era Milei
Tren arrolla autobús en México dejando al menos 10 muertos y 46 personas heridas: vehículo era de dos pisos

Imágenes de seguridad en México revelan cómo el tren golpeó la mitad del autobús, arrastrándolo varios metros y causando una devastadora destrucción. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención urgente.

México fue el escenario de este desastre durante las primeras horas de la mañana, en el horario de mayor tráfico. Foto: Composición LR/X.
México fue el escenario de este desastre durante las primeras horas de la mañana, en el horario de mayor tráfico. Foto: Composición LR/X.

Un trágico accidente ocurrido este lunes en el Estado de México dejó al menos 10 muertos y 46 heridos, cuando un tren de mercancías colisionó contra un autobús de doble piso en el cruce ferroviario de la carretera Atlacomulco - Maravatío. El autobús, que pertenece a la línea Herradura de Plata, se encontraba intentando atravesar las vías cuando, en un intento por ganarle el paso al tren, ocurrió el fatal impacto.

La zona industrial de Atlacomulco fue el escenario de este desastre durante las primeras horas de la mañana, en el horario de mayor tráfico, lo que complicó aún más la situación. Imágenes de las cámaras de seguridad captaron el preciso momento del choque, mostrando cómo el autobús, detenido por la congestión vehicular, trató de atravesar las vías sin conseguirlo.

¿Cómo se dio el coque entre el tren y el autobús en México?

El tren impactó la mitad del autobús, arrastrándolo varios metros antes de detenerse. Protección Civil y otros organismos de emergencia trabajaron en el lugar del accidente, mientras los sobrevivientes recibieron atención médica.

El autobús de la línea Herradura de Plata, que provenía de San Felipe del Progreso, se encontraba detenido debido a la congestión vehicular en un paso ferroviario muy transitado. El impacto fue devastador: el tren chocó la mitad del autobús, partiéndolo en dos y arrastrándolo varios metros sobre la vía antes de detenerse por completo.

La mitad superior fue completamente destruida por el tren

Los pasajeros del piso superior del autobús, aterrados, comenzaron a gritar en busca de sus acompañantes al ver cómo el vehículo había quedado destrozado. La mitad superior fue completamente destruida por el tren.

Ante la magnitud del desastre, los heridos fueron trasladados de urgencia a los hospitales generales de San Felipe del Progreso y Atlacomulco. En los grupos de redes sociales de ambos municipios, los usuarios compartieron listas de los heridos ingresados a los hospitales, ayudando a familiares a localizar a sus seres queridos entre los afectados.

