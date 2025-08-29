HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
USA

Corte de apelaciones bloquea plan del Gobierno de Trump de poner fin al TPS para 600.000 venezolanos en EEUU

El resto de protecciones legales sigue en vilo para otro grupo de miles de venezolanos, cuya vigencia está prevista hasta el 10 de septiembre.

Gobierno de Donald Trump no podrá acabar con el TPS para inmigrantes venezolanos en Estados Unidos.
Gobierno de Donald Trump no podrá acabar con el TPS para inmigrantes venezolanos en Estados Unidos. | Composición LR

Una corte federal de apelaciones bloqueó este viernes 29 de agosto los intentos del Gobierno de Donald Trump de eliminar las protecciones otorgadas a 600.000 venezolanos que han residido y trabajado legalmente en Estados Unidos bajo el estatus de protección temporal (TPS).

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ratificó la decisión de una instancia judicial inferior, que mantiene vigente dicho estatus mientras el caso sigue su curso en los tribunales superiores.

PUEDES VER: EEUU no descarta invadir militarmente a Venezuela para combatir el narcotráfico: "Maduro no es un presidente legítimo"

lr.pe

Corte de Apelaciones impide al Gobierno de Donald Trump eliminar el TPS para venezolanos en Estados Unidos

Los magistrados del Noveno Circuito determinaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), liderado por Kristi Noem, no tiene la facultad ni la autoridad para eliminar el estatus de protección de los miles de venezolanos que dependen de esta medida para vivir y trabajar en territorio estadounidense.

La decisión se basó en que el Congreso de Estados Unidos estableció mecanismos legales para proteger a ciudadanos extranjeros frente a las injerencias políticas. “Al promulgar el estatuto del TPS, el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal que fuera predecible, confiable y aislado de la política electoral”, se lee en el fallo de la corte.

Por su parte, Adelys Ferro, directora ejecutiva del Caucus Venezolano-Estadounidense, saludó la decisión de la corte en una entrevista con Newsweek. “Una vez más, la separación de poderes, el debido proceso y los hechos están del lado de las personas más vulnerables; en este caso, las y los venezolanos en Estados Unidos con TPS”, comentó.

PUEDES VER: María Corina Machado asegura que si Maduro deja el poder, Venezuela vivirá un "auge económico y social" sin precedentes

lr.pe

Gobierno de Donald Trump bloqueó el TPS para venezolanos

En enero de 2025, Trump ordenó a la secretaria Noem implementar las medidas migratorias propuestas durante su campaña electoral. Una de ellas era poner fin a las protecciones temporales para los inmigrantes, a quienes calificaba como "lo peor de lo peor" en el país.

Noem argumentó que la administración republicana decidió desestimar el TPS porque, según afirmó, esta medida se había desvirtuado durante gobiernos anteriores, como los de Joe Biden y Barack Obama, y solo servía —según su versión— para mantener a personas con antecedentes delictivos.

Notas relacionadas
Sheyla Gutiérrez, peruana asesinada en Estados Unidos, habló con su madre el mismo día en que la mataron

Sheyla Gutiérrez, peruana asesinada en Estados Unidos, habló con su madre el mismo día en que la mataron

LEER MÁS
¿Quién es Karoline Leavitt, la portavoz más joven de Donald Trump, que desafía al régimen de Nicolás Maduro?

¿Quién es Karoline Leavitt, la portavoz más joven de Donald Trump, que desafía al régimen de Nicolás Maduro?

LEER MÁS
Selena Gomez se despide de la soltería en una paradisíaca playa de México con sus amigas: lujoso yate, mariachis y más

Selena Gomez se despide de la soltería en una paradisíaca playa de México con sus amigas: lujoso yate, mariachis y más

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS
50 minutos al teléfono antes del desastre: se revelan nuevos detalles del accidente del F-35 en EEUU

50 minutos al teléfono antes del desastre: se revelan nuevos detalles del accidente del F-35 en EEUU

LEER MÁS
Gobierno de Trump multa a inmigrantes indocumentados con más de US$6 mil millones por ignorar órdenes de deportación, revela informe

Gobierno de Trump multa a inmigrantes indocumentados con más de US$6 mil millones por ignorar órdenes de deportación, revela informe

LEER MÁS
Conoce a la ciudad más plagada de chinches en EEUU: lidera el ranking desde hace 5 años

Conoce a la ciudad más plagada de chinches en EEUU: lidera el ranking desde hace 5 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

USA

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

50 minutos al teléfono antes del desastre: se revelan nuevos detalles del accidente del F-35 en EEUU

Gobierno de Trump multa a inmigrantes indocumentados con más de US$6 mil millones por ignorar órdenes de deportación, revela informe

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota