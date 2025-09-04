Medvédev planteó que Rusia no podrá recuperar por la vía judicial los fondos transferidos por el Reino Unido a Ucrania. Foto: Composición LR

Medvédev planteó que Rusia no podrá recuperar por la vía judicial los fondos transferidos por el Reino Unido a Ucrania. Foto: Composición LR

Dmitri Medvédev, expresidente ruso y vicepresidente del Consejo de Seguridad, advirtió que Rusia responderá a la decisión del Reino Unido de transferir 1.300 millones de dólares provenientes de activos rusos congelados a Ucrania, al insinuar que podría confiscar “activos de la Corona británica”. El anuncio británico, destinado a financiar armamento y apoyo militar a Kiev, fue calificado por Medvédev en Telegram como una acción que no quedará sin represalias.

"Bueno, esto solo puede significar una cosa: los ladrones británicos han entregado el dinero ruso a los neonazis. ¿Las consecuencias? El Reino Unido ha cometido una infracción y Rusia tiene ahora, como dicen los abogados, derecho a reclamar al Reino Unido y a la actual Ucrania banderista", declaró el expresidente ruso.

Rusia podría exigir la devolución en forma de tierras

Medvédev planteó que Rusia no podrá recuperar por la vía judicial los fondos transferidos por el Reino Unido a Ucrania, lo que, según dijo, deja como única alternativa la compensación “en especie”. En ese sentido, sugirió que Moscú podría exigir la devolución en forma de tierras o bienes inmuebles, presentado esta opción como un mecanismo de resarcimiento frente a lo que calificó como un despojo.

"Así, cualquier apropiación ilegal de los fondos rusos incautados o de los ingresos derivados de ellos debe convertirse en territorios adicionales y otros bienes del país 404 (Ucrania). O bien en la confiscación de los bienes de la Corona británica. Todavía hay suficientes en diferentes lugares, incluidos los que se encuentran en Rusia", afirmó.

Autoridades británicas transfiere 1.300 millones de dólares

El 3 de septiembre, el Reino Unido anunció la transferencia de 1.300 millones de dólares a Ucrania, provenientes de los beneficios generados por los activos rusos congelados en virtud de sanciones internacionales. Esta decisión se formalizó durante una visita del ministro de Defensa británico, John Healey, a Kiev, donde se firmaron nuevos contratos de defensa y se entregaron equipos militares esenciales.

Los fondos se destinaron a la adquisición de municiones, misiles, drones y sistemas de defensa aérea, así como a la reparación y mantenimiento de equipos militares ucranianos. Esta medida se enmarca en un esfuerzo más amplio del Reino Unido para apoyar a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa.

El gobierno británico ha destinado un total de 5.600 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania, incluyendo un préstamo de 2.800 millones de dólares respaldado por los ingresos de los activos rusos congelados. Además, se han entregado más de 4,7 millones de cartuchos de munición, 60.000 proyectiles de artillería, más de 2.500 drones y 200 sistemas de guerra electrónica en los últimos 50 días.