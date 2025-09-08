Maduro ordena movilizar 25.000 efectivos militares a la frontera con Colombia para defender la soberanía de su régimen
Con apoyo de drones y patrullas fluviales, la fuerza militar del régimen de Nicolás Maduro se han desplegado a la frontera con Colombia para proteger sus soberanía.
- Cristina Kirchner desafía a Milei tras victoria del peronismo en las elecciones argentinas: "Salí de tu burbuja, hermano"
- Ni Brasil ni México: este país tiene el aeropuerto más transitado de América Latina y desplaza a históricos rivales
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de 25.000 integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en las zonas fronterizas con Colombia y en la costa caribeña del país. “He ordenado el despliegue de 25 mil hombres y mujeres de nuestra gloriosa FANB para reforzar las operaciones de las Unidades de Reacción Rápida en la Zona Binacional de Paz con Colombia y en la fachada caribeña”, expresó a través de sus redes sociales.
Según Maduro, esta acción busca proteger la soberanía nacional y garantizar la seguridad del país. “¡A Venezuela la defendemos las venezolanas y los venezolanos!”, afirmó con énfasis en el rol ciudadano en la defensa territorial.
PUEDES VER: Lula da Silva critica presencia militar de Estados Unidos en el Caribe ante los BRICS: "Es un factor de tensión"
¿Cuál es el objetivo principal de este despliegue militar según Maduro?
El mandatario explicó que el propósito de esta movilización es defender la soberanía, fortalecer la seguridad y luchar por la paz. Las operaciones comprenden la frontera colombo-venezolana, el litoral caribeño y regiones identificadas como corredores del narcotráfico, como la Sierra de Perijá y la península de Paraguaná.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, detalló que la operación, que inicialmente contaba con 10.000 efectivos en la Zona de Paz N.° 1 —abarca los estados Zulia y Táchira—, ahora incluye a 25.000 efectivos, además de medios navales, fluviales y drones. “Vamos a reforzar estas dos regiones del país con más recursos y personal. También hemos recibido la orden de nuestro comandante en jefe para actuar en el oriente, específicamente en Margarita, Nueva Esparta, el estado Sucre y Delta Amacuro”, precisó Padrino.
PUEDES VER: Atentado terrorista en Jerusalén deja seis muertos incluido un turista español y siete personas heridas de gravedad
Tensión en alta mar: Caracas responde al avance de EE. UU.
El despliegue ocurre en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, cuyo gobierno ha movilizado flotas hacia el Caribe y ha expresado su intención de atacar instalaciones vinculadas al narcotráfico en la región. Washington sostiene que sus operaciones buscan combatir el tráfico de drogas.
Al respecto, Padrino López fue enfático: “Nadie vendrá a hacer lo que nos corresponde”. Reiteró que las labores de patrullaje terrestre, aéreo y marítimo son responsabilidad exclusiva de Venezuela. Asimismo, informó que las operaciones se concentrarán también en la Sierra de Perijá, en rutas de tráfico ilícito en Falcón y la Guajira, y en áreas fluviales de Apure. Todas estas acciones, afirmó, buscan blindar la soberanía nacional frente a cualquier intento de intervención extranjera.