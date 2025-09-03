HOYSuscripcion LR Focus

Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     
Tecnología

Jefe de Android sobre instalación de apps fuera de Play Store: "Se reforzará la seguridad sin tocar la libertad"

Sameer Samat, jefe de Android en Google, aseguró que la nueva política que entrará en vigor en 2026 tiene como objetivo proteger a los usuarios frente a aplicaciones maliciosas.

Todas las apps, así no estén en Play Store, deberán ser verificadas por Google.
Todas las apps, así no estén en Play Store, deberán ser verificadas por Google. | Foto: El Androide Libre

A diferencia de iOS, que no permite instalar aplicaciones fuera de su tienda oficial, en Android los usuarios siempre han podido descargar e instalar apps desde páginas o tiendas de terceros. Sin embargo, esto cambiará pronto, lo que ha generado una gran polémica en las redes sociales, ya que muchos consideran que se estaría traicionando el ADN del sistema operativo.

Debido a las numerosas quejas de los usuarios, Sameer Samat, jefe de Android en Google, utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para explicar la nueva política que implementará la compañía estadounidense. El ejecutivo dijo que el ‘sideloading’ continuará existiendo, solo se reforzará la seguridad sin afectar la libertad de los usuarios.

PUEDES VER: El celular más raro de 2025: es cuadrado, tiene una cámara giratoria y una funda con teclado físico

lr.pe

¿En qué consiste la nueva política de Android?

Según detalla Xataka, un portal especializado en tecnología, a partir de septiembre de 2026, cualquier aplicación que quieras instalar en tu teléfono Android tendrá que estar firmada por un desarrollador verificado. Esta medida afectará tanto a las apps publicadas en Play Store, como a aquellas que fueron descargadas desde sitios externos.

Google habría tomado esta decisión, debido a que muchos delincuentes distribuían aplicaciones con malware diseñadas para robar datos de los usuarios, especialmente cuentas bancarias. La compañía asegura que detecta 50 veces más virus en apps de sitios externos que en las disponibles en Play Store, su tienda oficial.

Para superar el filtro de verificación de Google, los desarrolladores tendrán que proporcionar su nombre legal, dirección, correo electrónico y número de teléfono. En el caso de organizaciones, también deberán añadir un sitio web corporativo y un número D-U-N-S. El gigante de internet se ha comprometido a no revelar esta información a los usuarios.

PUEDES VER: ¿Cómo evitar que Facebook acceda a los metadatos de tu galería y los use para entrenar su IA?

lr.pe

¿Qué dijo el jefe de Android?

A pesar de que la nueva política de Google busca frenar a los ciberdelincuentes que permanecen anónimos y distribuyen software malicioso en sus aplicaciones, muchos usuarios han comenzado a criticar la medida duramente. Las quejas llegaron hasta Sameer Samat, jefe de Android en Google, quien compartió el siguiente mensaje:

"El sideloading es fundamental en Android y no va a desaparecer. Como dijimos en nuestro blog, nuestros nuevos requisitos de identidad para desarrolladores están diseñados para proteger a los usuarios y a los desarrolladores de actores malintencionados, no para limitar la libertad de elección", señaló el ejecutivo de Google.

"Queremos asegurarnos de que, si descargas una app de un desarrollador, sin importar desde dónde lo hagas, realmente provenga de él. Eso es todo", añadió.

