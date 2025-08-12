Un informe de Cegot aseguró que no existe hambruna en Gaza, pese a la advertencia de la ONU. | idehpucp

Israel aseguró el martes que "no hay señales de un fenómeno de desnutrición generalizada" en la Franja de Gaza, pese a que el ministerio de Salud en Gaza, bajo el control del movimiento islamista, estima que hasta la fecha han muerto de hambre 227 personas, de las cuales 103 son niños.

En línea con la premisa del ministerio de Salud en Gaza, la ONU emitió un informe el 29 de julio de 2025 en el que aseguraba que existen indicios cada vez más claros de hambruna e inanición generalizada. Los datos muestran que una de cada tres personas no come durante días (aproximadamente, un 39% de la población).

Israel asegura haber realizado un "examen exhaustivo" sobre la desnutrición en Gaza

Cogat, el organismo encargado de la administración civil de los territorios palestinos y que depende del Ministerio de Defensa de Israel, informó que realizó un "análisis detallado" de los datos y cifras de Hamás sobre las muertes por desnutrición en la zona palestina. La unidad militar destacó "una diferencia considerable" entre las cifras presentadas y "los casos registrados, con información completa de identificación" en los medios de comunicación y redes sociales, lo que "pone en duda su fiabilidad".

El análisis caso por caso de las muertes publicadas muestra que la mayoría (...) sufrían de condiciones médicas preexistentes que provocaron el deterioro de su estado de salud, sin relación con su estado nutricional", aseguró COGAT, quien además denunció la "explotación cínica de imágenes trágicas" por parte de Hamás.

La Unión Europea, Reino Unido y Japón llaman a la acción frente a la hambruna en Gaza

El martes, la Unión Europea, el Reino Unido y Japón solicitaron una acción urgente para detener la "hambruna" en la Franja de Gaza, según un comunicado publicado ese día. En una declaración conjunta firmada por la UE y los ministros de relaciones exteriores de 24 países, como Canadá, Australia y Suiza, se expresó que "el sufrimiento humanitario en Gaza ha alcanzado niveles inimaginables. La hambruna se está desarrollando ante nuestros ojos".

Los 27 países que conforman la asociación están profundamente divididos sobre cómo abordar el conflicto entre Israel y Hamás desde el inicio de la guerra en Gaza. Mientras algunos, como Alemania, defienden el derecho de Israel a protegerse conforme al derecho internacional, otros, como España, critican las acciones de Israel, calificándolas de "genocidio" contra los palestinos. No obstante, Alemania dio un giro significativo al suspender el viernes las exportaciones de armas que Israel podría usar en Gaza.