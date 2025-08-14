HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Presos de Lurigancho envían cartas al Papa expresando su afecto y adhesión

Capellán de la cárcel más hacinada del país llevó al Vaticano 25 misivas de internos con problemas de adicción donde destacan la importancia de la fe. Entre tanto, Poder Judicial dicta 9 meses de prisión para 5 agentes del INPE por torturar a una interna.

Internos del penal de Lurigancho enviaron misivas al Papa León XIV.
Internos del penal de Lurigancho enviaron misivas al Papa León XIV.

El Papa León XIV sabe bien que las condenas judiciales no solo se cumplen entre rejas, sino, sobre todo, en el corazón. Y es ahí donde él quiere entrar al recibir 25 cartas escritas por internos del penal de Lurigancho que le fueron entregadas por el reverendo padre Jorge Infanzón Olivares, capellán de ese centro penitenciario, quien llegó al Vaticano, para recibir las bendiciones,

Para los presos, escribir estas conmovedoras misivas, también representa una oportunidad de salir de sus celdas al aire libre, ver la luz del día y respirar la libertad por unas horas.

Los internos habitan en el pabellón 14 y pertenecen al programa de rehabilitación de drogodependencia, al cual han accedido de forma voluntaria, donde reciben apoyo multidisciplinario del personal penitenciario y el acompañamiento espiritual de los sacerdotes Jorge Infanzón y Víctor García Teresa.

PUEDES VER: Educación entre rejas: más de 16 mil internos inician año escolar en las cárceles

lr.pe

Ellos han enviado al Sumo Pontífice un video con saludos y destacando la importancia de la fe.

Los reclusos fueron inspirados por la fe en Dios que es vital en su proceso de rehabilitación el cual ha sido reforzado desde el nombramiento del santo padre.

A través de las cartas y el video expresan sus deseos de superación y solicitan su intercesión a través de sus oraciones

Los internos que tienen problemas de adicción a las drogas y al alcohol están en un programa de rehabilitación en el que la fe, la música y las oraciones son una herramienta terapéutica fundamental.

“La oración les ayuda a relajarse y a conectar consigo mismos; es una parte esencial del proceso de reeducación que acompaña la rehabilitación para alejarlos de las adicciones”, explica uno de los reclusos.

PRISIÓN PARA 5 AGENTES DEL INPE

La otra cara de la moneda se dio ayer cuando la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Áncash consiguió que se dicte nueve meses de prisión preventiva para 5 agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por el presunto delito de tortura, en agravio de A.Y.N.C., interna del penal Víctor Pérez Liendo.

La medida recae sobre Diana Conco, Hardy Boyer, Edith Maguiña, Erick Arango y Max Valdiviezo. Ellos ahora tienen orden de captura.

PUEDES VER: Jefe del INPE renuncia por fuga en Lurigancho y crisis carcelaria

lr.pe

Se trata de la primera prisión preventiva obtenida por un delito contra la humanidad en la región Áncash, y la primera en darse a nivel nacional contra agentes penitenciarios.

De acuerdo a la fiscal provincial Ada del Rocío Principe Asencios, la víctima fue sometida a varias prácticas de tortura en mayo de 2024 como ahogamientos, desnudo forzoso, golpes, entre otros maltratos que ocasionaron la fractura de un pie de la interna.

Notas relacionadas
Congresista Margot Palacios propone reubicar el penal de Lurigancho, situado en SJL

Congresista Margot Palacios propone reubicar el penal de Lurigancho, situado en SJL

LEER MÁS
Fuga en penal de Lurigancho: encuentran papel con números que se le habría caído a reo durante escape en SJL

Fuga en penal de Lurigancho: encuentran papel con números que se le habría caído a reo durante escape en SJL

LEER MÁS
¿Cuáles son las carreras universitarias que se dictan en el penal de Lurigancho por S/350?: conoce cómo los reclusos llevan las clases

¿Cuáles son las carreras universitarias que se dictan en el penal de Lurigancho por S/350?: conoce cómo los reclusos llevan las clases

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Empresario fue secuestrado por su exempleado, que lo torturó y exigió rescate de S/80.000: "Se saca la máscara y era mi bartender"

Empresario fue secuestrado por su exempleado, que lo torturó y exigió rescate de S/80.000: "Se saca la máscara y era mi bartender"

LEER MÁS
La carrera de ingeniería de la UNI con convenios con la NASA, China y Rusia: sueldos superarían los S/6.000 para recién egresados

La carrera de ingeniería de la UNI con convenios con la NASA, China y Rusia: sueldos superarían los S/6.000 para recién egresados

LEER MÁS
El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 13 de agosto de 2025: conoce los últimos números ganadores, el pozo millonario y más

Resultados de La Tinka del miércoles 13 de agosto de 2025: conoce los últimos números ganadores, el pozo millonario y más

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El bono de 15.000 bolívares que no te va a llegar en agosto 2025: solo un grupo beneficiario cobra el aumento vía Sistema Patria

'Thunderbolts' llega a Disney+: fecha confirmada de su estreno en la plataforma de streaming

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Sociedad

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Municipalidad de Lima desaloja a familias en Surco por obras de la Vía Expresa Sur: "Están usurpando nuestro terreno"

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 13 de agosto, según IGP?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Martín Vizcarra: Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra expresidente por presuntas coimas en obras

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota