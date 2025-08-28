HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos
Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos     Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos     Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos     
Mundo

Golpe al crimen organizado en Brasil: red de blanqueo en el sector de combustibles es desmantelada

Las autoridades brasileñas desmantelan una operación de lavado de dinero que blanqueó 52.000 millones de reales a través de gasolineras y fintechs, impactando al crimen organizado.

La operación movilizó a 1.400 agentes, apuntando a 350 personas y empresas, evidenciando una infraestructura de fraude sofisticada.
La operación movilizó a 1.400 agentes, apuntando a 350 personas y empresas, evidenciando una infraestructura de fraude sofisticada. | Foto: Composición LR/ AFP & Integrity legal

Sumas multimillonarias blanqueadas a través de gasolineras y colocadas en instituciones financieras: las autoridades brasileñas golpearon el jueves al crimen organizado en una de las "mayores operaciones" contra estas bandas en la historia del país.

La gigantesca red de fraude y lavado de dinero utilizó fintechs y unos 40 fondos de inversión para ocultar activos, según el gobierno.

Es "una de las mayores operaciones de la historia contra el crimen organizado, sobre todo en su actuación en el mercado legal", dijo el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, en una conferencia de prensa en Brasilia.

Las autoridades apuntaron como cabeza del esquema al Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las principales bandas criminales de Brasil, que opera enviando cocaína producida en Suramérica hacia Europa.

El esquema desmantelado operaba en toda la cadena productiva de combustibles, incluyendo distribuidores, transportistas, fabricación, refinación y almacenamiento, así como en la red de gasolineras y sus tiendas.

La organización blanqueó al menos 52.000 millones de reales (9.600 millones de dólares) entre 2020 y 2024.

El ministro de Economía, Fernando Haddad, se refirió a un mecanismo "extremadamente sofisticado" que exigió la cooperación de muchos organismos para "descifrar la ruta del dinero", durante la rueda de prensa.

PUEDES VER: El tifón Kajiki dejó cinco muertos y dañó miles de viviendas en Tailandia

lr.pe

Red de blanqueo de dinero es desmantelada en Brasil

En total, 1.400 agentes de diversos organismos públicos participan en la operación en el país.

La policía cumple órdenes de detención contra 350 personas y empresas en una decena de estados del país, incluidos São Paulo y Río de Janeiro.

La institución divulgó imágenes que muestran un gran despliegue de agentes y patrullas en la avenida Faria Lima de São Paulo, el principal centro financiero de Brasil, que alberga las sedes de numerosas instituciones financieras.

Las investigaciones apuntan que el esquema controlaba al menos 1.000 gasolineras, cuatro refinerías y más de 1.000 camiones de transporte de combustible, generalmente adulterado.

Entre las prácticas fraudulentas en la venta de combustibles está además una conocida como "surtidor bajo", por la que los consumidores pagaban por volúmenes inferiores a los que mostraban los surtidores.

Otra práctica se refiere a la importación irregular de metanol. El producto que entra a Brasil "es desviado y transportado clandestinamente, poniendo en riesgo a conductores, peatones y el medio ambiente", según el Ministerio Público de São Paulo.

El metanol, "altamente inflamable y tóxico", es enviado después a estaciones de servicio para adulterar los combustibles, "generando lucros millonarios", agregó.

Brasil es el mayor productor de petróleo y otros combustibles líquidos de Suramérica y el noveno del mundo, según un informe de 2023 de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

PUEDES VER: ¡Escándalo en el Senado! Claudia Sheinbaum tilda de 'lamentable' pelea entre senadores

lr.pe

¿Cómo funcionaba la red de blanqueo de dinero en Brasil?

El dinero obtenido con el esquema era colocado en plataformas digitales de servicios financieros en lugar de en bancos tradicionales, lo que "dificultaba el rastreo de los valores", según Hacienda.

Una de estas empresas, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, funcionaba como un "banco paralelo" recibió más de 11.000 depósitos en efectivo sospechosos entre 2022 y 2023.

Las firmas investigadas implementaron "una contabilidad paralela", que permitía "transferencias de dinero entre empresas y particulares sin que los beneficiarios finales fueran identificados", explicó el Ministerio Público de São Paulo

El fisco dijo haber "identificado al menos 40 fondos de inversión controlados" por el PCC, por un monto total de 30.000 millones de reales (unos 5.500 millones de dólares).

Estos fondos eran reinvertidos en el sector de combustibles, en particular en la compra de plantas de etanol para producir combustible vendido en las estaciones de servicio controladas por la organización criminal.

Notas relacionadas
Brasil tuvo un "plan" para extraditar a Maduro en medio de tensiones con EEUU, según Defesanet

Brasil tuvo un "plan" para extraditar a Maduro en medio de tensiones con EEUU, según Defesanet

LEER MÁS
Refuerzan vigilancia dentro del domicilio de Bolsonaro: Policía Federal de Brasil suma agentes ante posible "riesgo de fuga"

Refuerzan vigilancia dentro del domicilio de Bolsonaro: Policía Federal de Brasil suma agentes ante posible "riesgo de fuga"

LEER MÁS
El impresionante caso del hombre que venció al cáncer en un mes con innovadora terapia de células tras 13 años de lucha

El impresionante caso del hombre que venció al cáncer en un mes con innovadora terapia de células tras 13 años de lucha

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
María Corina Machado asegura que si Maduro deja el poder, Venezuela vivirá un "auge económico y social" sin precedentes

María Corina Machado asegura que si Maduro deja el poder, Venezuela vivirá un "auge económico y social" sin precedentes

LEER MÁS
Michelle Philpots, la mujer de Inglaterra que tras un accidente de auto pierde la memoria al dormirse: la estrategia de su esposo para recordarle su matrimonio

Michelle Philpots, la mujer de Inglaterra que tras un accidente de auto pierde la memoria al dormirse: la estrategia de su esposo para recordarle su matrimonio

LEER MÁS
Maduro asegura que Venezuela cuenta con “solidaridad mundial” frente al envío de submarino nuclear por parte de EE.UU.

Maduro asegura que Venezuela cuenta con “solidaridad mundial” frente al envío de submarino nuclear por parte de EE.UU.

LEER MÁS
“Maduro no es un presidente legítimo”: EEUU no descarta intervención militar en Venezuela para combatir el narcotráfico

“Maduro no es un presidente legítimo”: EEUU no descarta intervención militar en Venezuela para combatir el narcotráfico

LEER MÁS
¿Atacará Trump al régimen de Maduro? Estas son las posibilidades de una intervención militar, según expertos

¿Atacará Trump al régimen de Maduro? Estas son las posibilidades de una intervención militar, según expertos

LEER MÁS
Maduro acusa a Colombia de ser principal productor de cocaína: "Venezuela es territorio libre de cultivo y producción"

Maduro acusa a Colombia de ser principal productor de cocaína: "Venezuela es territorio libre de cultivo y producción"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Mundo

Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante ataques militares: túneles, redes satelitales rusas y chinas, seguridad cubana y más

Youtuber prueba el internet satelital Starlink de Elon Musk y asegura que “es revolucionario, pero no perfecto”

Enviado especial de Estados Unidos para Ucrania condena ataque de Rusia: "Amenazan la paz que Trump está buscando"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota