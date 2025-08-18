Evo Morales, expresidente de Bolivia, celebró el "triunfo" del voto nulo en las elecciones, en declaraciones recogidas por la emisora ERMOL. Esta opción obtuvo el 19% de las preferencias de los electores bolivianos. Cabe resaltar que, días antes, Morales había señalado que si esta opción ganaba, significaría su victoria en este proceso electoral.

El exlíder del MAS ha asegurado que "la lucha sigue" y, por ello, ha convocado a sus seguidores y a miembros de la prensa a una reunión en el Trópico de Cochabamba, su bastión político, para celebrar el "triunfo del pueblo boliviano" a través de la "imposición del voto nulo en las elecciones nacionales".

¿Qué resultados han dejado las elecciones en Bolivia?

Los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dieron como vencedor a Rodrigo Paz Pereira, con un 32% de los votos. Jorge 'Tuto' Quiroga será su principal rival, con un 27% de apoyo, y ambos competirán para definir al próximo presidente de Bolivia en las próximas semanas.

Por el contrario, el voto nulo alcanzó cerca del 20% de las preferencias, lo que, de cierta forma, contradice a Evo Morales, quien había asegurado el "triunfo" en las elecciones de Bolivia de 2025. "Si el domingo el voto nulo alcanza el 25%, Evo ganó las elecciones, compañeras y compañeros", afirmó.

¿Por qué Evo Morales no pudo participar de las elecciones en Bolivia?

Debido a una serie de restricciones legales y políticas, Evo Morales no pudo participar en las elecciones presidenciales de Bolivia en 2025. En diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia Constitucional 1010/2023, en la que estableció que ningún presidente puede ejercer más de dos mandatos, aunque no sean consecutivos. Debido a que Evo Morales gobernó entre 2006 y 2019, quedó inhabilitado para postularse en 2025.

Evo Morales intentó postularse con su partido "Evo Pueblo", a pesar de que no estaba legalmente constituido. Sin embargo, no se rindió y buscó hacerlo a través del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), pero tampoco logró su objetivo debido a la cancelación de la personería jurídica por parte del Tribunal Supremo Electoral en mayo de 2025.

Finalmente, Evo Morales enfrenta investigaciones por presunto abuso sexual infantil y trata de personas, relacionadas con un caso ocurrido en 2015. Debido a esto, la Fiscalía emitió una orden de arresto en su contra y reabrió el caso en 2024.