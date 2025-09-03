El Gobierno de Milei anunció el 2 de septiembre que el Tesoro intervendrá en el mercado cambiario para controlar el dólar, que alcanzó los $1.400, cerca de su límite de flotación. Foto: composición LR/AFP

El Gobierno argentino anunció este último martes 2 de septiembre que el Tesoro Nacional intervendrá en el mercado cambiario para contener la fuerte presión sobre el tipo de cambio, que en los últimos días había alcanzado los $1.400 y amenazaba con romper el techo de la banda de flotación de $1.467 por dólar. La medida representa un giro en la política económica del presidente Javier Milei, quien había prometido no intervenir en la cotización y mantener un esquema de flotación administrada.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, explicó en su cuenta de X que la intervención busca “contribuir a la liquidez y al normal funcionamiento del mercado”. Aunque no se detalló el monto oficial, operadores privados estimaron que el Tesoro destinó alrededor de US$140 millones en la primera jornada, mientras que el miércoles se habrían utilizado otros US$50 millones. “Bajo volumen de operaciones y todos esperando el resultado del domingo para volver a armar posiciones”, señalaron fuentes del mercado al diario El Clarín, en referencia a las elecciones en Buenos Aires, el distrito más poblado del país.

La decisión se produjo en medio de una coyuntura política y judicial delicada. La justicia investiga supuestos sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad, causa que involucra a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario. En paralelo, la incertidumbre electoral y las tensiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sumaron presión a los mercados. Tras el anuncio, el dólar minorista se ubicó en $1.375 y el mayorista en $1.361, mientras que las cotizaciones financieras cerraron cerca de $1.370.

Mercados en alerta: impacto de la intervención en bonos, riesgo país e inflación

El movimiento del Gobierno argentino generó reacciones mixtas. Si bien la divisa retrocedió levemente, el riesgo país saltó a 898 puntos básicos, su nivel más alto desde abril, cuando se levantó el cepo cambiario. Este indicador, elaborado por JP Morgan, mide la diferencia entre la tasa que paga Argentina por su deuda y la que abona Estados Unidos. El aumento se explicó por la caída de los bonos soberanos en Wall Street, que retrocedieron entre 2,2% y 3,3% tras el feriado en EE. UU.

En lo que va de 2025, el riesgo país acumula un alza del 40%, por encima de la suba del dólar (31,9%) y de la inflación en Argentina, que hasta julio alcanzaba 17,3%, un dato menor al 87% registrado en el mismo período de 2024. Los analistas alertan que el uso de dólares del Tesoro para frenar el tipo de cambio puede comprometer el pago de deuda en los próximos meses. El vencimiento más grande será en enero de 2026, cuando el país deberá enfrentar pagos por US$4.300 millones en bonos Bonares y Globales, además de compromisos con el FMI.

El Merval también acusó recibo de la incertidumbre y cayó 2,2%, mientras que en Nueva York los ADR de empresas argentinas se movieron en rojo, con pérdidas de hasta 3,7%. “Las bandas murieron. Después de octubre imagino otro esquema, que sería aceptar un dólar más alto”, señaló el economista Gabriel Rubinstein, exviceministro de Economía de Sergio Massa.

¿Cómo ha cambiado el dólar en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei?

Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, el dólar ha tenido un recorrido volátil. El 1 de julio cotizaba en $1.220 en el mercado mayorista, y en apenas dos meses trepó a $1.361, un aumento del 10%. El comentario del ministro de Economía, Luis Caputo, en junio —“Comprá, no te la pierdas, campeón”— terminó acelerando la demanda de divisas en un contexto de incertidumbre.

El Banco Central intentó contener la escalada con medidas como suba de tasas, mayor exigencia de encajes a los bancos, participación en el mercado de futuros y reducción de retenciones al agro para estimular la liquidación de exportaciones. Sin embargo, la intervención del Tesoro reveló la fragilidad de la política cambiaria y el límite de las bandas de flotación.

El FMI, por su parte, se mantuvo en silencio. Mientras que funcionarios del Gobierno insisten en que la medida se coordinó con el organismo, analistas sostienen que no sería del agrado del Fondo, que en otras ocasiones cuestionó la venta de reservas sin autorización. “El Fondo tampoco quiere que el dólar llegue al techo y obligue al Banco Central a usar los dólares del acuerdo”, explicó Rubinstein.

Actualmente, el Tesoro cuenta con unos US$1.700 millones depositados en el Banco Central, además de US$300 millones en el Banco Nación. Este es el poder de fuego disponible para sostener la cotización hasta las elecciones de octubre. Sin embargo, operadores advierten que, al ritmo actual de ventas, esos recursos podrían agotarse antes del 26 de ese mes. La tensión cambiaria se mantiene como uno de los principales desafíos para Milei, con un riesgo país en aumento y un mercado que anticipa ajustes después de los comicios.