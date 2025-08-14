Presos de Lurigancho envían cartas al Papa expresando su afecto y adhesión

El Papa León XIV sabe bien que las condenas judiciales no solo se cumplen entre rejas, sino, sobre todo, en el corazón. Y es ahí donde él quiere entrar al recibir 25 cartas escritas por internos del penal de Lurigancho que le fueron entregadas por el reverendo padre Jorge Infanzón Olivares, capellán de ese centro penitenciario, quien llegó al Vaticano, para recibir las bendiciones,

Para los presos, escribir estas conmovedoras misivas, también representa una oportunidad de salir de sus celdas al aire libre, ver la luz del día y respirar la libertad por unas horas.

Los internos habitan en el pabellón 14 y pertenecen al programa de rehabilitación de drogodependencia, al cual han accedido de forma voluntaria, donde reciben apoyo multidisciplinario del personal penitenciario y el acompañamiento espiritual de los sacerdotes Jorge Infanzón y Víctor García Teresa.

Ellos han enviado al Sumo Pontífice un video con saludos y destacando la importancia de la fe.

Los reclusos fueron inspirados por la fe en Dios que es vital en su proceso de rehabilitación el cual ha sido reforzado desde el nombramiento del santo padre.

A través de las cartas y el video expresan sus deseos de superación y solicitan su intercesión a través de sus oraciones

Los internos que tienen problemas de adicción a las drogas y al alcohol están en un programa de rehabilitación en el que la fe, la música y las oraciones son una herramienta terapéutica fundamental.

“La oración les ayuda a relajarse y a conectar consigo mismos; es una parte esencial del proceso de reeducación que acompaña la rehabilitación para alejarlos de las adicciones”, explica uno de los reclusos.

PRISIÓN PARA 5 AGENTES DEL INPE

La otra cara de la moneda se dio ayer cuando la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Áncash consiguió que se dicte nueve meses de prisión preventiva para 5 agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por el presunto delito de tortura, en agravio de A.Y.N.C., interna del penal Víctor Pérez Liendo.

La medida recae sobre Diana Conco, Hardy Boyer, Edith Maguiña, Erick Arango y Max Valdiviezo. Ellos ahora tienen orden de captura.

Se trata de la primera prisión preventiva obtenida por un delito contra la humanidad en la región Áncash, y la primera en darse a nivel nacional contra agentes penitenciarios.



De acuerdo a la fiscal provincial Ada del Rocío Principe Asencios, la víctima fue sometida a varias prácticas de tortura en mayo de 2024 como ahogamientos, desnudo forzoso, golpes, entre otros maltratos que ocasionaron la fractura de un pie de la interna.