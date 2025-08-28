Pagos MPPE con aumento HOY, 28 de agosto: bonos para docentes, Cestaticket y quincena del Ministerio de Educación
Revisa aquí la información más reciente sobre el incremento en los pagos del MPPE correspondiente a agosto de 2025. El Cestaticket fue acreditado junto con la segunda quincena a inicios de esta semana.
En agosto de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) mantiene la programación de pagos dirigida a su personal. Los docentes y demás trabajadores del ámbito educativo recibirán la asignación del Bono de Guerra, el pago de sus quincenas y el depósito del Cestaticket.
De igual manera, el Gobierno nacional estudia la posibilidad de otorgar nuevos apoyos económicos con el objetivo de respaldar a todo el sector educativo, sin distinción en la modalidad de contratación de sus empleados.
Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación para agosto 2025
El Ministerio de Educación tiene previsto asignar el Bono de Guerra a todo el personal del sector educativo, incluyendo a trabajadores en servicio y jubilados. Asimismo, se estima que en el ámbito nacional se acredite el Cestaticket junto con la segunda quincena de agosto.
- Primera Quincena (se pagó el viernes 8 de agosto)
- Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (se pagó el jueves 14 de agosto) - 16.080 bolívares
- Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket (se pagó el lunes 18 de agosto) - 15.008 bolívares
- Cestaticket (se pagó el lunes 25 de agosto) - 5.292 bolívares
- Segunda Quincena (se pagó el lunes 25 de agosto).
Anuncio de la segunda quincena y Cestaticket de agosto 2025. Foto: Pagos MPPE
Bono Especial de Vacaciones: ¿cuál es el monto del MPPE?
La Federación Venezolana de Maestros (FVM) anunció que el Bono Especial de Vacaciones destinado al personal docente será de 6.160 bolívares, lo que corresponde a 60 días de sueldo integral.
Este desembolso se ejecutará en la primera quincena de julio para maestros y empleados obreros del sector educativo, mientras que los trabajadores administrativos lo percibirán en la fecha estipulada conforme a las condiciones fijadas para su pago.
¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?
- Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
- Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
- Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
- Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
- Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.