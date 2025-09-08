Pritzker acusa a Donald Trump de "aspirante a dictador" tras amenazas de desplegar la Guardia Nacional. | Composición LR

Pritzker acusa a Donald Trump de "aspirante a dictador" tras amenazas de desplegar la Guardia Nacional. | Composición LR

El gobernador J.B. Pritzker criticó duramente a Donald Trump por amenazar con enviar tropas de la Guardia Nacional a Chicago, una ciudad santuario de Illinois que impide los arrestos injustificados de inmigrantes indocumentados.

Por ello, calificó al presidente de Estados Unidos como un "aspirante a dictador". Las recientes declaraciones de Pritzker se dieron después de que Trump publicara en redes sociales una polémica imagen inspirada en la película Apocalypse Now.

¿Por qué J.B. Pritzker dijo que Donald Trump es "aspirante a dictador"?

A través de X (antes Twitter), el gobernador J.B. Pritzker comentó que Donald Trump es "un hombre temeroso". "Illinois no se dejará intimidar por un aspirante a dictador". Además, mencionó que las amenazas del presidente representan un intento de "declarar la guerra a una ciudad estadounidense".

La polémica surgió cuando Trump publicó un meme creado con inteligencia artificial. En la imagen aparece con un sombrero militar, helicópteros de fondo y un horizonte en llamas sobre Chicago. El montaje fue acompañado de la frase: "Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana" y el título Chipocalypse Now.

Pritzker, considerado posible candidato presidencial en 2028, calificó la situación de "anormal". Incluso remarcó que Illinois defenderá los derechos de los ciudadanos de Chicago ante el posible envío de la Guardia Nacional.

El gobernador J.B. Pritzker criticó duramente a Donald Trump por amenazar con enviar tropas de la Guardia Nacional a Chicago. Foto: composición LR

PUEDES VER: Madre peruana regresa a su país para arreglar trámite migratorio y ahora no puede volver a EEUU con su familia

Illinois anuncia demanda contra Donald Trump

Las tensiones entre Pritzker y Trump se desarrollan en un clima político cada vez más polarizado. Ante la escalada de amenazas, autoridades locales y estatales de Illinois confirmaron que preparan demandas legales contra el gobierno.

El objetivo es frenar cualquier intento de desplegar a la Guardia Nacional o a agentes de inmigración en la ciudad. Sin embargo, el presidente Trump insistió en que tiene poderes casi ilimitados para desplegar tropas federales, aunque hasta ahora no ha presentado un plan concreto.