HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Del Hecho Al Dicho | Descansa en paz, Jaime Chincha
Del Hecho Al Dicho | Descansa en paz, Jaime Chincha      Del Hecho Al Dicho | Descansa en paz, Jaime Chincha      Del Hecho Al Dicho | Descansa en paz, Jaime Chincha      
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
USA

Canciller de Corea del Sur viaja a Estados Unidos tras arrestro de inmigrantes en fábrica de Hyundai

El ministro surcoreano Cho Hyun reveló que acordaron liberar y repatriar a los indocumentados detenidos. Asimismo, buscará evitar restricciones futuras de entrada para estos inmigrantes.

De los 475 indocumentados detenidos por ICE, más de 300 eran ciudadanos surcoreanos.
De los 475 indocumentados detenidos por ICE, más de 300 eran ciudadanos surcoreanos. | Foto: AFP

El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, decidió viajar a Washington (Estados Unidos) para seguir las negociaciones luego de la detención de cientos de surcoreanos en una redada migratoria realizada en una fábrica de Hyudai.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a más de 450 trabajadores, la mayoría surcoreanos indocumentados, durante una intervención en una fábrica de baterías ubicada en el estado de Georgia, al sureste de Estados Unidos.

PUEDES VER: Redada histórica de ICE en fábrica de Hyundai en EEUU: más de 450 trabajadores inmigrantes arrestados

lr.pe

¿Qué dijo el canciller surcoreano?

Las autoridades revelaron que los 475 inmigrantes detenidos estaban presentes 'Ilegalmente' en Estados Unidos. Asimismo, resaltaron que es la mayor redada realizada en un solo lugar en el marco de la campaña antiinmigración impulsada por Donald Trump.

Antes de viajar a Estados Unidos, el canciller surcoreano Cho Hyun aseguró que el hecho de que más de 300 de ciudadanos surcoreanos hayan sido detenidos por ICE es una situación grave.

"Haré todo lo posible durante mi visita a Estados Unidos para resolver esto rápidamente. Colaboraremos con la parte estadounidense en cambios estructurales a largo plazo para garantizar que estos problemas no vuelvan a surgir", sostuvo.

PUEDES VER: Aviso importante para inmigrantes en EEUU: USCIS confirma que Trump deportará a venezolanos por esta razón en 2025

lr.pe

Indocumentados serían repatriados a Corea del Sur

El gobierno surcoreano anunció que habían llegado a un acuerdo con Estados Unidos para liberar y repatriar a los trabajadores detenidos, y que un vuelo chárter los llevaría a casa una vez completados los trámites administrativos.

Cho Hyun, quien se reunirá con el secretario de Estado Marco Rubio, dijo en una audiencia parlamentaria de emergencia que esperan evitar que los trabajadores se vean afectados por una prohibición de entrada en Estados Unidos de cinco años.

Notas relacionadas
ICE arresta y deporta a inmigrante indocumentado de México que cometió este grave delito en Sinaloa: ingresó a EEUU con visa

ICE arresta y deporta a inmigrante indocumentado de México que cometió este grave delito en Sinaloa: ingresó a EEUU con visa

LEER MÁS
Gobierno de Trump restringirá visas americanas a ciudadanos de Centroamérica que apoyen al Partido Comunista Chino

Gobierno de Trump restringirá visas americanas a ciudadanos de Centroamérica que apoyen al Partido Comunista Chino

LEER MÁS
EEUU prepara ataques militares contra cárteles de droga en Venezuela para debilitar al régimen de Maduro, según CNN

EEUU prepara ataques militares contra cárteles de droga en Venezuela para debilitar al régimen de Maduro, según CNN

LEER MÁS
Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

LEER MÁS
¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Trump es dictador? Esto dijo el gobernador de Illinois tras amenazas de desplegar a la Guardia Nacional en Chicago

¿Trump es dictador? Esto dijo el gobernador de Illinois tras amenazas de desplegar a la Guardia Nacional en Chicago

LEER MÁS
Kathy Hochul firma 5 leyes en Nueva York para ampliar protecciones laborales y crear empleos sindicalizados

Kathy Hochul firma 5 leyes en Nueva York para ampliar protecciones laborales y crear empleos sindicalizados

LEER MÁS
USCIS advierte que inmigrantes con Green Card deben cumplir con estas obligaciones para no perder la residencia permanente

USCIS advierte que inmigrantes con Green Card deben cumplir con estas obligaciones para no perder la residencia permanente

LEER MÁS
USCIS confirma actualización del examen de ciudadanía americana: inmigrantes podrán obtener la naturalización si responden estas preguntas

USCIS confirma actualización del examen de ciudadanía americana: inmigrantes podrán obtener la naturalización si responden estas preguntas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arepa venezolana: ¿cuántos votos obtuvo y a qué países venció el rival de Perú en la final del 'Mundial de los desayunos' de Ibai?

¿Secretos de Estado?: Carlincatura satiriza los cuestionamientos a los contratos de mantenimiento a helicópteros de combate

Alianza Lima vs U. de Chile se jugará en insólito estadio: confirman nueva sede para definir serie de cuartos de final de Copa Sudamericana

USA

¿Trump es dictador? Esto dijo el gobernador de Illinois tras amenazas de desplegar a la Guardia Nacional en Chicago

Kathy Hochul firma 5 leyes en Nueva York para ampliar protecciones laborales y crear empleos sindicalizados

USCIS advierte que inmigrantes con Green Card deben cumplir con estas obligaciones para no perder la residencia permanente

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

¿Secretos de Estado?: Carlincatura satiriza los cuestionamientos a los contratos de mantenimiento a helicópteros de combate

Hackeo en la Dirin revela paradero del prófugo Vladimir Cerrón: PNP buscó en embajadas, Asia y Huancayo

Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota