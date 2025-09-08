Inicia juicio contra Ryan Routh, acusado de planear asesinato de Donald Trump en un campo de golf

Tras varios meses de investigaciones, finalmente iniciará el juicio contra Ryan Routh, el hombre de 59 años acusado de planear el asesinato a balazos de Donald Trump en un campo de golf de Florida, durante un acto de campaña presidencial realizado el año pasado.

Las autoridades de Fort Pierce, en Florida, Estados Unidos, ya seleccionaron a los miembros del jurado y se prevé que el juicio dure entre dos y cuatro semanas. Un detalle curioso es que el acusado decidió representarse a sí mismo, a pesar de no tener formación legal.

¿Qué sabemos del juicio contra Ryan Routh?

Ryan Routh, quien reside en el estado de Hawái, está acusado de intento de asesinato, agresión a un oficial federal y delitos relacionados con armas de fuego. Si es hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.

El juicio de Ryan Routh es presidido por la jueza Aileen Cannon, una abogada y jurista estadounidense que fue nombrada por Donald Trump durante su primer mandato como presidente.

Según medios estadounidenses, entre las demandas de Ryan Routh para prepararse para el juicio, ha solicitado strippers y un campo de putt de golf mientras se encuentra detenido detenido.

Estas peculiares peticiones, así como la solicitud de que los jurados sean elegidos por sus opiniones sobre Gaza y el deseo de Donald Trump de comprar Groenlandia, han sido rechazadas por las autoridades.

¿Por qué detuvieron a Ryan Routh?

El hombre fue arrestado el 15 de septiembre de 2024, luego de que un agente del Servicio Secreto vio un rifle sobresaliendo de unos arbustos en un campo de golf, donde Donald Trump estaba jugando antes de las elecciones.

El agente descubrió las intenciones de Routh y procedió a abrir fuego, lo que ocasionó que el atacante huyera en su auto. No obstante, luego de unos cuantos minutos, terminó siendo arrestado por las autoridades.

Este incidente ocurrió meses después de que Matthew Crooks, de 20 años, disparara varias veces contra Donald Trump durante un mitin. Uno de los disparos rozó ligeramente la oreja derecha del entonces candidato republicano.

El atacante fue abatido por las fuerzas de seguridad, por lo que se desconoce cuál era su motivación. Lo que sí sabemos es que, tras el atentado, las medidas de seguridad en torno al entonces candidato se reforzaron de manera significativa.