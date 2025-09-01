HOYSuscripcion LR Focus

USA

Intensas lluvias golpean a Florida y aumenta el riesgo de inundaciones que afectarían a millones de personas en EEUU

Distintas entidades alertan sobre la posibilidad de inundaciones en zonas como Fort Lauderdale y West Palm Beach, que continuarán la próxima semana en EEUU.

Las fuerte lluvias en Florida alertan sobre la posibilidad de inundaciones repentinas.
Las fuerte lluvias en Florida alertan sobre la posibilidad de inundaciones repentinas. | Foto: Composición LR

Este fin de semana, intensas lluvias y tormentas impactaron al estado de Florida, en EEUU. La persistencia de este fenómeno aumenta el riesgo de inundaciones repentinas, perjudicando a miles de viajeros que aprovecharon el fin de semana largo del 'Labor day' para escaparse de la rutina. Se estima que más de un millón de personas enfrentarán retrasos en su regreso a casa.

Según las autoridades locales, este fenómeno se debe a que se mantiene un frente frío estacionario. Tanto la costa oeste como la este están siendo afectadas por una sequía, pero estas lluvias no se disiparán pronto, ya que un segundo grupo de nubes permanecerá sobre la región durante la próxima semana.

PUEDES VER: EEUU y México en alerta por tormenta tropical 'Kiko' que se convertiría en un huracán

lr.pe

¿Cómo son las lluvias que afectan a Florida?

El Centro de Predicciones Meteorológicas (WPC, por sus siglas en inglés) de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) confirmó las alertas de lluvia en zonas como Fort Lauderdale, West Palm Beach y a lo largo de los Florida Keys, que generará inundaciones repentinas. Justamente estos lugares se encuentran atravesando una sequía, en algún grado de intensidad, por lo que la lluvia será beneficiosa.

Sin embargo, reportes del FOX Forecast Center revela que el repunte tan súbito de agua podría generar problemas en las zonas de alta densidad de población. Las secuelas de estas lluvias ya son visibles, ya que se espera que quienes están viajando de regreso por el feriado del 'Labor Day' se retrase por estas precipitaciones, que alertan sobre la posibilidad de inundaciones repentinas.

PUEDES VER: Gigantesca tormenta de polvo en EEUU obliga a cancelar vuelos y deja a más 10.000 personas sin luz

lr.pe

Otros estados afectados por las lluvias y posibles inundaciones repentinas

La entidad también notificó que estas tormentas serán intermitentes a lo largo de la primera semana de septiembre, que marca el fin de la temporada de verano y el inicio de la época otoñal. Otros estados que están bajo alerta de inundaciones repentinas son: Nuevo México, Arizona y Texas.

Finalmente, el WPC recomienda a los ciudadanos de estas zonas afectadas mantenerse al tanto de las advertencias que publicarán esta semana, para evacuar los lugares correspondientes de ser necesario. Asimismo, aconsejan seguir las indicaciones de las autoridades, quienes están entrenados en situaciones de riesgo para salvaguardar la vida de los demás.

