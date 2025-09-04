HOYSuscripcion LR Focus

USA

ICE arresta en California a 10 inmigrantes indocumentados acusados de cometer actos obscenos y abuso sexual

ICE informó que los 10 inmigrantes indocumentados detenidos en California tenían antecedentes relacionados con delitos sexuales graves.

ICE detiene en California a 10 inmigrantes indocumentados condenados por delitos sexuales.
ICE detiene en California a 10 inmigrantes indocumentados condenados por delitos sexuales. | Composición LR

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron una redada en el Valle Central de California y arrestaron a 10 inmigrantes indocumentados con antecedentes por delitos sexuales.

Según la administración Trump, los detenidos fueron condenados por distintos crímenes, como actos lascivos con menores, abuso sexual y distribución de material obsceno.

Madre peruana regresa a su país para arreglar trámite migratorio y ahora no puede volver a EEUU con su familia

lr.pe

ICE arresta a 10 inmigrantes indocumentados en California

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que los 10 inmigrantes indocumentados detenidos en California tenían antecedentes relacionados con delitos sexuales graves. Entre los arrestados se encuentran personas originarias de México, El Salvador, Guatemala, India y Laos:

  • José Ventura Gómez-Rivera (El Salvador): condenado por actos lascivos y obscenos con una niña menor de 14 años.
  • Antonia Miguel-Francisco (México): condenada por actos lascivos y obscenos con un niño menor de 14 años.
  • Sithideth Aphayvong (Laos): condenada por abuso sexual a una víctima menor de 18 años; también tenía historial de drogas.
  • Gurmeet Singh (India): acusado de enviar material obsceno.
  • César Ozuna-Martínez (México): condenado por actos lascivos y obscenos con un menor.
  • Arturo López-Ramírez (México): condenado por sodomía con uso de la fuerza.
  • Miguel Jiménez-Jiménez (México): condenado por organizar una reunión con un menor para cometer un delito sexual.
  • Fabián Pérez-Ornelas (México): condenado por contactar a una menor de 18 años con fines sexuales.
  • Wilmar Aramis Vásquez López (Guatemala): condenado por acto lascivo contra una niña menor de 14 años.
  • José Mancilla-Núñez (México): condenado por agresión sexual.

Estas detenciones ocurrieron luego de que el presidente Donald Trump firmara la Ley One Big Beautiful Bill para financiar al menos un millón de deportaciones y reforzar las redadas migratorias en Estados Unidos.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a 10 inmigrantes indocumentados con antecedentes penales en California. Foto: composición LR

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a 10 inmigrantes indocumentados con antecedentes penales en California. Foto: composición LR

Gobierno de Trump anuncia más operaciones militares y advierte que Nicolás Maduro 'debería estar preocupado'

lr.pe

Donald Trump y las redadas en California

La alcaldesa Karen Bass calificó las redadas migratorias de Donald Trump como "ilegales y caóticas". Además, la burgomaestre de Los Ángeles firmó una orden ejecutiva para evitar los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California. Esta iniciativa también busca proteger a los inmigrantes indocumentados de las deportaciones masivas.

Bass aseguró que utilizará "todos los recursos y elementos disponibles" en Los Ángeles para defender a los inmigrantes indocumentados de las deportaciones masivas que Trump ha impulsado desde el 20 de enero de 2025.

