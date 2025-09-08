HOYSuscripcion LR Focus

Gasolina subsidiada en Venezuela HOY: qué placa toca surtir y cronograma para llenar el tanque hasta el lunes 15 de septiembre

En septiembre de 2025 entrará en vigor el cronograma definido para la distribución de gasolina subsidiada en Venezuela. La asignación diaria dependerá del último número de la placa del vehículo, por lo que es clave conocer este dato para abastecerse con el precio regulado.

La gasolina subsidiada en Venezuela se distribuye tomando en cuenta el número terminal de placa de los vehículos. Foto: composiciónLR/Naguara/Notitarde
La gasolina subsidiada en Venezuela se distribuye tomando en cuenta el número terminal de placa de los vehículos. Foto: composiciónLR/Naguara/Notitarde

Consulta el calendario actualizado para el abastecimiento de gasolina subsidiada en Venezuela, válido hasta el lunes 15 de septiembre. Ante la coyuntura económica, miles de conductores dependen del cronograma establecido por el Sistema Patria, el cual determina el acceso al combustible a precio regulado según el tipo de vehículo registrado.

La distribución se organiza según el dígito final de la placa. A continuación, te compartimos el esquema correspondiente a la segunda semana de septiembre de 2025.

PUEDES VER: Ya llega un DOBLE PAGO para Amor Mayor en septiembre 2025: los bonos oficiales para pensionados en el Sistema Patria

lr.pe

Gasolina subsidiada en Venezuela: cronograma oficial hasta el 15 de septiembre

Conoce el más reciente calendario de distribución de gasolina subsidiada en Venezuela, vigente hasta el 15 de septiembre:

  • Martes 9 de septiembre: placas que terminan en 1 y 2
  • Miércoles 10 de septiembre: placas que terminan en 3 y 4
  • Jueves 11 de septiembre: placas que terminan en 5 y 6
  • Viernes 12 de septiembre: placas que terminan en 7 y 8
  • Sábado 13 de septiembre: placas que terminan en 9 y 0
  • Domingo 14 de septiembre: placas que terminan en 1 y 2
  • Lunes 15 de septiembre: placas que terminan en 3 y 4.
El cronograma para surtir gasolina subsidiada se renueva cada mes. Foto: Waze Venezuela/X

El cronograma para surtir gasolina subsidiada se renueva cada mes. Foto: Waze Venezuela/X

¿Cómo pasar gasolina subsidiada por el Sistema Patria en 2025?

Descubre el método más sencillo y ágil para transferir gasolina subsidiada utilizando el Sistema Patria:

  • Ingresa a tu cuenta personal en la plataforma del Sistema Patria
  • Dirígete al apartado de "transferencias" y selecciona la opción "transferir"
  • Completa el formulario requerido y elige "monedero gasolina" como fuente del saldo a transferir
  • Indica la cantidad de litros que deseas enviar y selecciona al destinatario, quien debe estar registrado previamente en la plataforma
  • Puedes añadir un mensaje personalizado si lo deseas
  • Pulsa en "continuar"
  • Recibirás un código de confirmación por SMS, el cual deberás ingresar para validar y finalizar la operación.

¿Cuántos litros de gasolina subsidiada me toca surtir?

Para asegurar una distribución justa del combustible en Venezuela, se ha establecido un límite mensual de 120 litros de gasolina subsidiada para los vehículos tipo automóvil. Esta decisión busca mejorar la eficiencia en el uso del recurso y reforzar el sistema de suministro.

En cuanto a las motocicletas, el cupo permitido es de 60 litros al mes, dado su menor consumo y mayor eficiencia en comparación con los autos.

