Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP
'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco
Google no tendrá que vender Chrome ni Android, pero deberá compartir datos con la competencia, ordena juez

La resolución exige a Google abrir ciertos datos de búsqueda a competidores y limita acuerdos de exclusividad en Estados Unidos.

Google tendrá que compartir datos de búsqueda con la competencia tecnológica.
Composición LR

El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Amit Mehta, dictaminó el 2 de agosto que Google no estará obligado a vender Google Chrome ni su sistema operativo Android, a pesar de haber sido declarado responsable de mantener un monopolio ilegal en el mercado de búsquedas en línea.

La resolución establece que la compañía tecnológica deberá abrir ciertos datos de su plataforma a competidores calificados y restringe la posibilidad de que continúe firmando acuerdos de exclusividad.

“El auge de las herramientas de IA generativa ha cambiado el curso de este caso”, escribió el tribunal.

Chrome ya no brindará soporte a los usuarios de Android 8.0 y Android 9.0. Fuente: Composición LR

Chrome ya no brindará soporte a los usuarios de Android 8.0 y Android 9.0. Fuente: Composición LR

Google no venderá Chrome ni Android

Según la documentación oficial del fallo, el tribunal rechazó la solicitud de los fiscales del Departamento de Justicia para que Google vendiera Chrome o Android, al considerar que no era una medida proporcional.

“Google no estará obligado a vender Chrome, ni el tribunal incluirá en la sentencia final una venta contingente del sistema operativo Android”, se lee en el expediente judicial emitido por el magistrado Mehta.

La compañía argumentó que estas propuestas eran excesivas y contraproducentes. Parisa Tabriz, ejecutiva a cargo de Chrome, aseguró que una eventual venta del navegador resultaría en “una sombra del navegador web actual” y que eso probablemente lo volvería “inseguro y obsoleto”.

El Departamento de Justicia argumenta que Google limita la competencia con Chrome. Fuente: Composición LR

El Departamento de Justicia argumenta que Google limita la competencia con Chrome. Fuente: Composición LR

Google deberá compartir datos de búsqueda con la competencia

Aunque Google mantendrá sus activos en Chrome y Android, Mehta decidió que la empresa tendrá la obligación de compartir ciertos datos de búsqueda con compañías competidoras calificadas.

Esta disposición busca corregir los desequilibrios del mercado y facilitar la entrada de nuevos actores que puedan ofrecer alternativas viables al buscador.

El fallo establece que la empresa “no podrá firmar acuerdos que obliguen a las compañías a preinstalar la Búsqueda de Google, Chrome, el Asistente de Google o Gemini para obtener licencias de su popular tienda de aplicaciones, Google Play”, según el documento judicial.

