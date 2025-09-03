El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos habría suspendido temporalmente el acuerdo que permitiría a los ciudadanos argentinos viajar a ese país sin necesidad de visa. La información fue proporcionada por el portal Axios, que reveló que la decisión fue tomada después de un desacuerdo interno entre el Secretario de Estado, Marco Rubio, y la directora del DHS, Kristi Noem. Esta última visitó Argentina en julio pasado, donde sostuvo reuniones con el presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich.

El acuerdo, firmado en junio durante la visita de Noem a Buenos Aires, buscaba incluir a Argentina en el Programa Visa Waiver, lo que permitiría a los ciudadanos argentinos permanecer en Estados Unidos por hasta 90 días sin visa. Sin embargo, la suspensión generó incertidumbre. Una delegación argentina viajó a Washington con la intención de formalizar el convenio, pero se encontró con que "faltaba una firma" y no recibió instrucciones claras, lo que los llevó a permanecer dos días en Miami antes de regresar a Buenos Aires.

¿Por qué se suspendió temporalmente el acuerdo que permitiría a los argentinos viajar a Estados Unidos sin visa?

La suspensión del Programa Visa Waiver se debe a un desacuerdo entre Marco Rubio y Kristi Noem sobre la autorización formal del acuerdo. Según Axios, Rubio redactó un memorándum junto a la jefa de Gabinete, Susie Wiles, en el que recordaron que este tipo de acuerdos debe recibir aprobación previa. Además, la decisión estuvo influenciada por recientes escándalos de corrupción en el gobierno libertario, que incluyen la controversia por audios filtrados y supuestas sobornos en temas relacionados con la discapacidad.

Como parte de las negociaciones, Argentina había aceptado reemplazar un software chino utilizado en aduanas por productos de proveedores estadounidenses, un aspecto que también fue considerado en la revisión del acuerdo. Estos factores ocasionaron que la delegación argentina que viajó a firmar el convenio esperara durante dos días en Miami sin recibir instrucciones claras, lo que los obligó a regresar sin la firma final.

¿Qué ha dicho la Casa Rosada sobre la situación del acuerdo de visa?

Desde la Casa Rosada aseguran que las negociaciones siguen adelante de manera normal y que el Programa Visa Waiver "continúa su desarrollo sin inconvenientes". Fuentes en Washington indicaron que la embajada argentina mantuvo reuniones recientes con las agencias estadounidenses pertinentes, y que "todo avanza correctamente".

Juan Pazo, titular de ARCA, explicó que su viaje a Estados Unidos no estaba relacionado con el Programa Visa Waiver, sino con reuniones de trabajo con el Director General de Aduanas y el CBP, como parte de los intercambios regulares para garantizar la seguridad fronteriza y facilitar el comercio legítimo. Por su parte, un alto funcionario del DHS aclaró que "no hay ninguna firma pendiente en relación con acuerdos Waiver con Argentina" y expresó su esperanza de seguir colaborando en el futuro.