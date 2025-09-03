HOYSuscripcion LR Focus

El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Ataque de Estados Unidos a Venezuela en vivo: Trump derriba barco con drogas, qué dijo Maduro y más del despliegue militar de EE.UU en el Caribe

Trump avanza en su guerra contra el narcotráfico y el régimen de Maduro tras la caída de una nave procedente de Venezuela. Mientras Caracas niega el golpe y afirma que el video mostrado como prueba fue generado con IA.

Donald Trump amenaza al régimen de Maduro y da un golpe fuerte al narcotráfico. Foto: AFP
Donald Trump amenaza al régimen de Maduro y da un golpe fuerte al narcotráfico. Foto: AFP

En medio de las tensiones entre Washington y Caracas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que las fuerzas armadas llevaron a cabo un “ataque letal” en aguas del Caribe contra una embarcación que partió de Venezuela con cargamento ilegal a bordo. La operación, que dejó once muertos, se realizó bajo su orden directa y tuvo como objetivo a integrantes del Tren de Aragua, grupo al que su gobierno clasifica como narcoterrorista.

Trump detalló en su red Truth Social que la acción ocurrió en aguas internacionales, cuando el barco avanzaba con narcóticos rumbo a Estados Unidos. “El ataque causó la muerte de 11 terroristas”, aseguró, al precisar que los implicados habían sido identificados por el Comando Sur.

PUEDES VER: María Corina Machado lanza advertencia a Maduro y afirma que “se va cerrando el cerco al cártel narcoterrorista”

lr.pe

Ataque de Estados Unidos a Venezuela en vivo: últimas noticias

08:54
3/9/2025

Petro desafía acusa el ataque de Trump: "No mataron a narcos, sino a jóvenes pobres”

El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó de “asesinato” la muerte de once personas en una embarcación presuntamente cargada con droga frente a las costas de Venezuela y reprochó a Donald Trump por centrar sus acciones en quienes no son los verdaderos capos. “Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”, señaló en redes, recordando que Colombia lleva “décadas” realizando operaciones contra civiles “sin matarlos”.

“Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo”, remarcó Petro al difundir las imágenes compartidas por las autoridades estadounidenses, cuya autenticidad también ha sido cuestionada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

08:48
3/9/2025

Trump confirma la muerte de 11 "narcotraficantes" en el ataque a la embarcación procedente de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el martes que 11 presuntos narcotraficantes murieron en un operativo en el Caribe contra una embarcación que, según Washington, transportaba drogas desde Venezuela, en medio de la creciente tensión con Caracas tras el despliegue naval en la región.

A través de Truth Social, Trump detalló que el ataque se produjo en aguas internacionales y que los fallecidos serían integrantes del grupo criminal venezolano Tren de Aragua.

“El operativo dejó a 11 terroristas muertos en acción”, señaló. Y lanzó una advertencia: “Que esto sea un mensaje para cualquiera que intente llevar drogas a Estados Unidos. ¡Cuidado!”.

Venezuela desmiente a Trump: afirman que el video del ataque es un montaje de IA

El ministro de Comunicaciones de Venezuela, Freddy Ñáñez, afirmó en un comunicado publicado en sus redes que el video difundido sobre un supuesto ataque estadounidense a un barco venezolano en el Caribe fue creado con inteligencia artificial. Además, cuestionó a Marco Rubio, acusándolo de haber llevado a Donald Trump a “un callejón sin salida”.

En su mensaje, Ñáñez mostró una consulta hecha a Gemini sobre la autenticidad del material compartido por Trump en Truth Social. La herramienta de Google señaló que el video contenía varios indicios de haber sido generado mediante inteligencia artificial.

Trump confirma la muerte de 11 "narcoterroristas" del Tren de Aragua en una embarcación con destino a EE.UU.

Trump confirma la muerte de 11 “narcoterroristas” del Tren de Aragua en una embarcación con destino a EE.UU.

República Dominicana se suma a Estados Unidos y designa al Cártel de los Soles como organización terrorista

República Dominicana se suma a Estados Unidos y designa al Cártel de los Soles como organización terrorista

Venezuela acusa a EE. UU. de usar IA para elaborar video del ataque a un barco con "narcoterroristas" en el Caribe

Venezuela acusa a EE. UU. de usar IA para elaborar video del ataque a un barco con "narcoterroristas" en el Caribe

Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

