Este jueves 4 de setiembre, dos aviones de combate venezolanos F-16 armados sobrevolaron el USS Jason Dunham, un buque de guerra estadounidense, en lo que varios funcionarios del Departamento de Defensa calificaron como una "demostración de fuerza, según informó el medio CBS News.

El USS Jason Dunham es un destructor de misiles guiados Aegis que forma parte de una flota naval de Estados Unidos desplegada recientemente en la región. Según fuentes del Pentágono, estos barcos tienen la misión de combatir el crimen organizado y el narcoterrorismo.

Creciente tensión entre EEUU y Venezuela por el envío de buques de guerra

Los buques de la Armada de Estados Unidos fueron enviados a las aguas cercanas a Venezuela en medio de las promesas del presidente Trump de erradicar los cárteles de droga, mientras aumentan las tensiones entre él y el presidente venezolano Nicolás Maduro.

El gobierno de Venezuela ha rechazado las acusaciones, y Maduro ha calificado a los buques estadounidenses como una "amenaza criminal y sangrienta". Como respuesta, desplegó drones y más barcos de guerra para patrullar sus costas.

Asimismo, el ejército de Estados Unidos informó que atacó un barco sospechoso de estar transportando drogas desde Venezuela, alegando que mataron a 11 personas a bordo, a quienes acusaron de formar parte de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, según lo dicho por Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Marco Rubio señala que Maduro "es un narcotraficante y terrorista”

Durante su visita a Quito, Ecuador, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó duras acusaciones contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a quien calificó de “narcotraficante y terrorista”.

Estas declaraciones forman parte de una ofensiva diplomática más amplia en la región, en la que el alto funcionario estadounidense busca consolidar alianzas contra el crimen organizado y el narcotráfico.

En una rueda de prensa celebrada este miércoles 4 de septiembre, Rubio subrayó que Maduro no representa un gobierno legítimo y lo definió como “fugitivo de la justicia norteamericana”, respaldándose en acusaciones formales presentadas por un gran jurado en Nueva York.

Maduro señala que Venezuela "seguirá de pie" tras ataque contra el narcotráfico en el Caribe

Nicolás Maduro afirmó que Venezuela “seguirá de pie”, declaraciones brindadas un día después del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y al reciente ataque contra una embarcación que, según Washington, transportaba drogas y estaba vinculada a la banda criminal Tren de Aragua. El mandatario calificó las acciones de la Casa Blanca como una nueva “embestida del imperialismo” y aseguró que el país resistirá cualquier intento de intervención.

Durante un acto en Caracas por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, Maduro recordó la resistencia histórica de los pueblos frente a invasiones y comparó esa lucha con la situación actual de Venezuela. “Hoy el imperialismo lanza una embestida nueva, no es la primera ni la última, solo otra embestida, y Venezuela está de pie, con fe inquebrantable en la victoria y en paz”, expresó en un discurso transmitido por Venezolana de Televisión.