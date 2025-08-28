Pagos MPPE con aumento HOY, 28 de agosto: bonos para docentes, Cestaticket y quincena del Ministerio de Educación

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de agosto. Foto: composición LR/X

En agosto de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) mantiene la programación de pagos dirigida a su personal. Los docentes y demás trabajadores del ámbito educativo recibirán la asignación del Bono de Guerra, el pago de sus quincenas y el depósito del Cestaticket.

De igual manera, el Gobierno nacional estudia la posibilidad de otorgar nuevos apoyos económicos con el objetivo de respaldar a todo el sector educativo, sin distinción en la modalidad de contratación de sus empleados.

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación para agosto 2025

El Ministerio de Educación tiene previsto asignar el Bono de Guerra a todo el personal del sector educativo, incluyendo a trabajadores en servicio y jubilados. Asimismo, se estima que en el ámbito nacional se acredite el Cestaticket junto con la segunda quincena de agosto.

Primera Quincena (se pagó el viernes 8 de agosto)

Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (se pagó el jueves 14 de agosto) - 16.080 bolívares

Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket (se pagó el lunes 18 de agosto) - 15.008 bolívares

Cestaticket (se pagó el lunes 25 de agosto) - 5.292 bolívares

Segunda Quincena (se pagó el lunes 25 de agosto).

Anuncio de la segunda quincena y Cestaticket de agosto 2025. Foto: Pagos MPPE

Bono Especial de Vacaciones: ¿cuál es el monto del MPPE?

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) anunció que el Bono Especial de Vacaciones destinado al personal docente será de 6.160 bolívares, lo que corresponde a 60 días de sueldo integral.

Este desembolso se ejecutará en la primera quincena de julio para maestros y empleados obreros del sector educativo, mientras que los trabajadores administrativos lo percibirán en la fecha estipulada conforme a las condiciones fijadas para su pago.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?