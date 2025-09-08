Canciller de Corea del Sur viaja a Estados Unidos tras arrestro de inmigrantes en fábrica de Hyundai

De los 475 indocumentados detenidos por ICE, más de 300 eran ciudadanos surcoreanos. | Foto: AFP

De los 475 indocumentados detenidos por ICE, más de 300 eran ciudadanos surcoreanos. | Foto: AFP

El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, decidió viajar a Washington (Estados Unidos) para seguir las negociaciones luego de la detención de cientos de surcoreanos en una redada migratoria realizada en una fábrica de Hyudai.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a más de 450 trabajadores, la mayoría surcoreanos indocumentados, durante una intervención en una fábrica de baterías ubicada en el estado de Georgia, al sureste de Estados Unidos.

¿Qué dijo el canciller surcoreano?

Las autoridades revelaron que los 475 inmigrantes detenidos estaban presentes 'Ilegalmente' en Estados Unidos. Asimismo, resaltaron que es la mayor redada realizada en un solo lugar en el marco de la campaña antiinmigración impulsada por Donald Trump.

Antes de viajar a Estados Unidos, el canciller surcoreano Cho Hyun aseguró que el hecho de que más de 300 de ciudadanos surcoreanos hayan sido detenidos por ICE es una situación grave.

"Haré todo lo posible durante mi visita a Estados Unidos para resolver esto rápidamente. Colaboraremos con la parte estadounidense en cambios estructurales a largo plazo para garantizar que estos problemas no vuelvan a surgir", sostuvo.

PUEDES VER: Aviso importante para inmigrantes en EEUU: USCIS confirma que Trump deportará a venezolanos por esta razón en 2025

Indocumentados serían repatriados a Corea del Sur

El gobierno surcoreano anunció que habían llegado a un acuerdo con Estados Unidos para liberar y repatriar a los trabajadores detenidos, y que un vuelo chárter los llevaría a casa una vez completados los trámites administrativos.

Cho Hyun, quien se reunirá con el secretario de Estado Marco Rubio, dijo en una audiencia parlamentaria de emergencia que esperan evitar que los trabajadores se vean afectados por una prohibición de entrada en Estados Unidos de cinco años.