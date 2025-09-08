HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Curwen En La República
Mira EN VIVO Curwen En La República     Mira EN VIVO Curwen En La República     Mira EN VIVO Curwen En La República     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Maduro ordena movilizar 25.000 efectivos militares a la frontera con Colombia para defender la soberanía de su régimen

Con apoyo de drones y patrullas fluviales, la fuerza militar del régimen de Nicolás Maduro se han desplegado a la frontera con Colombia para proteger sus soberanía.

Maduro despliega tropas en frontera con Colombia y refuerza el Caribe oriental. Foto: AFP
Maduro despliega tropas en frontera con Colombia y refuerza el Caribe oriental. Foto: AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de 25.000 integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en las zonas fronterizas con Colombia y en la costa caribeña del país. “He ordenado el despliegue de 25 mil hombres y mujeres de nuestra gloriosa FANB para reforzar las operaciones de las Unidades de Reacción Rápida en la Zona Binacional de Paz con Colombia y en la fachada caribeña”, expresó a través de sus redes sociales.

Según Maduro, esta acción busca proteger la soberanía nacional y garantizar la seguridad del país. “¡A Venezuela la defendemos las venezolanas y los venezolanos!”, afirmó con énfasis en el rol ciudadano en la defensa territorial.

PUEDES VER: Lula da Silva critica presencia militar de Estados Unidos en el Caribe ante los BRICS: "Es un factor de tensión"

lr.pe

¿Cuál es el objetivo principal de este despliegue militar según Maduro?

El mandatario explicó que el propósito de esta movilización es defender la soberanía, fortalecer la seguridad y luchar por la paz. Las operaciones comprenden la frontera colombo-venezolana, el litoral caribeño y regiones identificadas como corredores del narcotráfico, como la Sierra de Perijá y la península de Paraguaná.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, detalló que la operación, que inicialmente contaba con 10.000 efectivos en la Zona de Paz N.° 1 —abarca los estados Zulia y Táchira—, ahora incluye a 25.000 efectivos, además de medios navales, fluviales y drones. “Vamos a reforzar estas dos regiones del país con más recursos y personal. También hemos recibido la orden de nuestro comandante en jefe para actuar en el oriente, específicamente en Margarita, Nueva Esparta, el estado Sucre y Delta Amacuro”, precisó Padrino.

PUEDES VER: Atentado terrorista en Jerusalén deja seis muertos incluido un turista español y siete personas heridas de gravedad

lr.pe

Tensión en alta mar: Caracas responde al avance de EE. UU.

El despliegue ocurre en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, cuyo gobierno ha movilizado flotas hacia el Caribe y ha expresado su intención de atacar instalaciones vinculadas al narcotráfico en la región. Washington sostiene que sus operaciones buscan combatir el tráfico de drogas.

Al respecto, Padrino López fue enfático: “Nadie vendrá a hacer lo que nos corresponde”. Reiteró que las labores de patrullaje terrestre, aéreo y marítimo son responsabilidad exclusiva de Venezuela. Asimismo, informó que las operaciones se concentrarán también en la Sierra de Perijá, en rutas de tráfico ilícito en Falcón y la Guajira, y en áreas fluviales de Apure. Todas estas acciones, afirmó, buscan blindar la soberanía nacional frente a cualquier intento de intervención extranjera.

Notas relacionadas
Xi Jinping indicó estar dispuesto a colaborar con los BRICS durante cumbre virtual: "Debemos defender el multilateralismo"

Xi Jinping indicó estar dispuesto a colaborar con los BRICS durante cumbre virtual: "Debemos defender el multilateralismo"

LEER MÁS
Milei acepta "una clara derrota" tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires, pero niega algún cambio en su gestión

Milei acepta "una clara derrota" tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires, pero niega algún cambio en su gestión

LEER MÁS
Cristina Kirchner desafía a Milei tras victoria del peronismo en las elecciones argentinas: "Salí de tu burbuja, hermano"

Cristina Kirchner desafía a Milei tras victoria del peronismo en las elecciones argentinas: "Salí de tu burbuja, hermano"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Leopoldo Maduro, el venezolano que ahora es de la realeza tras casarse con la princesa ‘más rica’ de Europa

Leopoldo Maduro, el venezolano que ahora es de la realeza tras casarse con la princesa ‘más rica’ de Europa

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

LEER MÁS
Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

LEER MÁS
Perú arriesga ser cómplice del genocidio en Gaza tras contrato de armas con Israel, advierte exembajador palestino

Perú arriesga ser cómplice del genocidio en Gaza tras contrato de armas con Israel, advierte exembajador palestino

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Maduro ordena movilizar 25.000 efectivos militares a la frontera con Colombia para defender la soberanía de su régimen

Esto se sabe de los Pagos MPPE de HOY, 8 de septiembre: fechas de depósito y nuevo aumento para docentes del Ministerio de Educación

¿Qué bono está llegando hoy, 8 de septiembre? Revisa los subsidios activos en Venezuela y cómo cobrarlos

Mundo

Nicolás Maduro niega acusaciones de narcotráfico de EE. UU. y le pide a Donald Trump que "no se deje meter una mentira"

Monitor Dólar hoy, lunes 8 de septiembre: así se cotiza el dólar paralelo en Venezuela

Dólar BCV y paralelo hoy en Venezuela: cotización actualizada y tasa de cambio para este lunes 8 de septiembre de 2025

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

¿Secretos de Estado?: Carlincatura satiriza los cuestionamientos a los contratos de mantenimiento a helicópteros de combate

Hackeo en la Dirin revela paradero del prófugo Vladimir Cerrón: PNP buscó en embajadas, Asia y Huancayo

Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota