El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de 25.000 integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en las zonas fronterizas con Colombia y en la costa caribeña del país. “He ordenado el despliegue de 25 mil hombres y mujeres de nuestra gloriosa FANB para reforzar las operaciones de las Unidades de Reacción Rápida en la Zona Binacional de Paz con Colombia y en la fachada caribeña”, expresó a través de sus redes sociales.

Según Maduro, esta acción busca proteger la soberanía nacional y garantizar la seguridad del país. “¡A Venezuela la defendemos las venezolanas y los venezolanos!”, afirmó con énfasis en el rol ciudadano en la defensa territorial.

¿Cuál es el objetivo principal de este despliegue militar según Maduro?

El mandatario explicó que el propósito de esta movilización es defender la soberanía, fortalecer la seguridad y luchar por la paz. Las operaciones comprenden la frontera colombo-venezolana, el litoral caribeño y regiones identificadas como corredores del narcotráfico, como la Sierra de Perijá y la península de Paraguaná.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, detalló que la operación, que inicialmente contaba con 10.000 efectivos en la Zona de Paz N.° 1 —abarca los estados Zulia y Táchira—, ahora incluye a 25.000 efectivos, además de medios navales, fluviales y drones. “Vamos a reforzar estas dos regiones del país con más recursos y personal. También hemos recibido la orden de nuestro comandante en jefe para actuar en el oriente, específicamente en Margarita, Nueva Esparta, el estado Sucre y Delta Amacuro”, precisó Padrino.

PUEDES VER: Atentado terrorista en Jerusalén deja seis muertos incluido un turista español y siete personas heridas de gravedad

Tensión en alta mar: Caracas responde al avance de EE. UU.

El despliegue ocurre en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, cuyo gobierno ha movilizado flotas hacia el Caribe y ha expresado su intención de atacar instalaciones vinculadas al narcotráfico en la región. Washington sostiene que sus operaciones buscan combatir el tráfico de drogas.

Al respecto, Padrino López fue enfático: “Nadie vendrá a hacer lo que nos corresponde”. Reiteró que las labores de patrullaje terrestre, aéreo y marítimo son responsabilidad exclusiva de Venezuela. Asimismo, informó que las operaciones se concentrarán también en la Sierra de Perijá, en rutas de tráfico ilícito en Falcón y la Guajira, y en áreas fluviales de Apure. Todas estas acciones, afirmó, buscan blindar la soberanía nacional frente a cualquier intento de intervención extranjera.