Médicos en India extraen de un ojo humano un parásito común en perros y gatos: el hombre sufría inflamación ocular

Este parásito, común en perros y gatos, puede infectar a los humanos a través de alimentos contaminados. Esta enfermedad también resalta la importancia de cocinar adecuadamente los alimentos.

Un hombre en India sufría inflamación ocular y descubren un parásito de perros y gatos en su ojo. Foto: Composición LR
Un hombre en India sufría inflamación ocular y descubren un parásito de perros y gatos en su ojo. Foto: Composición LR

Un hombre de 35 años, residente de una zona rural en la India, acudió al oftalmólogo tras varios meses de experimentar visión borrosa y enrojecimiento ocular persistente. Según el informe publicado el 9 de agosto en el New England Journal of Medicine, el paciente también presentaba panuveítis, una inflamación ocular que afecta diversas capas del ojo.

Tras análisis de los médicos, detectaron un parásito en movimiento en el "segmento posterior", la parte más interna y profunda del ojo. Este hallazgo fue sorprendente, ya que el parásito, identificado como un gusano, estaba localizado en una zona delicada y esencial para la visión.

¿Cómo extrajeron el gusano del ojo?

Tras identificar la inflamación crítica del paciente, los médicos tuvieron realizarle una vitrectomía pars plana, una cirugía oftalmológica que consiste en vaciar el humor vítreo que llena el globo ocular.

Pese a que el procedimiento fue exitoso y le permitió la extracción del gusano, el paciente no quedo completamente bien. Luego del tratamiento correspondiente, le apareció cataratas que lo limitó su recuperación visual a 20/40.

El parásito común en perros y gatos

El gusano de nombre Gnathostoma spinigerum, un parásito que habitualmente se encuentra en perros y gatos, y ahora se puede trasmitir en humanos. La infección que causa este nematodo se conoce como gnatostomiasis, una enfermedad que suele originarse tras ingerir alimentos contaminados, en especial en carne cruda o mal cocida de pescado, pollo, reptiles o anfibios.

Este tipo de larva puede atravesar el sistema digestivo y, luego de tres a cuatro semanas, pude ingresar al torrente sanguíneo. Una vez dentro, puede ingresar a diferentes órganos del cuerpo, incluyendo al globo ocular, como le sucedió a este hombre de 35 años.

