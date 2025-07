Donald Trump desmiente rumores sobre una 'cumbre' con Xi Jinping en Truth Social, pero no descarta visita a China. | composición LR

En medio de especulaciones de la prensa internacional sobre una supuesta ''cumbre'' entre Estados Unidos y China, el presidente Donald Trump ha usado su cuenta de Truth Social para desmentir a los medios. En su mensaje, asegura que visitaría el país asiático, pero solo por invitación de su contraparte, el mandatario Xi Jinping.

''Las noticias falsas informan que estoy BUSCANDO una "cumbre" con el presidente Xi de China. ¡No es cierto, no estoy BUSCANDO nada! Podría ir a China, pero solo sería por invitación del presidente Xi, que ya me ha sido extendida. De lo contrario, ¡no me interesa! Gracias por su atención'', se lee en su comunicado de este lunes 28.

El presidente afirmó que los reportes sobre una posible reunión son ''noticias falsas''. Foto: Truth Social.

Aranceles entre China y EE. UU.: ¿cuándo termina la prórroga?

Recientemente, los medios en China y Estados Unidos también reportaron que los gobiernos de ambas naciones se reunirían para ponerse de acuerdo en materia económica, ya que este 12 de agosto acaba la pausa en los aranceles. La tercera ronda de negociaciones se celebra esta semana en Estocolmo, y podría ser clave para una posible reunión entre Trump y Xi Jinping en los próximos meses.

Como se recuerda, en mayo y agosto, el diálogo se habría centrado en la 'desescalada' arancelaria. Sin embargo, la diferencia esta vez sería que el gobierno chino estaría dispuesto a ''presionar'' a la delegación estadounidense, según han informado expertos sobre el tema. No obstante, el mandatario republicano ha sido enfático al declarar que es “extremadamente difícil llegar a un acuerdo” con Xi.

¿Podrían reunirse Trump y Xi Jinping?

De ser verdad, este sería el primer encuentro en persona de ambos líderes mundiales desde que Trump asumió su segundo mandato presidencial. Él ha afirmado el lunes 28: "Tenemos una buena relación con China. China es dura".

Aunque todavía no se han cerrado los planes para una reunión, ambas partes han estado considerando la posibilidad de que Trump haga una escala en Corea del Sur durante la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico. También se ha hablado de la opción de que se den conversaciones informales al margen del evento, que se llevará a cabo entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, según comentaron algunas fuentes.